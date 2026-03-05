Lantronix promueve su estrategia de escalamiento de plataforma con la expansión de cómputo integrado basada en MediaTek

IRVINE, California, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX), líder mundial en soluciones IoT de cómputo y conectividad que impulsan aplicaciones de Edge AI, anunció hoy una expansión estratégica significativa de su plataforma de cómputo integrado mediante nuevas soluciones de Sistema en módulo (System-on-Module-SOM) basadas en la familia Genio de plataformas de Sistema en chip (System-on-Chip-SoC) de MediaTek Inc. (TWSE: 2454), líder global en diseño de semiconductores sin fábrica que impulsa más de dos mil millones de dispositivos conectados en todo el mundo cada año.

Esta expansión marca un paso estratégico en el escalamiento del ecosistema de cómputo integrado de Lantronix ampliando su portafolio de soluciones, aumentando la cobertura de mercado y reforzando su capacidad para atender implementaciones de Edge AI industriales y comerciales de alto crecimiento. Al ampliar su base de silicio, Lantronix mejora su capacidad para ofrecer plataformas de cómputo optimizadas en rendimiento y con uso eficiente de la energía en una gama más amplia de requisitos de implementación y niveles de volumen.

“MediaTek amplía nuestra capacidad para atender un segmento distintivo de implementaciones de Edge AI — aquellas optimizadas para eficiencia energética, relación rendimiento-costo y producción en volumen escalable”, afirmó Mathi Gurusamy, director de estrategia de Lantronix. “Al abordar estos requisitos diferenciados de carga de trabajo, aumentamos nuestro mercado objetivo total, fortalecemos la resiliencia del suministro y posicionamos a Lantronix para ganar una gama más amplia de programas de diseño industriales y comerciales en todo el mundo”.

“Trabajar estrechamente con Lantronix ha ayudado a ampliar el alcance de nuestras plataformas de cómputo integrado impulsadas por Genio”, señaló CK Wang, vicepresidente y gerente general de la Unidad de Negocios IoT de MediaTek. “Nuestras fortalezas combinadas nos permiten ofrecer soluciones de Edge AI de alto rendimiento, seguras y energéticamente eficientes necesarias para impulsar la innovación en el panorama global del IoT”.

Una estrategia de plataforma escalable para el crecimiento

La estrategia de cómputo integrado de Lantronix se centra en desarrollar una plataforma escalable multisilicio capaz de abordar diversos requisitos de los clientes, al tiempo que protege la integridad de los márgenes y la resiliencia del suministro.

La incorporación de SOM basados en MediaTek amplía la plataforma de Lantronix para abordar implementaciones de Edge AI de alto volumen, optimizadas en valor y eficientes en energía, que les permite a los clientes acceder a cargas de trabajo de inferencia eficientes, basadas en rendimiento premium, diseñadas específicamente para la escalabilidad en diversas industrias, entre las que se incluyen:

Automatización industrial

Robótica

Cámaras inteligentes y sistemas de visión

Interfaces hombre máquina (HMI)

Drones

Automatización de almacenes

Plataformas IoT comerciales

Sistemas inteligentes de seguridad y visión

Esta expansión incrementa de manera sustancial el mercado objetivo total de Lantronix y fortalece su capacidad para competir en ciclos de diseño más amplios y programas OEM globales.

Fortalecimiento del posicionamiento competitivo y de suministro

Esta estrategia multisilicio ampliada permite a Lantronix:

Captar un espectro más amplio de éxitos de diseño

Proteger y optimizar los márgenes brutos en distintos niveles de rendimiento

Mejorar la resiliencia de la cadena de suministro

Reducir el riesgo de dependencia

Proporcionar continuidad de plataforma a largo plazo a los clientes

En virtud del acuerdo, Lantronix integrará plataformas de MediaTek optimizadas para simplificar el desarrollo y la implementación de modelos de IA, al tiempo que ofrecen procesamiento multimedia avanzado y capacidades de grado industrial.

Las nuevas plataformas de SOM serán compatibles con el marco NVIDIA TAO, lo que simplifica el desarrollo de modelos de IA y acelera la implementación en entornos edge. Las plataformas también ofrecerán capacidades multimedia avanzadas, múltiples interfaces de visualización y E/S industriales robustas.

Impulso del mercado

El portafolio de cómputo integrado de Lantronix posiciona a la empresa para capitalizar el crecimiento sostenido y plurianual en los mercados industriales y comerciales. Según Grand View Research, se espera que el mercado global de IoT industrial supere 1 billón de dólares hacia el final de la década. Se proyecta que el mercado global de drones alcance los 57.800 millones de dólares para 2030 (Drone Industry Insights, 2025–2030), lo que refuerza la demanda a largo plazo de soluciones de cómputo edge integradas y seguras.

Aspectos destacados para inversionistas

Marca un hito significativo en el escalamiento de la plataforma dentro de la estrategia de cómputo integrado de Lantronix

Amplía el mercado objetivo total en IoT industrial y comercial de alto volumen

Fortalece el ecosistema multisilicio y la resiliencia del suministro

Incrementa las tasas de éxito en nuevos programas de Edge AI de alto volumen y en los existentes

Mejora la protección de márgenes mediante una cobertura de portafolio más amplia

Respalda un crecimiento de ingresos escalable y repetible

Demostración en Embedded World 2026

Lantronix presentará una demostración de tecnología de drones desarrollada con Teledyne FLIR OEM en Embedded World 2026 en el stand de MediaTek (Número 539 en el Salón 3), que se celebrará del 10 al 12 de marzo de 2026 en Nuremberg, Alemania. La demostración destacará inteligencia edge en tiempo real en cargas de trabajo impulsadas por visión.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) es un líder mundial en soluciones de Edge AI e Industrial IoT, que ofrece computación inteligente, conectividad segura y gestión remota para aplicaciones de misión crítica. Atendiendo a mercados de alto crecimiento, incluyendo ciudades inteligentes, TI empresarial y sistemas no tripulados comerciales y de defensa, Lantronix permite a sus clientes optimizar operaciones y acelerar la transformación digital. Su portafolio completo de hardware, software y servicios impulsa aplicaciones desde videovigilancia segura e infraestructura inteligente de servicios públicos hasta gestión de red resiliente fuera de banda. Al llevar la inteligencia al borde de la red, Lantronix ayuda a las organizaciones a lograr eficacia, seguridad y una ventaja competitiva en el mundo actual impulsado por inteligencia artificial (IA). Para más información, visite el sitio web de Lantronix.

Declaración de 'Salvaguarda' bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995: Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes federales de valores, incluidas, entre otras, aquellas relacionadas con las expectativas de crecimiento en el mercado global de drones y con el posicionamiento de Lantronix para aprovechar las oportunidades de crecimiento a largo plazo y de alto margen en los mercados de drones y tecnología de defensa. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rendimiento difieran de forma sustancial de nuestros resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, entre otros, factores como los efectos de condiciones económicas regionales y mundiales negativas o en deterioro, o la inestabilidad del mercado en nuestras operaciones, incluidos los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; nuestra capacidad para mitigar cualquier interrupción en nuestras cadenas de suministro y en las de nuestros proveedores y contratistas debido a cambios en las políticas comerciales de los gobiernos de Estados Unidos o de otros países, incluidos los aumentos recientes o futuros de aranceles, una pandemia u otros brotes, guerras y conflictos recientes en Europa, Asia y Oriente Medio, u otros factores; las futuras respuestas a las crisis de salud pública y sus efectos; los riesgos de ciberseguridad; los cambios en las leyes y regulaciones gubernamentales aplicables, tanto en Estados Unidos como en el extranjero; nuestra capacidad para implementar con éxito nuestra estrategia de adquisiciones o integrar las empresas adquiridas; las dificultades y costos asociados a la protección de patentes y otros derechos de propiedad; el nivel de nuestro endeudamiento, nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones de deuda y las restricciones establecidas en nuestros acuerdos de financiamiento; y cualquier factor adicional incluido en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 30 de junio de 2025, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 29 de agosto de 2025, incluida la sección titulada “Factores de riesgo” en el punto 1A de la Parte I de dicho informe, así como en nuestros demás documentos públicos presentados ante la SEC. Factores de riesgo adicionales se pueden identificar en nuestros informes futuros. Asimismo, los resultados reales pueden diferir como consecuencia de riesgos e incertidumbres adicionales de las cuales actualmente no tenemos conocimiento o no consideramos relevantes para nuestros negocios. Por estas razones, se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en ninguna declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas hechas por Lantronix son válidas únicamente a la fecha de su emisión. Renunciamos expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva después de la fecha del presente para adaptar dichas declaraciones a los resultados reales o a los cambios en nuestras opiniones o expectativas, excepto según lo exija la ley aplicable o las reglas de Nasdaq Stock Market LLC. Si actualizamos o corregimos cualquier declaración prospectiva, los inversores no deben concluir que haremos actualizaciones o correcciones adicionales.

