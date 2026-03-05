Lantronix, MediaTek 기반 임베디드 컴퓨트 확장으로 플랫폼 확장 전략 강화

미국 캘리포니아주 어바인, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 엣지 AI 애플리케이션을 구동하는 컴퓨팅 및 연결 IoT 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업 Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX)가 MediaTek Inc. (TWSE: 2454)의 Genio 계열 시스템온칩(SOC) 플랫폼을 기반으로 한 새로운 시스템온모듈(SOM) 솔루션을 통해 자사의 임베디드 컴퓨팅 플랫폼을 전략적으로 대폭 확장한다고 발표했다. MediaTek은 전 세계적으로 매년 20억 대 이상의 연결 기기를 구동하는 팹리스 반도체 설계 분야의 글로벌 선도 기업이다.

이번 확장은 Lantronix의 임베디드 컴퓨팅 생태계를 확장하기 위한 전략적 조치로, 솔루션 포트폴리오를 확대하고 시장 커버리지를 넓히며 고성장 산업 및 상업용 엣지 AI 배치 수요에 대한 대응력을 강화하는 것을 목표로 한다. 실리콘 기반을 확장함으로써 Lantronix는 다양한 배치 요구와 생산 규모에 맞춘 고성능·저전력 컴퓨팅 플랫폼을 보다 폭넓게 제공할 수 있게 된다.

Lantronix의 최고전략책임자(CSO) 마티 구루사미(Mathi Gurusamy)는 “MediaTek과의 협력은 전력 효율성, 성능 대비 비용, 대량 생산 확장성을 중시하는 엣지 AI 배치 분야의 특정 시장을 더 효과적으로 지원할 수 있는 역량을 확대해 준다”며 “이러한 차별화된 워크로드 요구를 충족함으로써 우리의 총 주소가능 시장(TAM)을 확대하고 공급망 회복력을 강화하며, Lantronix가 전 세계 산업 및 상업 분야의 더 폭넓은 설계 프로젝트를 확보할 수 있도록 하는 기반을 마련하게 된다”고 말했다.

MediaTek IoT 사업부 부사장 겸 총괄인 CK 왕(CK Wang)은 “Lantronix와의 긴밀한 협력을 통해 Genio 기반 임베디드 컴퓨팅 플랫폼의 적용 범위를 더욱 확대할 수 있었다”며 “양사의 결합된 강점을 통해 글로벌 IoT 환경 전반에서 혁신을 이끌기 위한 고성능, 보안성, 에너지 효율을 갖춘 엣지 AI 솔루션을 제공할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

성장을 위한 확장형 플랫폼 전략

Lantronix의 임베디드 컴퓨팅 전략은 다양한 고객 요구를 충족하면서도 수익성 유지와 공급망 회복력을 확보할 수 있는 확장 가능한 멀티 실리콘 플랫폼 구축에 초점을 맞추고 있다.

MediaTek 기반 SOM(System-on-Module)의 추가는 Lantronix 플랫폼을 고용량, 가치 최적화, 전력 효율 중심의 엣지 AI 배치 환경까지 확장한다. 이를 통해 고객은 산업 전반에서 확장성을 고려해 설계된 고성능·효율적 추론(inferencing) 워크로드에 접근할 수 있게 된다. 적용 분야는 다음과 같다:

산업 자동화

로보틱스

스마트 카메라 및 비전 시스템

HMI(휴먼 머신 인터페이스)

드론

물류창고 자동화

상업용 IoT 플랫폼

스마트 보안 및 비전 시스템

이번 확장은 Lantronix의 총 주소가능 시장(TAM)을 실질적으로 확대하고, 더 폭넓은 설계 사이클과 글로벌 OEM 프로그램에서 경쟁력을 강화하는 기반이 된다.

경쟁력 및 공급망 입지 강화

이번 멀티 실리콘 전략 확대를 통해 Lantronix는 다음과 같은 효과를 기대하고 있다:

더 넓은 범위의 설계 수주 확보

성능 등급 전반에서 총이익률 보호 및 최적화

공급망 회복력 강화

특정 공급업체 의존 리스크 감소

고객에게 장기적인 플랫폼 연속성 제공



이번 협약에 따라 Lantronix는 AI 모델 개발과 배포를 단순화하도록 최적화된 MediaTek 플랫폼을 통합하게 되며, 동시에 고급 멀티미디어 처리 기능과 산업용 수준의 성능을 제공할 예정이다.

새로운 SOM 플랫폼은 NVIDIA TAO 프레임워크를 지원해 AI 모델 개발을 간소화하고 엣지 환경 전반에서의 배포를 가속화한다. 또한 고급 멀티미디어 기능, 다양한 디스플레이 인터페이스, 그리고 견고한 산업용 I/O 기능도 제공하게 된다.

시장 성장 모멘텀

Lantronix의 확장형 컴퓨팅 포트폴리오는 산업 및 상업 시장에서 지속되는 장기 성장 흐름을 활용할 수 있도록 회사의 입지를 강화하고 있다. Grand View Research에 따르면 글로벌 산업용 IoT 시장 규모는 2030년대 초까지 1조 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 또한 드론 시장은 2030년까지 578억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다(Drone Industry Insights, 2025–2030). 이러한 전망은 확장 가능하고 보안성이 높은 엣지 컴퓨팅 솔루션에 대한 장기적인 수요를 뒷받침한다.

투자자 주요 포인트

Lantronix 임베디드 컴퓨팅 전략에서 중요한 플랫폼 확장 이정표 달성

대규모 산업 및 상업용 IoT 시장 전반에서 총 주소가능 시장(TAM) 확대

멀티 실리콘 생태계 및 공급망 회복력 강화

신규 및 기존 대형 엣지 AI 프로그램에서 수주 성공률 증가

포트폴리오 확장을 통한 수익성 보호 강화

확장 가능하고 반복적인 매출 성장 기반 확보

Embedded World 2026 시연

Lantronix는 2026년 3월 10일부터 12일까지 독일 뉘른베르크에서 열리는 Embedded World 2026에서 Teledyne FLIR OEM과 공동 개발한 드론 기술 시연을 MediaTek 부스(3홀 539번)에서 선보일 예정이다. 이번 시연에서는 비전 기반 워크로드에서의 실시간 엣지 인텔리전스를 강조할 계획이다.

Lantronix 소개

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) is a global leader in Edge AI and Industrial IoT solutions, Lantronix Inc.(Nasdaq: LTRX)는 엣지 AI와 산업용 IoT 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업으로, 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 지능형 컴퓨팅, 안전한 연결성, 원격 관리 기능을 제공한다. 스마트 시티, 기업 IT, 드론을 포함한 상업 및 국방용 무인 시스템 등 고성장 시장을 대상으로 서비스를 제공하며, 고객이 운영을 최적화하고 디지털 전환을 가속화할 수 있도록 지원한다. Lantronix의 종합적인 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 포트폴리오는 안전한 영상 감시, 지능형 유틸리티 인프라, 안정적인 아웃오브밴드(out-of-band) 네트워크 관리 등 다양한 애플리케이션을 구동한다. 네트워크 엣지에 지능을 제공함으로써 Lantronix는 조직이 오늘날 AI 중심 환경에서 효율성, 보안성, 경쟁력을 확보하도록 돕고 있다. 자세한 내용은 Lantronix 웹사이트 에서 확인할 수 있다.

1995년 「미국 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)」에 따른 ‘세이프 하버(Safe Harbor)’ 고지: 이 보도자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 미래예측진술(forward-looking statements)이 포함되어 있으며, 여기에는 글로벌 드론 시장의 성장 전망과 드론 및 방위 기술 시장에서 장기적이고 높은 수익성을 갖춘 성장 기회를 활용하기 위한 Lantronix의 전략적 위치에 관한 진술 등이 포함되나 이에 국한되지 않는다. 이러한 미래예측진술은 현재의 기대에 기반하고 있으며, 실제 결과, 향후 사업, 재무 상태 또는 성과가 과거 실적이나 본 보도자료에 포함된 미래예측진술에서 명시되거나 암시된 내용과 실질적으로 달라질 수 있는 상당한 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있다. 이러한 잠재적 위험과 불확실성에는 다음과 같은 요인이 포함되지만 이에 국한되지는 않는다. 지역 및 글로벌 경제 상황의 악화나 시장 불안정이 당사 사업에 미치는 영향(고객의 구매 결정에 미치는 영향 포함), 미국 또는 해외 정부의 무역 정책 변화(최근 인상된 관세 또는 향후 관세 포함), 팬데믹이나 기타 전염병 발생, 유럽·아시아·중동 지역의 전쟁 및 최근 분쟁 등으로 인해 당사와 공급업체·협력업체의 공급망이 교란될 경우 이를 완화할 수 있는 능력, 공중보건 위기에 대한 향후 대응과 그 영향, 사이버보안 위험, 미국 및 해외 정부의 관련 법률 및 규제 변화, 인수 전략을 성공적으로 실행하거나 인수 기업을 통합할 수 있는 능력, 특허 및 기타 지식재산권 보호에 따른 어려움과 비용, 당사의 부채 수준 및 부채 상환 능력과 부채 계약상의 제한 등이 포함된다. 또한 2025년 6월 30일 종료 회계연도에 대한 Form 10-K 연례보고서(2025년 8월 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출)의 Part I, Item 1A ‘Risk Factors’ 항목과 기타 SEC 공시 문서에 포함된 추가 요인도 해당된다. 향후 공시를 통해 추가적인 위험 요인이 확인될 수 있다. 또한 현재 인지하지 못하고 있거나 당사 사업에 중요하지 않다고 판단되는 추가적인 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과가 달라질 수 있다. 이러한 이유로 투자자들은 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 유의해야 한다. 본 보도자료에 포함된 미래예측진술은 발표 시점을 기준으로 한 것이며, 관련 법률이나 Nasdaq Stock Market LLC 규정에 의해 요구되는 경우를 제외하고 실제 결과나 당사의 견해·기대 변화에 맞추어 이를 업데이트할 의도나 의무를 명시적으로 부인한다. 만약 당사가 미래예측진술을 업데이트하거나 수정하더라도, 투자자들은 향후 추가 업데이트나 수정이 이루어질 것이라고 추정해서는 안 된다.

©2026 Lantronix, Inc. All rights reserved. Lantronix는 등록 상표이며, 기타 상표 및 상호는 각각 해당 소유자의 자산이다.

