Bitget 在国际妇女节之际呼吁女性塑造 Web3 的未来

塞舌尔维多利亚, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 欣然宣布，将通过其旗舰倡议 Blockchain4Her 庆祝国际妇女节。这一举措彰显了其核心理念：包容性和性别多元化是推动区块链行业长期发展的关键驱动力。

本次活动围绕核心问题提出：“如果没有女性参与，我们如何实现大规模普及？”活动呼吁行业正视这一基本现实：排除全球一半人口，将从根本上制约流动性、创新力及投资回报。 Bitget 认为，性别包容不仅是一种社会责任，更是推动行业可持续发展的商业和经济必然要求。

“我们深知，在女性代表性方面仍面临诸多挑战，尤其是在 STEM 领域。 即便在加密货币行业，这种差距依然十分显著。”Bitget首席执行官 Gracy Chen 表示， “行业领军企业理应认识到女性的能力和影响力，尤其在金融领域。 哪怕前行的步伐再微小，每一步都意义重大。”

为庆祝国际妇女节，Bitget 发起了一项全球社交媒体倡议，旨在识别并挑战 Web3 领域中的无意识偏见。 活动宣传片展示了女性如何逐步进入历史上由男性主导的领域，以及当女性主动参与塑造未来时所取得的实质性进展。 本次活动邀请行业领袖、建设者、创作者及用户分享见解，并提出可行行动方案，以推动 Web3 构建更具包容性与责任感的生态体系。

此外，Bitget 将携手 Bitget Wallet 推出国际妇女节限量版卡。 该卡以反偏见与包容性为核心设计元素，为支持区块链领域性别多元化的用户提供专属权益，将倡导理念转化为可见的日常实践。 Bitget Wallet 卡用户可使用万事达卡和 Visa 卡在全球范围内消费，覆盖欧洲、拉丁美洲及亚太地区 50 余个国家。

线下互动是本次活动的核心环节。 基于去年推出的“Lady Forward”倡议，Bitget 将在东南亚、东亚、欧洲、独联体及拉丁美洲举办一系列互动活动。 这些聚会旨在打造安全、开放的交流空间，让女性分享经验、拓展人脉，并围绕领导力、金融与科技等话题展开深度对话。

活动形式丰富多样，包括花艺、调香、陶艺、美甲等创意工作坊，以及社交联谊会和专题讨论会，特邀 Web2 与 Web3 领域女性领袖参与。 值得关注的是，Bitget 将在东南亚举办迷你会议、专题讨论会及开斋晚宴，彰显本次活动对文化包容性与社区驱动型对话的重视。

通过国际妇女节活动，Bitget 持续推进 Blockchain4Her 这一长期承诺，致力于重塑加密行业的参与格局——将多元化视为推动更广泛采用与市场繁荣的催化剂，而非束缚。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前在代币化传统金融领域处于领先地位，为全球 150 个地区的用户提供业内最低的费率与最高的流动性。

如需了解更多信息，请访问： 官网 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立的财务建议，并充分考虑个人理财经验和财务状况。 过往业绩无法预测未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅使用条款。

本公告随附照片可通过以下链接获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87859973-4d99-41e4-b0fe-9458d9a6d6e8