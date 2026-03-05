Lantronix fait progresser sa stratégie d’évolutivité de plateforme grâce à l’expansion de ses solutions informatiques embarquées basées sur MediaTek

IRVINE, Californie, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (Nasdaq : LTRX), leader mondial des solutions informatiques et de connectivité IdO alimentant les applications d’IA en périphérie, annonce ce jour une expansion stratégique significative de sa plateforme informatique embarquée grâce à de nouvelles solutions SOM (System-on-Module) basées sur la famille Genio de plateformes SOC (System-on-Chip) de MediaTek Inc. (TWSE : 2454), leader mondial de la conception de semi-conducteurs sans usine qui alimente chaque année plus de deux milliards d’appareils connectés dans le monde.

Cette initiative marque une étape essentielle dans la montée en puissance de l’écosystème de calcul embarqué de Lantronix. En élargissant son portefeuille de solutions, l’entreprise étend sa couverture de marché et renforce sa capacité à répondre aux déploiements industriels et commerciaux à forte croissance dans le domaine de l’IA en périphérie. En élargissant sa base silicium, Lantronix renforce sa capacité à proposer des plateformes de calcul alliant performance et efficacité énergétique, adaptées à une large gamme d’exigences et de volumes de déploiement.

« MediaTek accroît notre capacité à répondre à un segment spécifique de déploiements d’IA en périphérie, ceux qui sont optimisés en termes d’efficacité énergétique, de rapport performances/coût et de production en volume évolutive », a déclaré Mathi Gurusamy, directeur de la stratégie chez Lantronix. « En répondant à ces exigences différenciées en matière de charges de travail, nous augmentons notre marché total adressable, renforçons la résilience de notre chaîne d’approvisionnement et positionnons Lantronix pour remporter un éventail plus large de programmes industriels et commerciaux à l’échelle mondiale. »

« Notre collaboration étroite avec Lantronix contribue à étendre la portée de nos plateformes de calcul embarqué alimentées par Genio », a souligné CK Wang, vice-président et directeur général de l’unité IdO chez MediaTek. « La complémentarité de nos expertises nous permet de fournir des solutions d’IA en périphérie hautes performances, sécurisées et écoénergétiques, indispensables à la stimulation de l’innovation dans l’écosystème mondial de l’IdO. »

Une stratégie de plateforme évolutive au service de la croissance

La stratégie de calcul embarqué de Lantronix repose sur l’élaboration d’une plateforme multi-silicium évolutive, capable de répondre à des exigences clients variées tout en préservant l’intégrité des marges et la résilience de l’approvisionnement.

L’ajout de SOM basés sur MediaTek élargit la plateforme de Lantronix pour adresser des déploiements d’IA en périphérie à haut volume, optimisés en termes de valeur et économes en énergie, permettant aux clients d’accéder à des charges de travail d’inférence efficaces et basées sur des performances haut de gamme, spécialement conçues pour être évolutives dans divers secteurs, notamment :

L’automatisation industrielle

La robotique

Les caméras intelligentes et systèmes de vision

Les interfaces homme-machine (IHM)

Les drones

L’automatisation d’entrepôts

Les plateformes IdO commerciales

Les systèmes de sécurité et de vision intelligents

Cette expansion accroît sensiblement le marché adressable de Lantronix et renforce sa capacité à concurrencer sur une plus large gamme de cycles de conception et de programmes OEM à l’échelle mondiale.

Renforcement de la position concurrentielle et de l’approvisionnement

Cette stratégie multi-silicium élargie permet à Lantronix de :

Remporter un spectre plus large de projets de conception

Protéger et optimiser les marges brutes sur différents niveaux de performance

Améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement

Réduire les risques de dépendance

Assurer une continuité de plateforme à long terme pour les clients





Dans le cadre de cet accord, Lantronix intégrera des plateformes MediaTek optimisées pour simplifier le développement et le déploiement de modèles d’IA, tout en offrant des capacités multimédia avancées et des performances de niveau industriel.

Les nouvelles plateformes SOM seront compatibles avec le framework NVIDIA TAO, simplifiant le développement de modèles d’IA et accélérant leur déploiement en périphérie. Elles offriront également des capacités multimédias avancées, plusieurs interfaces d’affichage et des entrées/sorties industrielles robustes.

Dynamique de marché

Le portefeuille évolutif de solutions de calcul de Lantronix positionne l’entreprise pour tirer parti d’une croissance soutenue et pluriannuelle sur les marchés industriels et commerciaux. Selon Grand View Research, le marché mondial de l’IdO industriel devrait dépasser 1 000 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie. Le marché mondial des drones devrait, lui, atteindre 57,8 milliards de dollars d’ici 2030 (Drone Industry Insights, 2025–2030), soulignant la demande durable en solutions de calcul en périphérie sécurisées et évolutives.

Points clés pour les investisseurs

Étape majeure dans la montée en puissance de la plateforme de calcul embarqué de Lantronix

Extension du marché total adressable dans l’IdO industriel et commercial à fort volume

Renforcement de l’écosystème multi-silicium et de la résilience d’approvisionnement

Hausse du taux de réussite dans les programmes d’IA en périphérie existants et nouveaux

Meilleure protection des marges grâce à un portefeuille élargi

Soutien d’une croissance des revenus évolutive et récurrente

Démonstration à Embedded World 2026

Lantronix présentera une démonstration technologique de drone, développée en collaboration avec Teledyne FLIR OEM, lors du salon Embedded World 2026, sur le stand de MediaTek (n° 539, Hall 3), du 10 au 12 mars 2026 à Nuremberg, en Allemagne. La démonstration mettra en avant l’intelligence en temps réel en périphérie pour des charges de travail basées sur la vision.

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq : LTRX) est un leader mondial des solutions d’IA en périphérie et d’IdO industriel, offrant des capacités de calcul intelligentes, une connectivité sécurisée et une gestion à distance pour des applications critiques. Desservant des marchés en forte croissance, tels que les villes intelligentes, l’informatique d’entreprise et les systèmes sans pilote à usage commercial et militaire, dont les drones, Lantronix permet à ses clients d’optimiser leurs opérations et d’accélérer leur transformation numérique. Son portefeuille complet de matériel, de logiciels et de services permet d’assurer le bon fonctionnement d’applications allant de la vidéosurveillance sécurisée et des infrastructures intelligentes de services publics à la gestion réseau hors bande résiliente. En intégrant l’intelligence à la périphérie du réseau, Lantronix aide les organisations à gagner en efficacité, en sécurité et à acquérir un avantage concurrentiel dans un monde guidé par l’IA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de Lantronix.

