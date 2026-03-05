Teledyne e2v stellt die Perciva™ 5D-Kamera vor: Okklusionsfreie 3D-Bildaufnahme für Industrie, Einzelhandel und Robot Vision

GRENOBLE, Frankreich, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v, ein Unternehmen der Teledyne Technologies [NYSE: TDY] und weltweit führend in der Bildverarbeitungstechnologie, gibt die Markteinführung der Perciva™ 5D-Kamera bekannt, einer bahnbrechenden Innovation im Bereich der Bildgebung, die hochwertige 3D-Bildverarbeitung auf kurze Distanz kostengünstig, zuverlässig und einfach zu integrieren macht.

Die meisten Industriekameras nehmen nur 2D-Bilder auf, doch viele Anwendungen erfordern zunehmend eine Tiefenwahrnehmung bei kurzen und sehr kurzen Entfernungen. Perciva 5D bietet diese Fähigkeit durch eine einzigartige winkelempfindliche Pixel-Technologie und fortschrittliche On-Board-Verarbeitung, die eine 2D- und 3D-Bildfusion im kalibrierten Arbeitsabstandsbereich in Echtzeit ermöglicht. Perciva 5D verfügt außerdem über eine leistungsstarke Neural Processing Unit (NPU), mit der Modelle künstlicher Intelligenz auf dem Gerät ausgeführt und an die spezifischen Anforderungen jedes Kunden angepasst werden können.

Perciva 5D generiert 2D- und 3D-Daten ohne optische Okklusion aus einem einzigen CMOS-Sensor und erzeugt zeitlich abgestimmte 2D-Bilder sowie pixelgenaue Depth Maps mit 3D-Tiefeninformationen. Dank der direkt in die Kamera integrierten umfassenden 3D-Verarbeitung profitieren Anwender von der sofortigen Ausgabe von Depth Maps oder Punktwolken. Perciva 5D arbeitet sowohl im Innen- als auch im Außenbereich mit Umgebungslicht, sodass keine externe NIR-Lichtquelle erforderlich ist, während gleichzeitig eine zuverlässige Leistung gewährleistet und die Gesamtsystemkosten minimiert werden. Perciva 5D wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und bietet Plug-and-Play-Integration durch eine GenICam-kompatible GigE Vision-Schnittstelle sowie ein robustes Gehäuse der Schutzklasse IP6x mit industriellen M12-Steckverbindern.

Die werkseitig kalibrierte Perciva 5D wiegt nur 230 Gramm, verbraucht weniger als 5 W und eignet sich ideal für Robotik (Roboterarme, Cobots und Humanoide), Selbstbedienungskassen im Einzelhandel und die 3D-Überwachung industrieller Prozesse. Sie unterstützt vom Benutzer einstellbare Bildraten oder eine getriggerte Bilderfassung sowie mehrere Stromversorgungsoptionen. Mit Hilfe von GenDC / GenTL lässt sich die Kamera nahtlos in die Spinnaker® 4 API und SpinView® von Teledyne für die 2D-/3D-Visualisierung sowie in führende Bildverarbeitungs-Softwareplattformen integrieren.

Perciva 5D wird vom 10. bis 12. März 2026 auf der Embedded World in Nürnberg vorgestellt. Besuchen Sie Teledyne am Stand 2-541 in Halle 2 oder kontaktieren Sie uns online, um weitere Informationen zu erhalten.

Dokumentation, Beispiele und Software zur Evaluierung oder Entwicklung sind auf Anfrage erhältlich.

Teledyne Vision Solutions bietet das weltweit umfassendste, vertikal integrierte Portfolio an industrieller und wissenschaftlicher Bildverarbeitungstechnologie. Teledyne DALSA, e2v CMOS image sensors, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics, Princeton Instruments, Judson Technologies, Acton Optics und Adimec sind unter einem Dach vereint und bilden ein konkurrenzloses Kollektiv an Expertise mit jahrzehntelanger Erfahrung und erstklassigen Lösungen über das gesamte Spektrum hinweg. Gemeinsam kombinieren und nutzen sie die Stärken der anderen, um das weltweit umfangreichste und breiteste Portfolio an Sensorik und verwandten Technologien anzubieten. Teledyne bietet einen weltweiten Kundensupport und das technische Know-how, um auch die schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Die Werkzeuge, Technologien und Bildverarbeitungslösungen des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie ihren Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30ede095-e44a-4a38-87f4-2a727d75ea9c/de