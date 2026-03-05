AB „Tewox“ užbaigė 5 mln. eurų vertės maisto prekių parduotuvės statybas Vilniuje

Vilnius, Lietuva, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Investicinės bendrovės AB „Tewox“ valdoma įmonė UAB „Janonio 27“ sėkmingai užbaigė maisto prekių parduotuvės statybas Vilniuje, adresu Burbiškių g. 31. Investicijos į šį projektą siekia beveik 5 mln. eurų.
Objektas ilgalaikės nuomos pagrindu yra išnuomotas prekybos tinklui „Iki“, kuris veiklą naujose patalpose pradeda 2026 m. kovo 5d. Bendras nuomojamas plotas sudaro apie 1 780 kv. m.
Planuojama, kad per 2026 metus bus pastatytos dar keturios maisto prekių parduotuvės Lietuvoje. Iš viso šiais metais bus išvystyta daugiau nei 10 tūkst. kv. m nuomojamo ploto.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Paulius Nevinskas
Investicinės Bendrovės valdytojas
paulius.nevinskas@lordslb.lt
https://lordslb.lt/tewox_bonds/