Bitget, 세계 여성의 날 맞아 여성들의 Web3 미래 참여와 주도 촉구

빅토리아 세이셸, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 블록체인 산업의 장기 성장에 있어 포용성과 성별 다양성이 핵심 동력이라는 신념에 따라 대표 이니셔티브인 Blockchain4Her 프로그램을 통해 세계 여성의 날을 기념한다고 밝혔다.

“여성이 없다면 어떻게 대중적 채택을 이룰 수 있을까?”라는 질문을 중심으로 한 이번 캠페인은 업계가 직면해야 할 근본적인 현실을 제기한다. 전 세계 인구의 절반을 배제하는 것은 유동성, 혁신, 수익 측면에서 구조적 한계를 초래한다는 것이다. Bitget은 성별 포용을 단순한 사회적 책임이 아니라, 지속 가능한 성장을 추구하는 산업에 있어 상업적·경제적 필수 요소로 보고 있다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “특히 STEM 분야에서 여성 대표성 문제와 관련해 해결해야 할 과제가 많다는 것은 이미 잘 알려져 있다. 암호화폐 업계에서도 격차는 여전히 크다”고 지적했다. 이어 “여성들이 지닌 역량과 영향력을 인식하는 것은 특히 금융 분야에서 더 큰 역할을 하는 기업들의 책임이다. 아무리 작은 변화라도 하나하나가 의미가 있다.”고 덧붙였다.

세계 여성의 날을 맞아 Bitget은 Web3에서 무의식적 편견을 인식하고 도전하는 데 초점을 맞춘 글로벌 소셜미디어 캠페인을 시작한다. 캠페인 영상은 역사적으로 남성이 주도해 온 영역에 점점 더 많은 여성들이 참여하고 있는 모습을 조명하며, 다음 시대를 형성하는 과정에서 여성들이 주도적으로 역할을 할 때 의미 있는 진전이 이루어진다는 메시지를 전달한다. 업계 리더, 빌더, 창작자, 사용자들은 보다 포용적이고 책임 있는 Web3 생태계를 구축하기 위해 필요한 구체적인 행동과 자신의 견해를 공유하도록 초대된다.

또한 Bitget은 Bitget Wallet과 협력해 세계 여성의 날 한정판 카드도 출시할 예정이다. 이 카드는 반편견 메시지와 포용성을 중심으로 한 디자인 요소를 담고 있으며, 블록체인 분야에서 성별 다양성을 지지하는 사용자들에게 특별한 혜택을 제공한다. 이를 통해 지지와 참여를 일상적인 행동으로 연결한다는 취지다. Bitget Wallet 카드 사용자는 Mastercard와 Visa 네트워크를 통해 전 세계에서 결제할 수 있으며, 현재 유럽, 라틴아메리카, 아시아태평양 등 50개국 이상에서 이용 가능하다.

오프라인 참여 활동도 이번 캠페인의 핵심 축을 이룬다. Bitget은 지난해 선보인 ‘Lady Forward’ 제안을 바탕으로 동남아시아, 동아시아, 유럽, CIS, 라틴아메리카 등 여러 지역에서 다양한 참여형 행사를 개최할 예정이다. 이러한 모임은 여성들이 경험을 공유하고 네트워크를 구축하며 리더십, 금융, 기술에 대해 자유롭게 대화할 수 있는 안전하고 개방적인 공간으로 마련된다.

행사는 꽃꽂이, 향수 만들기, 도예, 네일 아트 등 창의적인 워크숍부터 네트워킹 세션, 그리고 Web2와 Web3 분야 여성 리더들이 참여하는 패널 토론까지 다양한 형태로 진행된다. 특히 Bitget은 동남아시아에서 미니 콘퍼런스와 패널 토론, 이프타르(Iftar) 만찬을 개최할 예정으로, 문화적 포용성과 커뮤니티 중심의 대화를 강조하는 이번 캠페인의 취지를 반영한다.

이번 세계 여성의 날 캠페인을 통해 Bitget은 Blockchain4Her이니셔티브를 장기적인 약속으로 계속 추진해 나가고 있다. 이는 암호화폐 생태계에서의 참여 구조를 재편하고, 다양성을 제약이 아닌 더 넓은 채택과 강한 시장을 이끄는 촉매로 인식한다는 의미를 담고 있다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다.

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87859973-4d99-41e4-b0fe-9458d9a6d6e8