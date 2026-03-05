Valberedningens förslag till styrelse i HMS Networks

Valberedningen i HMS Networks AB (publ) föreslår nyval av Henrik Elmin.

Vid årsstämman 2026 i HMS Networks AB föreslår bolagets valberedning omval av styrelseledamöterna Charlotte Brogren, CTO på Alimak Group AB (publ), Anders Mörck, strategisk rådgivare och styrelseordförande i Troax Group AB, Cecilia Wachtmeister, CEO på IAR Systems AB, Niklas Edling, CEO på Nodica Group AB, Anna Kleine, CEO på Fellowmind Sweden AB samt Johan Stakeberg, CEO på Capitola Management AB. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Brogren.

Till nyval föreslås Henrik Elmin, chef för affärsområdet Industriteknik på Atlas Copco AB (publ), en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Henrik har lång erfarenhet inom industriell verksamhet med fokus på automation och digitalisering av tillverkningsprocesser. Förslaget innebär att antalet stämmovalda styrelseledamöter ökar från sex till sju ledamöter under kommande mandatperiod.

Valberedningens ledamöter är: Ordförande Johan Menckel (Investment AB Latour), Staffan Dahlström (eget innehav), Patrik Jönsson (SEB Investment Management AB), Sophie Larsén (AMF Fonder) samt Charlotte Brogren (styrelsens ordförande).

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

