Lantronix Meningkatkan Strategi Penskalaan Platform Dengan Ekspansi Komputasi Tersemat Berbasis MediaTek

Ekspansi ini menandai langkah strategis dalam menskalakan ekosistem komputasi tersemat Lantronix dengan memperluas portofolio solusi, meningkatkan jangkauan pasar, serta memperkuat kemampuannya untuk mendukung implementasi Edge AI industri dan komersial yang berkembang pesat. Melalui perluasan fondasi silikon yang digunakannya, Lantronix meningkatkan kemampuannya untuk menghadirkan platform komputasi dengan kinerja optimal dan hemat daya, guna memenuhi berbagai kebutuhan implementasi serta tingkatan volume.

“MediaTek memperluas kemampuan kami untuk melayani segmen tertentu yang mengimplementasikan Edge AI—yakni yang dioptimalkan untuk efisiensi daya, rasio kinerja terhadap biaya, serta produksi yang volumenya dapat diskalakan,” ujar Mathi Gurusamy, Chief Strategy Officer di Lantronix. “Dengan mengakomodasi beragam kebutuhan beban kerja ini, kami dapat memperluas total pasar yang dapat kami jangkau, memperkuat ketahanan pasokan, serta menempatkan Lantronix dalam posisi kuat untuk memenangkan lebih banyak program desain industri dan komersial di seluruh dunia.”

“Dengan bekerja sama secara erat dengan Lantronix, kami pun dapat memperluas jangkauan platform komputasi tersemat kami yang didukung oleh Genio,” ujar CK Wang, wakil presiden dan general manager di Unit Bisnis IoT di MediaTek. “Gabungan kekuatan kami memungkinkan kami menghadirkan solusi Edge AI yang berkinerja tinggi, aman, dan hemat energi yang diperlukan untuk mendorong inovasi di seluruh lanskap IoT global.”

Strategi Platform yang Diskalakan untuk Pertumbuhan

Strategi komputasi tersemat Lantronix berfokus pada pembangunan platform multisilikon yang dapat diskalakan, yang mampu memenuhi beragam kebutuhan pelanggan sekaligus menjaga margin keuntungan dan ketahanan pasokan.

Penambahan SOM berbasis MediaTek memperluas platform Lantronix untuk mendukung implementasi Edge AI dalam volume tinggi yang dioptimalkan dari sisi biaya dan efisiensi daya. Dengan demikian, pelanggan dapat menjalankan beban kerja inferensi berkinerja tinggi secara efisien serta mudah diskalakan untuk berbagai kebutuhan industri, termasuk:

Otomatisasi industri

Robotik

Kamera pintar dan sistem visi

HMI

Drone

Otomatisasi gudang

Platform IoT komersial

Keamanan pintar dan sistem visi

Ekspansi ini secara signifikan meningkatkan total pasar yang dapat dijangkau Lantronix serta memperkuat kemampuannya untuk bersaing dalam memenangkan lebih banyak siklus desain dan program OEM global.

Memperkuat Posisi Daya Saing dan Ketahanan Pasokan

Strategi multisilikon yang diperluas ini memungkinkan Lantronix untuk:

Memenangkan lebih banyak program desain

Melindungi dan mengoptimalkan margin laba bruto di berbagai tingkat kinerja

Meningkatkan ketahanan rantai pasokan

Mengurangi risiko dependensi

Memastikan keberlanjutan platform jangka panjang bagi pelanggan

Berdasarkan perjanjian tersebut, Lantronix akan mengintegrasikan platform MediaTek yang dioptimalkan untuk menyederhanakan pengembangan dan implementasi model AI, sekaligus menghadirkan kemampuan pemrosesan multimedia yang canggih serta fitur berstandar industri.

Platform SOM terbaru ini akan mendukung framework NVIDIA TAO, yang menyederhanakan pengembangan model AI serta mempercepat implementasinya di berbagai lingkungan edge. Platform ini juga akan dilengkapi dengan kemampuan multimedia canggih, berbagai antarmuka tampilan, serta I/O industri yang andal.

Momentum Pasar

Portofolio komputasi berskala Lantronix memperkuat posisi perusahaan untuk memanfaatkan pertumbuhan jangka panjang di pasar industri dan komersial. Menurut Grand View Research, nilai pasar Industrial IoT global diperkirakan akan melampaui 1 triliun dolar AS pada akhir dekade ini. Pasar drone global diprediksi akan mencapai $57,8 miliar pada tahun 2030 (Drone Industry Insights, 2025–2030), yang memperkuat permintaan jangka panjang terhadap solusi komputasi edge yang dapat ditingkatkan skalanya dan aman.

Sorotan Investor

Menandai tonggak penting dalam penskalaan platform yang signifikan pada strategi komputasi tersemat Lantronix

Memperluas total pasar yang dapat dijangkau di sektor IoT industri dan komersial dengan volume tinggi

Memperkuat ekosistem multisilikon serta ketahanan pasokan

Meningkatkan peluang memenangkan program Edge AI berskala besar, baik yang baru maupun yang sudah ada

Meningkatkan perlindungan margin melalui cakupan portofolio yang lebih luas

Mendukung pertumbuhan pendapatan yang dapat ditingkatkan skalanya dan berkelanjutan

Demonstrasi di Embedded World 2026

Lantronix akan menampilkan demonstrasi teknologi drone yang dikembangkan bersama Teledyne FLIR OEM di ajang Embedded World 2026 di stan MediaTek (Nomor 539 di Hall 3), yang berlangsung pada 10–12 Maret 2026 di Nuremberg, Jerman. Demonstrasi ini akan menyoroti kecerdasan edge secara real time pada beban kerja berbasis visi.

