Capgemini et McDonald’s renouvellent leur partenariat stratégique avec un accord mondial pluriannuel axé sur le déploiement de plateformes modernes et évolutives

Paris, le 5 mars 2026 – Capgemini annonce aujourd’hui une prolongation de cinq ans de son partenariat stratégique avec McDonald’s Corporation afin de l’accompagner dans le déploiement de plateformes modernes et évolutives pour des expériences clients et équipiers enrichies, et en ligne avec sa stratégie ‘Accelerating the Arches’. Comme présenté lors de sa communication destinée aux investisseurs de 2023, McDonald’s vise à atteindre 250 millions d’utilisateurs actifs de son programme de fidélité sur 90 jours. Le groupe ambitionne de générer 45 milliards de dollars de ventes annuelles grâce à ce programme d’ici fin 2027, tout en connectant des milliers de restaurants à des services cloud.

Depuis plus d’une décennie, Capgemini travaille en étroite collaboration avec McDonald’s pour accompagner son parcours de transformation digitale. Au cours des cinq prochaines années, McDonald’s entamera une nouvelle phase de cette transformation, visant à stimuler la croissance et à renforcer la création de valeur grâce à la modernisation de ses restaurants, à l’évolution des technologies à destination du grand public, à l’accélération de la mise sur le marché de produits et services et à l’adoption de modèles plus rentables - en s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

Dans le cadre de cet accord, Capgemini continuera à fournir des services d’ingénierie, de déploiement et de support pour certains des canaux digitaux orientés clients, ainsi que pour les solutions technologiques utilisées en restaurant au sein du système mondial de McDonald’s.



« Nous concentrons nos efforts sur la modernisation de nos restaurants et l’enrichissement de l’expérience client et équipier », déclare Brian Rice, CIO Monde, McDonald’s Corporation. « Alors que nous repensons nos modes de collaboration et avançons en système intégré, nous continuons d’explorer de nouvelles opportunités, avec des partenaires de confiance comme Capgemini, pour moderniser nos restaurants et enrichir l’expérience client. »

L’approche pluridisciplinaire de Capgemini mobilise des équipes expertes en stratégie, conception, innovation et ingénierie pour accélérer la transformation des plateformes destinées aux clients comme aux équipiers de McDonald’s. Capgemini met également à profit ses capacités en IA et en analytique avancée, via sa plateforme d’innovation Applied Innovation Exchange, pour appuyer le développement de l’écosystème technologique élargi de McDonald’s et accompagner la mise en œuvre de sa stratégie de cloud public.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec McDonald’s pour améliorer les expériences digitales et en restaurant », déclare Anirban Bose, Directeur exécutif Amériques et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini. « Cette collaboration reflète un engagement commun à concevoir l’expérience de restauration du futur. »

