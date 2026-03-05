Soitec signe un accord pluriannuel pour fournir des plaques POI destinées à la plateforme Sky5 de Skyworks

Skyworks Solutions utilisera les plaques POI de Soitec

Bernin (Grenoble), France, 5 mars 2026 -- Soitec, un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pluriannuel visant à garantir la production de plaques POI (Piezoelectric-On-Insulator) de pointe pour Skyworks Solutions. Cet accord prolonge la relation de longue date entre les deux sociétés et garantit un approvisionnement fiable et à long terme en plaques POI afin de répondre aux besoins futurs de Skyworks.

Dans le cadre de cet accord, Soitec fournira des plaques POI pour la plateforme Sky5 de Skyworks afin de répondre aux exigences RF élevées des smartphones 5G actuels. Parfaitement adaptée à la fabrication en grande série, la technologie POI offre un design ultra-compact et fiable, garantissant une compatibilité avec les processus d’assemblage et de mise en boîtier avancés, pour des modules Front-End. La technologie POI de Soitec offre les performances de pointe requises pour assurer la coexistence des signaux dans des environnements radiofréquences de plus en plus denses, jusqu’à plus de 3 GHz.

Pierre Barnabé, PDG de Soitec, a déclaré : « Nous sommes très heureux que les substrats POI de Soitec constituent désormais un élément important de l'offre 5G de Skyworks Solutions pour les appareils mobiles. Cette étape démontre la confiance de l'industrie dans nos substrats de haute qualité, qui sont un facteur clé pour les prochaines générations de connectivité mobile. »

A propos de Soitec :

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros au cours de son exercice fiscal 2024-2025. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de plus de 2 200 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 300 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

