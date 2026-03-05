Bitget conmemora el Día Internacional de la Mujer haciendo un llamado a que las mujeres den forma al futuro de Web3

VICTORIA, Seychelles, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, se complace en celebrar el Día Internacional de la Mujer bajo su iniciativa insignia Blockchain4Her, en línea con su convicción de que la inclusión y la diversidad de género son impulsores fundamentales del crecimiento a largo plazo en la industria blockchain.

Anclada en la pregunta “¿Cómo podemos lograr la adopción masiva sin mujeres?”, la campaña desafía a la industria a enfrentar una realidad fundamental: excluir a la mitad de la población mundial impone un límite estructural a la liquidez, la innovación y los rendimientos. Bitget posiciona la inclusión de género no solo como una responsabilidad social, sino como un imperativo comercial y económico para una industria que busca una expansión sostenible.

“Ya sabemos que hay una multitud de cuestiones por abordar en torno a la representación de las mujeres, especialmente en los campos STEM. Incluso en cripto, la disparidad es grande”, afirmó Gracy Chen, CEO de Bitget. “Es verdaderamente el papel de los actores más grandes reconocer las capacidades y la influencia que tienen las mujeres, especialmente en el sector financiero. Por pequeño que sea el paso, cada uno cuenta”.

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Bitget lanza una iniciativa global en redes sociales centrada en reconocer y cuestionar los sesgos inconscientes en Web3. El video de la campaña explora cómo las mujeres están ocupando cada vez más espacios históricamente moldeados por hombres y cómo el progreso significativo se logra cuando asumen la responsabilidad de dar forma a lo que viene después. Se invita a líderes de la industria, desarrolladores, creadores y usuarios a compartir sus perspectivas y las acciones concretas que consideran necesarias para impulsar estructuras más inclusivas y responsables en todo el ecosistema Web3.

Además, Bitget lanzará una tarjeta de edición limitada por el Día Internacional de la Mujer en colaboración con Bitget Wallet. La tarjeta incorpora elementos de diseño centrados en mensajes contra los sesgos y la inclusión, junto con beneficios exclusivos para los usuarios que apoyan la diversidad de género dentro del ecosistema blockchain, convirtiendo el apoyo en una participación visible y cotidiana. Los usuarios de la Bitget Wallet Card pueden realizar pagos a nivel global con tarjetas Mastercard y Visa, disponibles en más de 50 países de Europa, LATAM y APAC.

La participación presencial constituye un pilar central de la campaña. Sobre la base de la propuesta “Lady Forward” presentada el año pasado, Bitget organizará una serie de eventos interactivos en el Sudeste Asiático, Asia Oriental, Europa, la CEI y LATAM. Estos encuentros están diseñados como espacios seguros y abiertos donde las mujeres pueden compartir experiencias, crear redes y participar en conversaciones sobre liderazgo, finanzas y tecnología.

Las actividades incluirán talleres creativos, como arreglo floral, elaboración de perfumes, cerámica y arte de uñas, así como sesiones de networking y paneles con mujeres líderes tanto de Web2 como de Web3. Cabe destacar que Bitget organizará una miniconferencia, paneles de debate y una cena Iftar en el Sudeste Asiático, reflejando el énfasis de la campaña en la inclusión cultural y el diálogo impulsado por la comunidad.

A través de su campaña por el Día Internacional de la Mujer, Bitget continúa impulsando Blockchain4Her como un compromiso a largo plazo para transformar la participación en cripto, reconociendo la diversidad no como una limitación, sino como un catalizador para una adopción más amplia y mercados más sólidos.

Acerca de Bitget

Bitget es el Universal Exchange (UEX) líder mundial, que presta servicios a más de 125 millones de usuarios y ofrece acceso a más de 2 millones de criptoactivos, más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos, como el oro. El ecosistema está comprometido a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su agente de IA, que actúa como copiloto en la ejecución de operaciones. Bitget impulsa la adopción de cripto a través de alianzas estratégicas con LALIGA y MotoGP™. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. Bitget actualmente lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria y la mayor liquidez en más de 150 regiones en todo el mundo.

