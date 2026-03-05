Boskalis jaarcijfers 2025: sterke financiële prestaties met een EBITDA van EUR 1,3 miljard en een nettowinst van EUR 775 miljoen

Papendrecht, 05 maart 2026

KERNCIJFERS 2025

Omzet: EUR 4,5 miljard

(2024: EUR 4,4 miljard)

EBITDA: EUR 1,3 miljard

(2024: EUR 1,3 miljard)

Bedrijfsresultaat: EUR 886 miljoen

(2024: EUR 782 miljoen)

Nettowinst: EUR 775 miljoen

(2024: EUR 781 miljoen)

Orderportefeuille: EUR 7,0 miljard

(2024: EUR 7,0 miljard)

‎Koninklijke Boskalis B.V. (Boskalis) heeft in 2025 opnieuw sterke financiële resultaten geboekt. De jaaromzet, EBITDA en de orderportefeuille per jaareinde waren allemaal licht hoger dan het recordniveau van 2024.

De omzet bedroeg EUR 4,5 miljard, een stijging ten opzichte van 2024, met een toename bij zowel de divisies Offshore Energy als Towage & Salvage. Gecorrigeerd voor (de)consolidatie en valuta-effecten was de omzet op jaarbasis stabiel.

De EBITDA steeg tot EUR 1,3 miljard. In 2025 waren er geen bijzondere baten of lasten, daar waar in 2024 een bijzondere bate van EUR 148 miljoen inbegrepen was in het resultaat.

Het bedrijfsresultaat (EBIT gecorrigeerd voor bijzondere posten) steeg met 13,3% tot EUR 886 miljoen.

De nettowinst bedroeg EUR 775 miljoen. In 2024 bedroeg de nettowinst EUR 781 miljoen, inclusief een bijzondere bate van EUR 143 miljoen.

De goede resultaten komen voort uit de sterke projectuitvoering in de twee grootste divisies: Dredging & Inland Infra en Offshore Energy. De groei binnen Towage & Salvage is grotendeels te verklaren door de overname van de resterende 50% van Smit Lamnalco eind 2024.

Het orderboek is met EUR 7,0 miljard fractioneel hoger ten opzichte van eind 2024.

Theo Baartmans, CEO Boskalis:

“2025 was in veel opzichten een uitzonderlijk jaar voor Boskalis. Met buitengewoon sterke prestaties in al onze drie divisies, een hoge bezettingsgraad van de vloot en uitstekende projectresultaten realiseerden we een recordomzet van EUR 4,5 miljard en een historisch hoge EBITDA van ruim EUR 1,3 miljard. Daarmee is 2025 financieel het meest succesvolle jaar in de lange geschiedenis van ons prachtige bedrijf. In een wereld die wordt gekenmerkt door geopolitieke onrust en onzekerheid is dit een prestatie van formaat, die alleen mogelijk is door de toewijding, professionaliteit en onderlinge samenwerking van onze ruim 11.000 medewerkers. Zij verdienen hiervoor een groot compliment!

Binnen Dredging hebben we een aantal grote projecten afgerond, zoals de uitbreiding van de haven van Oxagon in Saoedi-Arabië en de oplevering van de Pulau Tekong polder in Singapore. Deze oer-Hollandse polder is een mooi exportproduct waarmee we klimaatbestendig nieuw land met minder zand hebben gerealiseerd. En over Nederland gesproken, ook in onze thuismarkt zijn we het afgelopen jaar zeer succesvol geweest, zowel in de uitvoering als bij het verwerven van spraakmakende nieuwe projecten, zoals de versterking van de IJsselmeerdijk, waarmee we een groot deel van het achterland beschermen tegen hoogwater.

Ook op het gebied van de wereldwijde energietransitie hebben we opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd. Wereldwijd hebben we inmiddels bijgedragen aan de aanleg van 175 windmolenparken. Afgelopen jaar waren we wederom volop bezig met de installatie van funderingspalen en kabels voor diverse offshore-windparken in de VS en Europa. Met het transport en de installatie van het offshore-converterplatform hebben we het veelzijdige DolWin 5 project afgerond ter ondersteuning van het Duitse offshore-windpark Borkum Riffgrund 3. Op dit multidisciplinaire project lieten we opnieuw zien hoe de kracht van Boskalis schuilt in de combinatie van innovaties, een veelzijdige vloot en nauwe samenwerking tussen onze uiteenlopende disciplines.

Qua vooruitzichten zien we dat de opgelopen geopolitieke spanningen, handelsbeperkende maatregelen en stijgende kosten gevolgen hebben voor de investeringsbereidheid in grote projectontwikkelingen. Het resultaat van 2025 was uitzonderlijk en zal dit jaar minder zijn, echter, op basis van de huidige orderportefeuille en rekening houdend met de thans bekende situatie in het Midden-Oosten, zijn we nog gematigd positief over 2026. Met onze strategie gericht op de aanleg en het onderhouden van maritieme infrastructuur evenals onze relevantie bij grote maatschappelijke thema’s, zoals het bevorderen van de energietransitie en bescherming bieden tegen klimaatverandering, zijn de vooruitzichten voor Boskalis op de middellange en lange termijn gunstig.

De recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten brengen veel onzekerheid. Hoewel het qua projecten in de Perzische Golf momenteel relatief rustig is, hebben we veel collega’s in de regio. De onrust en de beperkte mogelijkheden om de regio te verlaten maken deze periode extra zwaar voor hen en hun gezinnen. Veiligheid is bij Boskalis een topprioriteit die verder reikt dan onze schepen en projecten; waar mogelijk bieden we op afstand steun en zorg aan onze collega’s.”

ONTWIKKELINGEN IN DE DIVISIES

DREDGING & INLAND INFRA

In de divisie Dredging & Inland Infra bedroeg de omzet EUR 1,9 miljard (2024: EUR 2,2 miljard). De sleephopperzuigers werden gemiddeld 32 weken ingezet, voornamelijk voor projecten in Azië en het Midden-Oosten, de subsea rock installation vessels waren zeer druk (49 weken), terwijl de gemiddelde bezettingsgraad van de snijkopzuigers met 21 weken aanzienlijk lager was dan vorig jaar.

Europa was in 2025 de grootste regio qua omzet. In Nederland had Boskalis een druk jaar met een aanzienlijk aantal projecten in uitvoering, zoals de meerjarige projecten Meanderende Maas in Noord-Brabant, het Zuidasdok OVT-project in Amsterdam, de uitbreiding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide en Markermeerdijken ten noorden van Amsterdam. Naast vele rivier- en dijkgerelateerde klimaatadaptatieprojecten was Boskalis ook druk met het beschermen en versterken van de kustlijn van Zeeland en het Waddeneiland Ameland. In België wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van de Europa Terminal en de ringweg rond Antwerpen. In het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Scandinavië zijn vermeldenswaardige projecten onder meer het kustverdedigingsproject Southsea Coastal Defence Scheme, het Fehmarnbelt-tunnelproject tussen Denemarken en Duitsland dat is afgerond, talrijke havengerelateerde baggerprojecten en het voor offshore-windprojecten opsporen en verwijderen van niet-ontplofte munitie.

Buiten Europa waren er omvangrijke projecten gaande in Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, de Filippijnen, Singapore, Taiwan en Australië. Een aantal van deze meerjarige projecten, waaronder de aanleg van de innovatieve Pulau Tekong-polder in Singapore, werden in 2025 afgerond. Seabed Intervention leverde opnieuw een sterke bijdrage, onder meer met projecten op het gebied van de energietransitie in Taiwan, de Verenigde Staten en Europa. Boskalis voltooide in 2025 ook met succes de bagger- en steeninstallatiewerkzaamheden voor Porthos, een Nederlands CCS‑project dat CO₂ afvangt en opslaat in lege gasvelden onder de Noordzee.

OFFSHORE ENERGY

In de divisie Offshore Energy steeg de omzet met 9% tot EUR 2,1 miljard (2024: EUR 2,0 miljard), waarvan ongeveer 55% betrekking had op offshore windprojecten. De algehele resultaatontwikkeling van de divisie en de vlootbezetting lagen hoger dan in 2024.

Binnen het cluster Services hadden zowel Heavy Marine Transport als Marine Services een zeer sterk jaar met een hoge bezettingsgraad van de vloot en sterke financiële prestaties. Grensverleggende transporten werden met de onlangs verbrede BOKA Vanguard uitgevoerd, waaronder meerdere droogdoktransporten. De Black en Blue Marlin speelden een sleutelrol met transporten op het Greater Changhua 2 offshore-windpark in Taiwan, terwijl de Blue Marlin de FPU Scarabeo 5 naar Angola vervoerde. Bij Marine Services leverden de voormalige ALP-schepen en de uitgebreide vloot van Construction Support Vessels een sterke bijdrage in een uitzonderlijk jaar.

Na een paar zeer sterke jaren werd de tweede helft van 2025 voor Marine Survey en Subsea Services gekenmerkt door meer uitdagende marktomstandigheden. Aangezien Survey traditioneel vroegcyclisch is, leidde een aanzienlijke vertraging in de offshore-windmarkt tot een lagere bezettingsgraad van het materieel en daarmee tot druk op de resultaten. Subsea Services was actief met traditionele inspectie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden evenals met het ontmantelen van oude offshore-infrastructuur in de Noordzee.

Het cluster Contracting (Offshore Heavy Lifting en Subsea Cables) kende een sterk jaar. De kraanschepen waren druk bezig met het installeren van funderingspalen langs de oostkust van de VS, gevolgd door een korte installatiecampagne in Polen voor het Baltic Power-windpark. Subsea Cables kende ook een sterk jaar met noemenswaardige projecten zoals het transport en de installatie van de inter-array-kabels voor de windparken Borkum Riffgrund 3 & Godewind 3.

TOWAGE & SALVAGE

De omzetbijdrage van Towage & Salvage bedroeg EUR 0,4 miljard (2024: EUR 0,2 miljard).

De omvang van de Towage-activiteiten van Boskalis is toegenomen door de overname van het resterende belang in Smit Lamnalco eind 2024. Sindsdien worden deze activiteiten volledig geconsolideerd. De activiteiten van Smit Lamnalco worden gekenmerkt door langlopende contracten voor klanten in voornamelijk het Midden-Oosten, West-Afrika en Australië. Eind juni tekende Boskalis een overeenkomst voor de verkoop van de activiteiten in Australië en Papoea-Nieuw-Guinea. Deze transactie werd op 30 september 2025 afgerond. In 2025 verwierf Smit Lamnalco een omvangrijk tienjarig contract van ExxonMobil Guyana waarvoor het ook zal investeren in vier geavanceerde offshore supportschepen.

Salvage kende een iets rustiger jaar, maar was desondanks betrokken bij indrukwekkende projecten. Het jaar begon met de berging van de olietanker Stena Immaculate in de Noordzee. In Vietnam werd het bulkschip Glengyle losgetrokken op de Lòng Tàu-rivier en in het Midden-Oosten was Salvage betrokken bij een uitdagende operatie met de brandende ASL Bauhinia. Het team slaagde erin het gestrande schip weer vlot te trekken, een milieuramp te voorkomen en het veilig naar Jebel Ali, Verenigde Arabische Emiraten, te slepen voor het lossen van de lading.

ORDERPORTEFEUILLE

De orderportefeuille bedroeg aan het einde van het jaar EUR 7 miljard, fractioneel hoger vergeleken met eind 2024. Op jaarbasis nam de orderportefeuille van Dredging & Inland Infra toe dankzij een sterk en succesvol jaar in Nederland, met anderzijds een daling van de portefeuille bij de divisie Offshore Energy. Met de goedgevulde orderportefeuille zijn de verwachtingen voor 2026 gematigd positief.

INVESTERINGEN EN FINANCIËLE POSITIE

In 2025 werd in totaal EUR 564 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Binnen de divisie Dredging & Inland Infra hadden de grootste investeringen betrekking op de Seaway en de Windpiper. De Seaway is een nieuwe 31.000 m3 sleephopperzuiger, die momenteel in aanbouw is bij IHC in Krimpen aan den IJssel. De Windpiper werd eind 2024 aangekocht. Na de conversie zal het valpijpschip met een laadcapaciteit van 45.500 ton - de grootste in de sector - in 2026 in de vaart komen. De divisie Offshore Energy heeft een aantal schepen aan de vloot toegevoegd, waarvan de Boka Spearfish (Offshore Subsea Construction Vessel) de grootste was. De investeringsverplichtingen per jaareinde bedroegen EUR 237 miljoen en hadden voornamelijk betrekking op de afbouw van de Seaway en de Windpiper en de vier nieuwe schepen voor Smit Lamnalco.

De financiële positie van Boskalis blijft zeer gezond. Met een kaspositie van EUR 1,4 miljard en slechts EUR 281 miljoen aan schulden heeft Boskalis een netto financiële positie van EUR 1,1 miljard. Met de beschikbare liquide middelen en (ongebruikte) bankfaciliteiten beschikt Boskalis over een direct beschikbare financieringscapaciteit van EUR 1,8 miljard. De solvabiliteit is verder toegenomen tot 57,0% en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

Annual Review en Sustainability Report

Aanvullende informatie over bijvoorbeeld de operationele ontwikkelingen of duurzaamheid is terug te vinden in het Annual Review 2025 en het Sustainability Report 2025 op https://boskalis.com/reports.



KERNCIJFERS 2025 2024 (in miljoenen EUR) Omzet 4.457 4.362 EBITDA 1.336 1.303 Nettoresultaat van deelnemingen 14 15 Bedrijfsresultaat 886 782 Bijzondere baten (lasten) - 144 EBIT 886 926 Nettowinst 775 781 Ultimo 2025 Ultimo 2024 Netto financiële positie incl. IFRS 16 leaseverplichtingen: cash (schuld) 1.109 518 Solvabiliteit 57,0% 56,3% Orderportefeuille 7.004 6.992

‎Definities: EBITDA is EBIT vóór afschrijvingen, (terugdraaien van) waardeverminderingen en andere bijzondere lasten; Bedrijfsresultaat is EBIT gecorrigeerd voor bijzondere posten. EBIT(DA) en bedrijfsresultaat zijn inclusief ons aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen.

