Sterke resultater for fjerde kvartal og rekordhøy produksjon

(Oslo, Norge, 5. mars 2026) – Statkraft leverte sterke underliggende resultater i fjerde kvartal 2025, drevet av høyere nordiske kraftpriser og rekordhøy produksjon. Årsproduksjonen oversteg for første gang 70 TWh. Salg av virksomhet i flere land og satsing på færre teknologier har sammen med kostnadsreduksjoner redusert netto gjeld og styrket konkurransekraften.

Nøkkeltall fjerde kvartal 2025

Kraftproduksjon: 19,4 TWh (19,3 TWh), den høyeste produksjonen i fjerde kvartal noensinne

(19,3 TWh), den høyeste produksjonen i fjerde kvartal noensinne Underliggende EBITDA: 8,3 milliarder kroner (7,1 milliarder kroner)

(7,1 milliarder kroner) Resultat etter skatt: -0,04 milliarder kroner (1,5 milliarder kroner), påvirket av nedskrivninger og høy skattekostnad





Høydepunkter for hele året 2025

Rekordhøy produksjon på 72,1 TWh , herunder 51,2 TWh i Norge

, herunder Underliggende EBITDA på 26,8 milliarder kroner

Resultat etter skatt - 0,4 milliarder kroner , hovedsakelig på grunn av lavere priser i første halvår, nedskrivninger og høy skattekostnad

, hovedsakelig på grunn av lavere priser i første halvår, nedskrivninger og høy skattekostnad Foreslått utbytte på 8,4 milliarder kroner

Inngått avtaler om salg til en selskapsverdi (EV) på 15,8 milliarder kroner

Investeringer på 18,0 milliarder kroner, hovedsakelig i Norden og Europa

– Statkraft leverte sterke underliggende resultater i fjerde kvartal, støttet av høyere priser, høy produksjon og god drift i Norge og Sverige, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

– Til tross for lavere priser i første halvår og svakere resultater fra trading og origination, leverte vi en sterk kontantstrøm og nådde nye produksjonsrekorder i 2025. Samtidig førte nedskrivninger og høy skattekostnad til et netto underskudd for året, legger Vartdal til.

Fremgang i strategi og porteføljefokus

Statkraft fortsatte å levere på selskapets nye strategi og befestet sin posisjon som et ledende internasjonalt fornybarselskap. Selskapet inngikk avtaler om salg av ikke-kjernevirksomhet til en selskapsverdi (EV) på 15,8 milliarder kroner og stoppet utvikling av nye hydrogenprosjekter og videre satsing på havvind. Videre reduserte Statkraftantall ansatte og prioriterte investeringer i kjernevirksomhet og utvalgte markeder.

– Jeg er glad for at vi nå har gjennomført de fleste planlagte nedsalg og følger planen for kostnadsreduksjoner. Dermed har vi redusert netto gjeld med 12 milliarder kroner og styrket vår finansielle fleksibilitet og konkurransekraft, sier Vartdal.

Investeringsbeslutningene i løpet av året vil gi til sammen 722 MW ny fornybar effekt. I tillegg er 700 MW installert effekt satt i drift i 2025. Statkraft opprettholder en langsiktig årlig investeringskapasitet på 16–20 milliarder kroner, avhengig av markedsforhold.

Segmentutviklingen i kvartalet

Norden var den viktigste bidragsyteren i kvartalet, og bedret resultatene som resultat av høyere realiserte priser og økt vannkraftproduksjon.

Europa ble negativt påvirket av lavere energipriser og svake marginer for gasskraftverk i Tyskland.

Internasjonal virksomhets resultater gikk ned, i hovedsak på grunn av nettrelatert nedregulering av vindkraften og lavere tilgjengelighet på vannkraften i Brasil.

Marked hadde bedre resultater, drevet av sterkere utvikling i origination.

Finansiell utvikling

Resultatet før skatt for fjerde kvartal var 4,3 milliarder kroner (4,1 milliarder kroner), mens helårsresultatet var 11,4 milliarder kroner (20,6 milliarder kroner), påvirket av nedskrivninger og negative valutaeffekter. For kvartalet var resultatet etter skatt -42 millioner kroner (1474 millioner kroner), mens helårsresultatet etter skatt var -413 millioner kroner (7028 millioner kroner). Dette ble drevet av høyere skattekostnad, særlig grunnrenteskatt som følge av høyere norsk vannkraftproduksjon.

Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) fra eiendeler i drift var 17,0 prosent i 2025 (22,4 prosent i 2024), noe som reflekterer sterk avkastning i Norden og lavere avkastning fra nyere eiendeler i Europas og International virksomhets markeder.

Framtidsutsikter

Statkraft går inn i 2026 med en styrket balanse, en mer fokusert portefølje og en klar strategi for fokusert vekst innen fornybar kraftproduksjon og markedsløsninger.

Årsrapporten for Statkraft AS for 2025 er godkjent av styret i Statkraft AS.

Merk: Statkraft publiserer ingen kvartalsrapport for fjerde kvartal siden årsrapporten blir publisert sammen med denne børsmeldingen. Utvalgte regnskapsoppstillinger for fjerde kvartal følger som vedlegg.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har rundt 6500 ansatte i 20 land.

