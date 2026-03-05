Bitget מציינת את יום האישה הבינלאומי וקוראת לנשים לעצב את עתיד ה-Web3

ויקטוריה, סיישל, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, שמחה לחגוג את יום האישה הבינלאומי במסגרת יוזמת הדגל שלה Blockchain4Her , התואמת את אמונותיה בנוגע להכלה וגיוון מגדרי כגורמים קריטיים לצמיחה ארוכת טווח בתעשיית הבלוקצ'יין.

מעוגן סביב השאלה "כיצד נוכל להשיג אימוץ המוני ללא נשים?", הקמפיין מאתגר את התעשייה להתמודד עם מציאות בסיסית: הדרת מחצית מאוכלוסיית העולם מציבה מגבלה מבנית על נזילות, חדשנות ותשואות. Bitget מציבה הכללה מגדרית לא רק כאחריות חברתית, אלא כציווי מסחרי וכלכלי עבור תעשייה המחפשת התרחבות בת קיימא.

"אנחנו כבר יודעים שיש שלל נושאים שיש להתמודד איתם בנוגע לייצוג נשים, במיוחד בתחומי STEM. אפילו בתחום הקריפטו, הפער גדול," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "זה באמת תפקידם של שחקנים גדולים יותר להכיר ביכולות ובהשפעה שיש לנשים, במיוחד במגזר הפיננסי. כמה שצעד קטן, כל אחד חשוב."

לציון יום האישה הבינלאומי, Bitget משיקה יוזמה עולמית במדיה חברתית המתמקדת בזיהוי ובאתגר של הטיות לא מודעות ב-Web3. באמצעות סרטון הקמפיין בוחנים כיצד נשים נכנסות יותר ויותר למרחבים שעוצבו באופן היסטורי על ידי גברים, וכיצד התקדמות משמעותית מגיעה כאשר נשים לוקחות אחריות על עיצוב מה שיבוא אחר כך. מובילי תעשייה, בוני פרויקטים, יוצרים ומשתמשים מוזמנים לשתף את נקודות המבט שלהם ואת הפעולות הקונקרטיות שלדעתם יכולות להניע מבנים מכילים ואחראיים יותר ברחבי Web3.

בנוסף, Bitget תשיק כרטיס במהדורה מוגבלת ליום האישה הבינלאומי בשיתוף פעולה עם Bitget Wallet. הכרטיס כולל אלמנטים עיצוביים המתמקדים במסרים נגד הטיה והכלה, לצד הטבות בלעדיות למשתמשים התומכים בגיוון מגדרי בתחום הבלוקצ'יין, מה שהופך את הסברה להשתתפות יומיומית גלויה. משתמשי כרטיס Bitget Wallet יכולים להשתמש בכרטיסי Mastercard ו-Visa ברחבי העולם, הזמינים ביותר מ-50 מדינות ברחבי אירופה, אמריקה הלטינית ואסיה פסיפיק.

מעורבות לא מקוונת מהווה עמוד תווך של הקמפיין. בהתבסס על הצעת "Lady Forward" שהוצגה בשנה שעברה, Bitget תארח סדרה של אירועים אינטראקטיביים ברחבי דרום מזרח אסיה, מזרח אסיה, אירופה, מדינות חבר העמים ואמריקה הלטינית. מפגשים אלה נועדו כמרחבים בטוחים ופתוחים שבהם נשים יכולות לשתף חוויות, לבנות רשתות קשרים ולקיים שיחות סביב מנהיגות, פיננסים וטכנולוגיה.

הפעילויות ינועו בין סדנאות יצירה, כגון סידורי פרחים, הכנת בשמים, קדרות ועיצוב ציפורניים, ועד מפגשי נטוורקינג ודיוני פאנל בהשתתפות נשים מנהיגות מ-Web2 ו-Web3. ראוי לציין ש-Bitget מארחת כנס מצומצם, דיוני פאנל וארוחת ערב איפטאר בדרום מזרח אסיה, המשקפות את הדגש של הקמפיין על הכללה תרבותית ודיאלוג מונע קהילה.

באמצעות קמפיין יום האישה הבינלאומי, Bitget ממשיכה לקדם את Blockchain4Her כמחויבות ארוכת טווח לעיצוב מחדש של ההשתתפות בקריפטו, כזו המכירה בגיוון לא כאילוץ, אלא כזרז לאימוץ רחב יותר ולשווקים חזקים יותר.

אודות Bitget

Bitget היא הבורסה האוניברסלית ( UEX ) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו- MotoGP™ . בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

