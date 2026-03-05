לנטרוניקס מקדמת אסטרטגיית את הגדלת הפלטפורמה עם הרחבת השימוש במחשוב משובץ שמבוסס על MediaTek

אירוויין, קליפורניה, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Lantronix Inc לנטרוניקס (נאסד"ק: LTRX), מובילה עולמית בפתרונות IoT בתחום המחשוב והקישוריות של המניעים יישומי בינה מלאכותית בקצה, הכריזה על הרחבה אסטרטגית משמעותית של פלטפורמת המחשוב המשובץ שלה באמצעות פתרונות חדשים של מערכת על מודול (SoM) המבוססים על פלטפורמות המערכת על שבב (SoC) ממשפחת Genio של MediaTek Inc (TWSE: 2454), מובילה עולמית בתכנון מוליכים למחצה ללא מפעל ייצור, שמעצימה יותר משני מיליארד מכשירים מקושרים ברחבי העולם מדי שנה.

הרחבה זו מסמנת צעד אסטרטגי בהרחבת האקוסיסטם של המחשוב המשובץ של Lantronix על ידי הרחבת הפורטפוליו שלה, הגדלת הכיסוי של השוק וחיזוק יכולתה לשרת פריסות בינה מלאכותית בקצה בתעשייה ובתחום המסחר, עם צמיחה גבוהה. על ידי הרחבת בסיס הסיליקון שלה, Lantronix משפרת את יכולתה לספק פלטפורמות מחשוב ממוטבות ביצועים ועילות אנרגטית עבור מגוון רחב יותר של רמות דרישות פריסה ונפח גבוהות יותר.

" MediaTek מרחיבה את יכולתנו לשרת פלח מוגדר של פריסות בינה מלאכותית בקצה - אלו המותאמות ליעילות צריכת חשמל, יחס ביצועים-עלות וייצור בנפחים ניתנים להרחבה", אמר מאתי גורוסאמי (Mathi Gurusamy), מנהל אסטרטגיה ראשי בלנטרוניקס. "על ידי התמודדות עם דרישות עומס העבודה המגוונות הללו, אנו מגדילים את השוק הכולל הניתן לטיפול, מחזקים את חוסן האספקה ​​וממצבים את לנטרוניקס לזכות במגוון רחב יותר של תוכניות עיצוב תעשייתיות ומסחריות ברחבי העולם".

"העבודה הצמודה עם Lantronix סייעה להרחיב את טווח ההגעה של פלטפורמות המחשוב המשובצות שלנו המופעלות על ידי Genio", אמר סי.קי. וואנג (CK Wang), סגן נשיא ומנהל כללי של יחידת העסקים IoT ב-MediaTek. "הכוחות המשולבים שלנו מאפשרים לנו לספק את פתרונות Edge AI בעלי הביצועים הגבוהים, המאובטחים והחסכוניים באנרגיה הנדרשים כדי להניע חדשנות בנוף ה-IoT הגלובלי."

אסטרטגיית פלטפורמה מדורגת לצמיחה

אסטרטגיית המחשוב המשובץ של Lantronix ממוקדת בבניית פלטפורמה ניתנת להרחבה המבוססת על מספר סוגי סיליקון, המסוגלת להתייחס לדרישות המגוונות של הלקוחות תוך הגנה על שלמות שולי הרווח ועמידות האספקה.

הוספת רכיבי SoM מבוססי MediaTek מרחיבה את הפלטפורמה של Lantronix להתמודדות עם פריסות בינה מלאכותית בקצה בנפח גבוה, להציע מיטוב ערך וחסכון באנרגיה, ולאפשר ללקוחות גישה לעומסי עבודה של ביצועי היסק יעילים מבוססי ביצועים, שנבנו במיוחד להרחבה בתעשיות שונות, כולל:

אוטומציה תעשייתית

רובוטיקה

מצלמות חכמות ומצלמות ראייה

מערכת מידע טכנולוגית מבוססת אינטרנט HMI

רחפנים

אוטומציה של מחסנים

פלטפורמות IoT מסחריות

מערכות אבטחה וראייה חכמות

התרחבות זו מגדילה באופן מהותי את סך שוק הנגישות של Lantronix ומחזקת את יכולתה להתחרות במחזורי תכנון רחבים יותר ובתוכניות OEM גלובליות.

חיזוק המיצוב התחרותי והמיצוב האספקתי

אסטרטגיית השימוש במספר סוגי סיליקון מורחבת זו מאפשרת ללנטרוניקס:

לזכות במגוון רחב יותר של ניצחונות עיצוביים

להגו ולמטב את שולי הרווח ברמות ביצועים שונות

לשפר את החוסן של שרשרת האספקה

להקטין את הסיכון לתלות

לספק ללקוחות המשכיות פלטפורמה ארוכת טווח



במסגרת ההסכם, Lantronix תשלב פלטפורמות של MediaTek המותאמות לפישוט פיתוח ופריסה של מודלים של בינה מלאכותית, תוך אספקת עיבוד מולטימדיה מתקדם ויכולות ברמה תעשייתית.

פלטפורמות SOM החדשות יתמכו במסגרת NVIDIA TAO, מה שיפשט פיתוח מודלים של בינה מלאכותית ויאיץ את הפריסה בסביבות קצה. הפלטפורמות יספקו גם יכולות מולטימדיה מתקדמות, ממשקי תצוגה מרובים וקלט/פלט תעשייתי חזק.

מומנטום שוק

פורטפוליו המחשוב המדרגי של Lantronix ממקם את החברה עם היכולת לנצל צמיחה מתמשכת ורב-שנתית בשווקים תעשייתיים ומסחריים. על פי Grand View Research, שוק ה-IoT התעשייתי העולמי צפוי להיות גבוה מטריליון דולר עד סוף העשור. שוק הרחפנים העולמי צפוי להגיע ל-57.8 מיליארד דולר עד 2030 (Drone Industry Insights, 2025–2030), מה שמחזק את הביקוש לטווח ארוך לפתרונות מחשוב קצה מאובטחים וניתנים להרחבה.

הדגשים למשקיעים

ציון דרך משמעותי בהרחבת אסטרטגיית המחשוב המשובץ של Lantronix

הרחבת השוק הכולל הניתן לטיפול ב- IoT תעשייתי ומסחרי בנפח גבוה

חיזוק האקוסיסטם לשימוש בריבוי סוגי סיליקון, וחוסן האספקה

הגדלת שיעורי הזכייה בתוכניות בינה מלאכותית בקצה חדשות וקיימות בנפח גבוה

שיפור ההגנה על שולי הרווח באמצעות פורטפוליו רחב יותר

תמיכה בצמיחת הכנסות ניתנת להרחבה וגם לחזרה

הדגמה ב-Embedded World 2026

Lantronix תציג הדגמה של טכנולוגיית רחפנים שפותחה בשיתוף פעולה עם Teledyne FLIR OEM בתערוכת Embedded World 2026 בביתן של MediaTek (מספר 539 באולם 3), שיתקיים בין ה-10 ל-12 במרץ 2026 בנירנברג, גרמניה. ההדגמה תדגיש בינה ארגונית בזמן אמת בעומסי עבודה מונעי-חזון.

הצהרת "נמל בטוח" לפי חוק רפורמת ליטיגציה פרטית בניירות ערך משנת 1995: הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד במשמעות חוקי ניירות ערך פדרליים, כולל, ללא הגבלה, הצהרות הנוגעות לציפיות הצמיחה בשוק הרחפנים הגלובלי ולמיצוב לנטרוניקס לנצל הזדמנויות לצמיחה ארוכת טווח וברווח גבוה בשווקי טכנולוגיית הרחפנים וההגנה.

