ビットゲット、国際女性デーを記念し、Web3の未来を形作るよう女性に呼びかける

セーシェル共和国ビクトリア発, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、インクルージョンとジェンダーの多様性こそがブロックチェーン業界における長期的な成長の重要な推進力であるという信念に基づき、主力イニシアチブであるブロックチェーン・フォー・ハー (Blockchain4Her) のもと、国際女性デーを祝福する。

このキャンペーンは、「女性抜きでどうやって大規模な普及を実現できるのか?」という問いを中心に据え、業界に対し根本的な現実と向き合うよう促す。それは、世界人口の半数を除外することが、流動性、イノベーション、収益に構造的な限界をもたらすという現実である。 ビットゲットは、ジェンダー・インクルージョンを単なる社会的責任としてではなく、持続可能な拡大を目指す業界にとっての商業的・経済的な必要条件として位置づけている。

「特にSTEM分野において、女性の代表性をめぐって取り組むべき問題が数多く存在することを、私たちはすでに認識しています。 暗号資産の世界でさえ、格差は大きいのです」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「特に金融分野において、女性が持つ能力と影響力を認識することは、まさに大手企業の役割です。 どんなに小さな一歩でも、その一つひとつが大切なのです」

ビットゲットは、国際女性デーを記念して、Web3における無意識の偏見を認識し、それに挑むことに焦点を当てたグローバルなソーシャルメディア・イニシアチブを開始する。 このキャンペーン動画では、女性がこれまで男性によって形作られてきた領域にますます進出している様子と、女性が主体的に次の未来を形作るとき、いかに意義ある進展が生まれるのかを探求している。 業界のリーダー、ビルダー、クリエイター、そしてユーザーの諸氏には、Web3全体でより包括的で説明責任のある構造を推進し得ると考える見解と具体的なアクションを共有いただきたい。

さらに、ビットゲットはビットゲットウォレット (Bitget Wallet) と提携し、国際女性デー限定版カードをリリースする。 このカードは、アンチバイアスのメッセージとインクルーシビティを中心としたデザイン要素に加え、ブロックチェーン分野におけるジェンダー多様性を支援するユーザー向けの限定特典を備えており、アドボカシーを目に見える日常的な参加へと変えていく。 ビットゲットウォレットのユーザーは、欧州、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域の50か国以上で、MastercardおよびVisaカードを使ってグローバルに支払いを行うことができる。

オフラインでのエンゲージメントは、このキャンペーンの中核をなす柱となっている。 昨年導入された「レディフォワード (Lady Forward)」の提案を基盤に、ビットゲットは東南アジア、東アジア、欧州、CIS諸国、ラテンアメリカにおいて一連のインタラクティブイベントを開催する。 これらのイベントは、女性が体験を共有し、人脈を構築し、リーダーシップ、金融、テクノロジーを中心とした対話に参加できる、安全でオープンな場として設計されている。

アクティビティは、フラワーアレンジメント、香水作り、陶芸、ネイルアートなどのクリエイティブワークショップから、Web2とWeb3の両分野で活躍する女性リーダーを招いた交流会やパネルディスカッションまで多岐にわたる。 特筆すべきは、ビットゲットが東南アジアでミニカンファレンス、パネルディスカッション、イフタールディナーを開催することであり、これはキャンペーンが文化的包摂性とコミュニティ主導の対話を重視していることを示すものである。

国際女性デーキャンペーンを通じ、ビットゲットは引き続きブロックチェーン・フォー・ハー (Blockchain4Her) を推進していく。これは、暗号資産分野における参加のあり方を再構築する長期的なコミットメントであり、多様性を制約ではなく、より広範な普及と強固な市場のための触媒として捉えるものである。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力し、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ (Traditional Finance／伝統的金融) 市場でリードし、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

