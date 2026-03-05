Inbanki 2025. aasta auditeeritud aastaaruanne

Inbanki 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne on lisatud sellele teatele ja avaldatakse ka Inbanki investorlehel aadressil https://inbank.eu/investors/reporting. Auditeeritud aastaaruande finantstulemuste osas ei ole erinevusi 26. veebruaril 2026 avaldatud auditeerimata vahearuandega.
- 2025. aastal ulatus Inbanki netotulu 85,1 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 13%, samas kui tegevuskulud püsisid 46,3 miljoni euro tasemel. Selle tulemusena kasvas puhaskasum 57% ehk 19,2 miljoni euroni ning ROE tõusis 12,3%-ni. Kulude ja tulude suhe paranes 54,4%-ni.
- 2025. aastal kasvas Inbanki müügimaht 10% ning ulatus rekordilise 770 miljoni euroni. Kasvu vedas tugev tulemus Kesk- ja Ida-Euroopas, kus müügimaht suurenes 23% ehk 309 miljoni euroni, samal ajal kui Balti riikides kasvas müügimaht 3% ehk 462 miljoni euroni.
- Suurimaks segmendiks jäid kaupmeeste finantseerimislahendused, mille maht ulatus 272 miljoni euroni ning kasvas 7% võrreldes aastatagusega. Seda toetas eelkõige „osta kohe, maksa hiljem“ (BNPL) toodete suur nõudlus Balti riikides. 2025. aasta tugevaimaks müügimootoriks oli rohefinantseerimine Poolas, mis kasvas 63% ja ulatus 146 miljoni euroni. Väikelaenude maht kasvas 33% ja ulatus 119 miljoni euroni. Autode finantseerimise müügimaht vähenes 15% ehk 178 miljoni euroni, samas kui renditeenuste maht püsis stabiilselt 54 miljoni euro juures. Nii autode finantseerimise kui ka renditeenuste mahtusid mõjutas oluliselt Eestis 2025. aasta alguses kehtestatud automaks.
- Aasta lõpu seisuga kasvas laenude ja renditeenuse portfell 11% ehk 1,28 miljardi euroni ning klientide hoiuste maht suurenes 11% ehk 1,3 miljardi euroni. Varade maht ulatus 2025. aasta lõpus 1,28 miljardi euroni.
- Krediidikvaliteet püsis kogu aasta jooksul seatud sihttaseme piires, aastased krediidikulud moodustasid 1,59% keskmisest laenu- ja rendiportfellist.
- Inbanki kapitalipositsioon püsis tugevana. 31. detsembri 2025 seisuga oli kogukapitali suhtarv 18,81% ning esimese taseme põhiomavahendite (CET1) suhtarv 14,13%.
- 2025. aasta lõpus oli Inbankil 900 000 aktiivset kliendilepingut ja üle 6000 kaupmehest koostööpartneri.
Olulised finantsnäitajad seisuga 31.12.2025
Varade maht: 1,58 miljardit eurot
Laenude ja renditeenuste portfell: 1,28 miljardit eurot
Hoiuseportfell: 1,3 miljardit eurot
Omakapital: 171 miljonit eurot
Puhaskasum: 19,2 miljonit eurot
Omakapitali tootlus: 12,3%
Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 6000 kaupmehega on Inbankil 900 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.
