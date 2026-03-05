HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.3.2026 KLO 10.00

Huhtamäki järjestää vastuullisuuden tulospuhelun

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin vuoden 2025 vastuullisuustuloksistaan 23.3.2026 klo 15:00. Tilaisuudessa tuloksia esittelee Rahul Nene, Head of Sustainability Center of Expertise. Esityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille.

Uudella vuosittaisella vastuullisuuspuhelulla Huhtamäki haluaa lisätä avoimuutta kestävän kehityksen osalta. Puhelussa käsitellään vastuullisuustulosten kehitystä sekä käynnissä olevia toimenpiteitä.

Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata reaaliajassa. Linkki audiocastiin on osoitteessa https://huhtamaki.events.inderes.com/2025-sustainability

Linkki puhelinkonferenssiin on osoitteessa https://events.inderes.com/huhtamaki/2025-sustainability/dial-in

Konferenssiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen saa puhelinnumerot ja PIN-koodin puheluun.

Audiocast-tallenne on saatavilla pian puhelun päätyttyä osoitteessa www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 17 400 ammattilaistamme työskentelee 35 maassa ja 106 toimipaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2025 Huhtamäen liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.