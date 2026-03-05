NANJING, Chine, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conférence de promotion économique et commerciale « Nanjing Day » 2026 s’est tenue avec succès à Stuttgart, en Allemagne, le 2 mars (heure locale). L’événement comprenait une session principale de promotion ainsi que trois séminaires parallèles consacrés aux transports intelligents, aux villes intelligentes et à l’IA et aux biopharmaceutiques, réunissant des représentants des milieux politiques, économiques et académiques chinois et allemands afin de bâtir une plateforme pragmatique de coopération gagnant-gagnant.

Un contenu média annexé au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

L’événement s’est tenu une semaine seulement après la visite en Chine du chancelier allemand Friedrich Merz. Li Zhongjun, maire de Nanjing, a déclaré que cette mission vise à mettre en œuvre le consensus atteint par les dirigeants des deux pays. Il a proposé d’approfondir la coopération en matière d’innovation technologique, d’investissement industriel et d’échanges culturels, exprimant le souhait d’aligner les intérêts avec les partenaires allemands afin de créer un « modèle de réussite mutuelle ».

Frank Nopper, maire de Stuttgart, a souligné que la Chine dispose de capacités d’innovation remarquables. Il a insisté sur le fait que Stuttgart et Nanjing ont besoin l’une de l’autre en tant que partenaires — non seulement pour renforcer leur amitié, mais aussi pour construir un pont économique. À la suite de sa visite de l’exposition « Nanjing-Stuttgart 30th Anniversary of Sister-City Cooperation Exhibition » (30e anniversaire du jumelage Nanjing-Stuttgart) lors de l’Exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE) 2025, M. Nopper a indiqué que ses expériences à Nanjing avaient profondément transformé sa perception de la Chine.

L’Allemagne demeure le premier partenaire économique et commercial de Nanjing en Europe. À ce jour, 315 projets financés par des capitaux allemands ont été établis à Nanjing, représentant 2,22 milliards de dollars de capitaux allemands effectivement utilisés, tandis que les investissements contractuels vers l’Allemagne dépassent 730 millions de dollars. Le volume total des importations et exportations avec l’Allemagne a dépassé 4,2 milliards de dollars en 2025. Des leaders industriels tels que Thyssenkrupp, BSH Home Appliances et Phoenix Contact disposent d’importantes opérations à Nanjing.

Précision dans la synergie industrielle. Alors que Stuttgart est une puissance automobile mondiale, Nanjing a su se forger une position stratégique en développant l’une des plus longues chaînes d’approvisionnement en véhicules à énergie nouvelle intelligents et connectés (NEV) dans le delta du Yangtsé. La ville accueille plus de 500 entreprises couvrant l’ensemble du cycle de vie, de la fabrication au recyclage des batteries. Lors de la conférence, la « Station de service pour la promotion des investissements de Nanjing (Allemagne) (en préparation) » a été officiellement inaugurée. Par ailleurs, une série de projets prioritaires couvrant les NEV et l’intelligence artificielle ont été signés.

Ces dernières années, Nanjing est restée fidèle à sa stratégie de « ville forte par l’industrie », en lançant le Plan d’action triennal pour la promotion des investissements en Allemagne. En se concentrant sur les « 1 026 » pôles industriels émergents, la ville consolide les bases industrielles de la coopération sino-allemande. Coorganisé par le gouvernement municipal de Nanjing et le Consulat général de la République populaire de Chine à Francfort, cet événement devrait approfondir davantage les liens de jumelage et insuffler un nouvel élan pour renforcer la coopération locale sino-allemande.

Source : The 2026 « Nanjing Day » Economic and Trade Promotion Conference