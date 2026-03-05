Inbanki 2025. aasta auditeeritud aastaaruanne

Inbanki 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne on lisatud sellele teatele ja avaldatakse ka Inbanki investorlehel aadressil https://inbank.eu/investors/reporting . Auditeeritud aastaaruande finantstulemuste osas ei ole erinevusi 26. veebruaril 2026 avaldatud auditeerimata vahearuandega.

2025. aastal ulatus Inbanki netotulu 85,1 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 13%, samas kui tegevuskulud püsisid 46,3 miljoni euro tasemel. Selle tulemusena kasvas puhaskasum 57% ehk 19,2 miljoni euroni ning ROE tõusis 12,3%-ni. Kulude ja tulude suhe paranes 54,4%-ni.

2025. aastal kasvas Inbanki müügimaht 10% ning ulatus rekordilise 770 miljoni euroni. Kasvu vedas tugev tulemus Kesk- ja Ida-Euroopas, kus müügimaht suurenes 23% ehk 309 miljoni euroni, samal ajal kui Balti riikides kasvas müügimaht 3% ehk 462 miljoni euroni.

Suurimaks segmendiks jäid kaupmeeste finantseerimislahendused, mille maht ulatus 272 miljoni euroni ning kasvas 7% võrreldes aastatagusega. Seda toetas eelkõige „osta kohe, maksa hiljem“ (BNPL) toodete suur nõudlus Balti riikides. 2025. aasta tugevaimaks müügimootoriks oli rohefinantseerimine Poolas, mis kasvas 63% ja ulatus 146 miljoni euroni. Väikelaenude maht kasvas 33% ja ulatus 119 miljoni euroni. Autode finantseerimise müügimaht vähenes 15% ehk 178 miljoni euroni, samas kui renditeenuste maht püsis stabiilselt 54 miljoni euro juures. Nii autode finantseerimise kui ka renditeenuste mahtusid mõjutas oluliselt Eestis 2025. aasta alguses kehtestatud automaks.

Aasta lõpu seisuga kasvas laenude ja renditeenuse portfell 11% ehk 1,28 miljardi euroni ning klientide hoiuste maht suurenes 11% ehk 1,3 miljardi euroni. Varade maht ulatus 2025. aasta lõpus 1,28 miljardi euroni.

Krediidikvaliteet püsis kogu aasta jooksul seatud sihttaseme piires, aastased krediidikulud moodustasid 1,59% keskmisest laenu- ja rendiportfellist.

Inbanki kapitalipositsioon püsis tugevana. 31. detsembri 2025 seisuga oli kogukapitali suhtarv 18,81% ning esimese taseme põhiomavahendite (CET1) suhtarv 14,13%.

2025. aasta lõpus oli Inbankil 900 000 aktiivset kliendilepingut ja üle 6000 kaupmehest koostööpartneri.

Olulised finantsnäitajad seisuga 31.12.2025

Varade maht: 1,58 miljardit eurot

Laenude ja renditeenuste portfell: 1,28 miljardit eurot

Hoiuseportfell: 1,3 miljardit eurot

Omakapital: 171 miljonit eurot

Puhaskasum: 19,2 miljonit eurot

Omakapitali tootlus: 12,3%

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 6000 kaupmehega on Inbankil 900 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Styv Solovjov

AS Inbank

investorsuhete juht

5645 9738

styv.solovjov@inbank.ee

Manused