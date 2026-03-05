Bitget 慶祝國際婦女節，號召女性塑造 Web3 未來

塞舌爾維多利亞, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 欣然慶祝國際婦女節，其旗艦 Blockchain4Her 計劃秉承其信念，相信共融和性別多元是推動區塊鏈行業長遠增長的關鍵。

活動圍繞「缺少女性，則無從大規模普及」的核心問題，促請行業正視現實：將全球一半人口拒諸門外，會從結構上限制流動性、創新和回報。 Bitget 認為，性別共融不單是社會責任，對尋求可持續發展的行業亦是商業和經濟上的先決條件。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「我們深知，提升女性代表性仍有許多挑戰，在 STEM 等領域尤其如此。 即使在加密貨幣領域，落差亦很大。 大型企業更應負起責任，肯定女性的能力和影響力，特別是在金融行業。 積少成多，每一步都舉足輕重。」

為了慶祝國際婦女節，Bitget 推出全球社交媒體活動，旨在正視並挑戰 Web3 領域的潛意識偏見。 活動影片探討女性如何逐步踏足向來由男性主導的領域，並說明女性主動塑造未來，便會帶來真正改變。 活動邀請行業領袖、開發者、創作者及用戶分享看法，並提出他們相信的行動，務求在 Web3 建立更包容並蓄、更勇於承擔的體系。

此外，Bitget 將聯同 Bitget Wallet 推出國際婦女節限量版卡。 此卡的設計圍繞反偏見及共融理念，並為支持區塊鏈業界性別多元的用戶提供獨家禮遇，將理念化為日常的實際參與。 Bitget Wallet Card 用戶可憑 Mastercard 及 Visa 卡在全球消費，覆蓋歐洲、拉丁美洲及亞太區逾 50 個國家。

線下活動是本次企劃的核心一環。 承接去年提出的「Lady Forward」主張，Bitget 將於東南亞、東亞、歐洲、獨聯體 (CIS) 及拉丁美洲舉辦一系列互動活動。 這些活動旨在營造安全開放的空間，讓女性分享經驗、拓展人脈，並探討領導力、金融及科技等議題。

活動形式多樣，既有插花、香水製作、陶藝及美甲等創意工作坊，亦有聯誼活動，以及邀請 Web2 和 Web3 女性領袖參與的座談會。 值得注意的是，Bitget 將於東南亞舉辦小型會議、專題討論及開齋晚餐，體現活動對文化共融及社群對話的重視。

透過國際婦女節活動，Bitget 持續推動 Blockchain4Her 的長期承諾，旨在重塑加密貨幣領域的參與模式，將多元視為普及應用和強化市場的動力，而不是障礙。

關於 Bitget

Bitget 是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯 (FX) 及黃金等貴金屬。 Bitget 生態系統致力運用人工智能代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場佔據領導地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最廉宜、最流動的服務。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87859973-4d99-41e4-b0fe-9458d9a6d6e8