Investeringsforeningen ValueInvest Danmark – Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og vedtægterne.

Andelsklasse ISIN-kode Udbytte

(kr. pr. andel) ValueInvest Global A DK0010246396 6,00 ValueInvest Global W DK0060825057 7,60





Årsrapporten for 2025 blev fremlagt og godkendt, og bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte som anført i tabellen ovenfor blev ligeledes godkendt. Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af et nyt lovkrav om at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer blev vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Steffensen, Jens Harck og Bent Erik Carlsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.





Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør