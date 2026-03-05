Wirtschafts- und Handelsförderkonferenz „Nanjing Day“ 2026 erfolgreich in Stuttgart, Deutschland, abgehalten

NANJING, China, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Wirtschafts- und Handelsförderungskonferenz „Nanjing Day“ 2026 wurde am 2. März (Ortszeit) erfolgreich in Stuttgart, Deutschland, ausgerichtet. Die Veranstaltung umfasste eine zentrale Plenarsitzung sowie drei parallele Fachforen zu den Themen Intelligente Mobilität, Smart Cities sowie KI und Biopharmazeutika. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beider Länder kamen zusammen, um eine praxisorientierte Plattform für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil zu schaffen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Die Konferenz fand nur eine Woche nach dem China-Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz statt. Li Zhongjun, Bürgermeister von Nanjing, erklärte, diese Reise diene der Umsetzung der zwischen den Staats- und Regierungschefs beider Nationen erzielten Einigung. Er plädierte für eine Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen technologische Innovation, Industrieinvestitionen und kultureller Austausch und bekräftigte den Wunsch, gemeinsam mit deutschen Partnern ein „Modell des gegenseitigen Erfolgs“ zu entwickeln.

Frank Nopper, Oberbürgermeister von Stuttgart, hob die beeindruckende Innovationskraft Chinas hervor. Stuttgart und Nanjing seien aufeinander angewiesen – nicht nur zur Stärkung ihrer freundschaftlichen Beziehungen, sondern auch um eine Brücke für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit zu bauen. Nach seinem Besuch der Ausstellung „30 Jahre Städtepartnerschaft Nanjing–Stuttgart“ auf der CIIE 2025 betonte Nopper, dass seine Erfahrungen in Nanjing seinen Blick auf China grundlegend verändert hätten.

Deutschland ist nach wie vor Nanjings wichtigster Wirtschafts- und Handelspartner in Europa. In Nanjing sind aktuell 315 Projekte mit deutscher Finanzierung angesiedelt. Das tatsächlich genutzte deutsche Kapital beläuft sich auf 2,22 Milliarden US-Dollar; die vertraglich vereinbarten Investitionen nach Deutschland summieren sich auf mehr als 730 Millionen US-Dollar. Das bilaterale Handelsvolumen überschritt 2025 die Marke von 4,2 Milliarden US-Dollar. Unternehmen wie Thyssenkrupp, BSH Hausgeräte und Phoenix Contact sind mit wichtigen Standorten in Nanjing vertreten.

Industrielle Synergien mit Präzision Stuttgart ist eine der führenden Automobilmetropolen der Welt – Nanjing wiederum hat sich durch den Aufbau einer der längsten Lieferketten für intelligente, vernetzte Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (NEV) im Jangtse-Delta erfolgreich positioniert. Mehr als 500 Unternehmen decken dort sämtliche Phasen der industriellen Wertschöpfung ab – von der Fahrzeugproduktion bis zum Batterierecycling. Im Rahmen der Konferenz wurde zudem die „Nanjing Investment Promotion Service Station (Deutschland) (in Vorbereitung)“ offiziell vorgestellt. Darüber hinaus wurden mehrere prioritäre Projekte in den Bereichen NEV und Künstliche Intelligenz unterzeichnet.

In den vergangenen Jahren hat Nanjing konsequent seine Strategie einer „industriell starken Stadt“ verfolgt und einen Dreijahres-Aktionsplan zur Investitionsförderung in Deutschland initiiert. Indem Nanjing die „1026“-Cluster zukunftsorientierter Industrien priorisiert, baut die Stadt die industrielle Grundlage der deutsch-chinesischen Kooperation weiter aus. Die Konferenz wurde gemeinsam von der Stadtregierung Nanjing und dem Generalkonsulat der Volksrepublik China in Frankfurt organisiert. Ziel ist es, die Städtepartnerschaft weiter zu vertiefen und neue Impulse für die Modernisierung der lokalen deutsch-chinesischen Kooperation zu setzen.

Quelle: The 2026 „Nanjing Day“ Economic and Trade Promotion Conference