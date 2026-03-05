Charenton-le-Pont, le 5 mars 2026

MBWS devient le distributeur exclusif de la marque de rhum

Flor de Caña en France

Marie Brizard Wine and Spirits et Flor de Caña annoncent la conclusion d’un accord de distribution exclusive portant sur la gamme de rhums premium de la marque sur le marché français. Ce partenariat stratégique marque une nouvelle étape dans l’ambition commune des deux groupes de développement en France.

A compter du 16 mars 2026, MBWS assurera dans le cadre de ce partenariat la distribution de l’ensemble de la gamme Flor de Caña, plusieurs fois primée, composée de références emblématiques et incontournables telles que les références cœur de gamme 4 ans, 12 ans, 14 ans et 18 ans d’âge, les références de prestige comme les cuvées 25 ans ou 30 ans – V Generaciones, ainsi que des innovations de boissons spiritueuses à base de rhum, notamment Coco et Spresso, conçues pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Rhum familial de cinquième génération, apprécié pour son vieillissement naturel, sans additifs et sans sucre, et élaboré selon des procédés de production durables et respectueux de l’environnement (certifié neutre en carbone), la marque Flor de Caña s’inscrit pleinement dans les grandes tendances qui façonnent aujourd’hui le marché des spiritueux. Elle vient renforcer de manière stratégique le portefeuille de MBWS sur le marché français, en renforçant sa couverture catégorielle dans les rhums internationaux. Ce segment porteur viendra ainsi enrichir l’offre commerciale de MBWS en France et soutenir sa dynamique de développement.

Grâce à la puissance commerciale de MBWS, sa large couverture territoriale, ainsi que des équipes spécialisées couvrant l’ensemble des circuits de distribution – la Grande Distribution, les Cafés-Hotels-Restaurants via l’équipe BLMHD, et les cavistes via l’équipe Premium Craft Spirits (PCS) – la marque Flor de Caña dispose désormais de tous les leviers nécessaires pour accélérer son développement et s’imposer comme une référence incontournable sur le marché français.

À cette occasion, M. Fahd KHADRAOUI, Directeur Général de MBWS, a déclaré :

« Nous sommes très fiers de lancer ce partenariat et d’accueillir la marque renommée Flor de Caña dans notre portefeuille de distribution. Nous recherchions depuis longtemps un rhum international capable de compléter notre offre, et Flor de Caña répond parfaitement à cette ambition, avec une gamme premium riche et différenciante. Notre objectif est clair : faire de Flor de Caña l’une des marques les plus dynamiques du marché français et inscrire ce partenariat dans la durée, au cœur de notre plan de développement. »

De son côté, M. Ricardo SELVA, Directeur du Développement de Flor de Caña, a ajouté :

« Ce partenariat représente une opportunité majeure pour accélérer la visibilité et la croissance de notre marque en France. Il repose sur une complémentarité évidente entre nos portefeuilles et sur une volonté commune d’investir durablement dans son développement. Je tiens également à remercier Camus France Distribution pour leur engagement et leur contribution à la construction de Flor de Caña ces dernières années. »

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard, Cognac Gautier et San José.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

A propos de Flor de Caña

Flor de Caña est une marque de rhum premium, certifiée neutre en carbone, élaborée de manière durable du champ à la bouteille. Issue d’un domaine familial fondé en 1890, la marque distille ses rhums en utilisant 100 % d’énergie renouvelable et les fait vieillir naturellement au pied d’un volcan actif, sans sucre ni ingrédients artificiels.

Reconnue comme un leader mondial en matière de durabilité, Flor de Caña a reçu de nombreuses distinctions, dont « World’s Most Sustainable Rum Brand » (États-Unis), « Ethical Award » (Royaume-Uni) et « Sustainable Spirits Producer » (France). www.flordecana.com

