Lantronix treibt seine Strategie zur Plattformskalierung mit der Erweiterung um MediaTek-basierte Embedded-Computing-Lösungen voran

IRVINE, Kalifornien, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von Computer- und Konnektivitätslösungen für das Internet der Dinge (IoT), die Edge-KI-Anwendungen unterstützen, gab heute eine bedeutende strategische Erweiterung seiner eingebetteten Computerplattform durch neue System-on-Module (SOM)-Lösungen bekannt, die auf der Genio-Familie von System-on-Chip (SOC)-Plattformen von MediaTek Inc. (TWSE: 2454), einem weltweit führenden Anbieter von Fabless-Halbleiterdesigns, der jährlich mehr als zwei Milliarden vernetzte Geräte weltweit mit Technologie versorgt.

Diese Erweiterung stellt einen strategischen Schritt hin zur Skalierung des Embedded-Computing-Ökosystems von Lantronix dar, indem das Lösungsportfolio vergrößert, die Marktabdeckung erhöht und die Fähigkeit gestärkt wird, wachstumsstarke industrielle und kommerzielle Edge-AI-Implementierungen zu bedienen. Durch die Erweiterung seiner Silizium-Basis verbessert Lantronix seine Fähigkeit, leistungsoptimierte, energieeffiziente Computerplattformen für ein breiteres Spektrum an Einsatzanforderungen und Volumenstufen anzubieten.

„MediaTek erweitert unsere Möglichkeiten, einen bestimmten Bereich der Edge-KI-Anwendungen zu bedienen – nämlich diejenigen, die hinsichtlich Energieeffizienz, Preis-Leistungs-Verhältnis und skalierbarer Massenproduktion optimiert sind“, erklärt Mathi Gurusamy, Chief Strategy Officer bei Lantronix. „Durch die Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Arbeitslastanforderungen erweitern wir unseren gesamten adressierbaren Markt, stärken die Lieferfähigkeit und positionieren Lantronix so, dass wir weltweit ein breiteres Spektrum an industriellen und kommerziellen Designprogrammen gewinnen können.“

„Die enge Zusammenarbeit mit Lantronix hat dazu beigetragen, die Reichweite unserer Genio-basierten Embedded-Computing-Plattformen zu vergrößern“, so CK Wang, Vice President und General Manager der IoT-Geschäftseinheit bei MediaTek. „Dank unserer gebündelten Kompetenzen sind wir in der Lage, leistungsstarke, sichere und energieeffiziente Edge-KI-Lösungen anzubieten, die für die Förderung von Innovationen in der globalen IoT-Landschaft erforderlich sind.“

Eine skalierte Plattformstrategie für Wachstum

Die Embedded-Computing-Strategie von Lantronix konzentriert sich auf die Entwicklung einer skalierbaren Multi-Silizium-Plattform, die vielfältige Kundenanforderungen erfüllt und gleichzeitig die Margenintegrität und Lieferfähigkeit gewährleistet.

Durch die Ergänzung um MediaTek-basierte SOMs erweitert Lantronix seine Plattform für den Einsatz in großvolumigen, wertoptimierten und energieeffizienten Edge-KI-Anwendungen. Damit erhalten Kunden Zugang zu leistungsstarken, effizienten Inferenz-Workloads, die speziell für die Skalierbarkeit in verschiedenen Branchen entwickelt wurden, darunter:

Industrielle Automatisierung

Robotics

Intelligente Kameras und Bildverarbeitungssysteme

HMIs

Dronen

Lagerautomatisierung

Kommerzielle IoT-Plattformen

Intelligente Sicherheits- und Bildverarbeitungssysteme

Diese Erweiterung vergrößert den Gesamtmarkt von Lantronix erheblich und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in breiteren Designzyklen und globalen OEM-Programmen.

Stärkung der Wettbewerbs- und Lieferpositionierung

Diese erweiterte Multi-Silizium-Strategie ermöglicht es Lantronix:

ein breiteres Spektrum an Design-Erfolgen zu erfassen

die Bruttomargen über alle Leistungsstufen hinweg zu schützen und zu optimieren

die Belastbarkeit der Lieferkette zu verbessern

das Abhängigkeitsrisiko zu reduzieren

eine langfristigen Plattformkontinuität für Kunden zu gewährleisten

Im Rahmen des Vertrags wird Lantronix MediaTek-Plattformen integrieren, die für die Vereinfachung der Entwicklung und Bereitstellung von KI-Modellen optimiert sind und gleichzeitig fortschrittliche Multimedia-Verarbeitungsfunktionen und industrielle Leistungsmerkmale bieten.

Die neuen SOM-Plattformen werden das NVIDIA TAO-Framework unterstützen, wodurch die Entwicklung von KI-Modellen vereinfacht und die Bereitstellung in Edge-Umgebungen beschleunigt wird. Die Plattformen bieten außerdem erweiterte Multimedia-Funktionen, mehrere Display-Schnittstellen und robuste industrielle E/A.

Marktmomentum

Das skalierte Rechenportfolio von Lantronix versetzt das Unternehmen in die Lage, vom anhaltenden, mehrjährigen Wachstum in industriellen und kommerziellen Märkten zu profitieren. Laut Grand View Research wird der weltweite Markt für industrielles IoT bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich 1 Billion US-Dollar überschreiten. Der weltweite Drohnenmarkt wird bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 57,8 Milliarden US-Dollar erreichen (Drone Industry Insights, 2025–2030), was die langfristige Nachfrage nach skalierbaren, sicheren Edge-Computing-Lösungen verstärkt.

Investoren-Highlights

Markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Plattformskalierung der Embedded-Computing-Strategie von Lantronix

Erweitert den gesamten adressierbaren Markt im Bereich des industriellen und kommerziellen IoT mit hohem Volumen

Stärkt das Multi-Silizium-Ökosystem und die Lieferfähigkeit

Erhöht die Erfolgsquote bei neuen und bestehenden Edge-KI-Programmen mit hohem Volumen

Verbessert den Margenschutz durch eine breitere Portfolioabdeckung

Unterstützt skalierbares, wiederholbares Umsatzwachstum

Vorführung auf der Embedded World 2026

Lantronix wird auf der Embedded World 2026 am Stand von MediaTek (Halle 3, Stand 539) eine gemeinsam mit Teledyne FLIR OEM entwickelte Drohnentechnologie vorstellen. Die Messe findet vom 10. bis 12. März 2026 in Nürnberg statt. Die Demonstration wird Echtzeit-Edge-Intelligenz in bildverarbeitungsgesteuerten Workloads hervorheben.

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI- und industriellen IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities, Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen – darunter Drohnen – aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz, Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

