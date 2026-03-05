Bitget Menyambut Hari Wanita Antarabangsa dengan Mengalakkan Wanita Membentuk Masa Depan Web3

VICTORIA, Seychelles, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, dengan sukacitanya menyambut Hari Wanita Antarabangsa di bawah inisiatif utama Blockchain4Her, selaras dengan komitmennya terhadap keterangkuman dan kepelbagaian jantina merupakan pemacu penting bagi pertumbuhan jangka panjang dalam industri blockchain.

Berteraskan persoalan ‘Bagaimana kami boleh mencapai penerimaan meluas tanpa wanita?’, kempen ini mencabar industri untuk berdepan dengan realiti asas: mengecualikan separuh daripada populasi global meletakkan had struktur terhadap kecairan, inovasi dan pulangan. Bitget meletakkan keterangkuman jantina bukan sekadar sebagai tanggungjawab sosial, tetapi sebagai keperluan komersial dan ekonomi bagi industri yang mencari pertumbuhan mampan.

“Kita menyedari bahawa terdapat pelbagai isu yang perlu ditangani berkaitan dengan perwakilan wanita, khususnya dalam bidang STEM. Malah dalam kripto, jurangnya besar,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif di Bitget. “Memang menjadi peranan pemain besar untuk mengiktiraf keupayaan dan pengaruh yang dimiliki wanita, terutamanya dalam sektor kewangan. Setiap langkah, biarpun kecil, tetap membawa makna.”

Sempena Hari Wanita Antarabangsa, Bitget melancarkan inisiatif media sosial global yang menumpukan kepada pengiktirafan dan usaha menangani terhadap prasangka tidak sedar dalam Web3. Video kempen ini menonjolkan bagaimana wanita kian menempatkan diri dalam ruang yang secara tradisinya dibentuk oleh lelaki, serta menekankan bahawa kemajuan bermakna tercapai apabila wanita mengambil kepemilikan dalam membentuk arah masa depan. Pemimpin industri, pembina, pencipta dan pengguna dijemput untuk berkongsi perspektif serta tindakan konkrit yang mereka percaya dapat mendorong struktur Web3 yang lebih inklusif dan bertanggungjawab.

Selain itu, Bitget akan melancarkan International Women’s Day Limited Edition Card dengan kerjasama Bitget Wallet. Kad ini menampilkan elemen reka bentuk yang menekankan mesej anti-prasangka dan keterangkuman, di samping manfaat eksklusif untuk pengguna yang menyokong kepelbagaian jantina dalam ruang blockchain, menjadikan advokasi sebagai penyertaan harian yang nyata dan boleh dilihat. Pengguna Bitget Wallet Card boleh berbelanja di seluruh dunia dengan kad Mastercard dan Visa, yang tersedia di lebih 50 negara merangkumi Eropah, LATAM dan APAC.

Penglibatan luar talian membentuk tonggak utama kempen ini. Dengan membina atas inisiatif ‘Lady Forward’ yang diperkenalkan tahun lalu, Bitget akan menganjurkan siri acara interaktif di seluruh Asia Tenggara, Asia Timur, Eropah, CIS, dan LATAM. Perhimpunan ini direka sebagai ruang selamat dan terbuka di mana wanita boleh berkongsi pengalaman, membina rangkaian dan terlibat dalam perbualan mengenai kepimpinan, kewangan serta teknologi.

Aktiviti akan merangkumi bengkel kreatif seperti gubahan bunga, pembuatan minyak wangi, tembikar dan seni kuku, selain sesi rangkaian dan perbincangan panel yang menampilkan pemimpin wanita daripada Web2 dan Web3. Antara yang menonjol, Bitget menganjurkan persidangan mini, perbincangan panel dan majlis Iftar di Asia Tenggara, mencerminkan penekanan kempen terhadap keterangkuman budaya serta dialog berasaskan komuniti.

Melalui kempen Hari Wanita Antarabangsa, Bitget terus memajukan Blockchain4Her sebagai komitmen jangka panjang untuk merombak penyertaan dalam kripto, dengan mengiktiraf kepelbagaian sebagai pemangkin kepada penerimaan meluas dan pengukuhan pasaran, bukannya kekangan.

