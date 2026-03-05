Lantronix Memperkukuh Strategi Penskalaan Platform Melalui Pengembangan Pengkomputeran Terbenam Berasaskan MediaTek

IRVINE, Calif., March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX), peneraju global dalam penyelesaian pengkomputeran dan keterhubungan IoT yang memacu aplikasi Edge AI, hari ini mengumumkan pengembangan strategik yang signifikan bagi platform pengkomputeran terbenamnya. Pengembangan ini dilakukan melalui penyelesaian baharu System-on-Module (SOM) yang berasaskan keluarga Genio bagi platform System-on-Chip (SOC) daripada MediaTek Inc. (TWSE: 2454). MediaTek Inc. ialah peneraju global dalam reka bentuk semikonduktor fabless yang memacu lebih daripada dua bilion peranti bersambung di seluruh dunia setiap tahun.

Pengembangan ini menandakan langkah strategik dalam penskalaan ekosistem pengkomputeran terbenam Lantronix dengan memperluas portfolio penyelesaiannya, meningkatkan liputan pasaran, sekali gus mengukuhkan keupayaannya untuk menyokong pelaksanaan Edge AI perindustrian dan komersial yang berkembang pesat. Dengan memperluas asas silikon, Lantronix meningkatkan keupayaannya untuk menyediakan platform pengkomputeran yang dioptimumkan prestasi dan cekap tenaga merentasi pelbagai keperluan pelaksanaan serta peringkat volum.

“MediaTek memperluas keupayaan kami untuk menyokong segmen khusus pelaksanaan Edge AI — yang dioptimumkan untuk kecekapan tenaga, nisbah prestasi kepada kos dan pengeluaran volum berskala,” kata Mathi Gurusamy, Ketua Pegawai Strategi di Lantronix. “Dengan menangani keperluan beban kerja yang berbeza ini, kami meningkatkan jumlah pasaran yang boleh dicapai, mengukuhkan daya tahan bekalan dan meletakkan Lantronix pada kedudukan untuk memenangi pelbagai program reka bentuk perindustrian dan komersial di seluruh dunia.”

“Kerjasama rapat dengan Lantronix telah membantu memperluas capaian platform pengkomputeran terbenam yang dikuasakan oleh Genio,” kata CK Wang, Naib Presiden dan Pengurus Besar Unit Perniagaan IoT di MediaTek. “Gabungan kekuatan kami membolehkan penyampaian penyelesaian Edge AI berprestasi tinggi, selamat dan cekap tenaga yang diperlukan untuk memacu inovasi merentasi landskap IoT global.”

Strategi Platform Berskala untuk Pertumbuhan

Strategi pengkomputeran terbenam Lantronix berpusat pada pembinaan platform berbilang silikon yang boleh diskalakan, mampu menangani pelbagai keperluan pelanggan sambil melindungi integriti margin dan daya tahan bekalan.

Penambahan SOM berasaskan MediaTek memperluaskan platform Lantronix untuk menangani pelaksanaan Edge AI bervolum tinggi, dioptimumkan nilai dan cekap tenaga, membolehkan pelanggan mengakses beban kerja inferens berasaskan prestasi premium yang cekap, dibina khusus untuk kebolehskalaan merentasi industri, termasuk:

Automasi Perindustrian

Robotik

Kamera pintar dan sistem penglihatan

Antara Muka Manusia-Mesin (HMI)

Dron

Automasi gudang

Platform IoT komersial

Keselamatan pintar dan sistem penglihatan

Pengembangan ini secara material meningkatkan jumlah pasaran yang boleh dicapai oleh Lantronix dan mengukuhkan keupayaannya untuk bersaing merentasi kitaran reka bentuk yang lebih luas serta program OEM global.

Mengukuhkan Kedudukan Daya Saing dan Bekalan

Strategi berbilang silikon yang diperluas ini membolehkan Lantronix untuk:

Meraih spektrum kemenangan reka bentuk yang lebih luas

Melindungi dan mengoptimumkan margin kasar merentasi peringkat prestasi

Meningkatkan daya tahan rantaian bekalan

Mengurangkan risiko kebergantungan

Menyediakan kesinambungan platform jangka panjang kepada pelanggan

Di bawah perjanjian ini, Lantronix akan mengintegrasikan platform MediaTek yang dioptimumkan untuk memudahkan pembangunan dan pelaksanaan model AI sambil menyampaikan pemprosesan multimedia lanjutan serta keupayaan bertaraf industri.

Platform SOM baharu ini akan menyokong rangka kerja NVIDIA TAO, memudahkan pembangunan model AI dan mempercepatkan pelaksanaan merentasi persekitaran edge. Platform ini juga akan menyampaikan keupayaan multimedia lanjutan, pelbagai antara muka paparan serta I/O industri yang kukuh.

Momentum Pasaran

Portfolio pengkomputeran berskala Lantronix meletakkan syarikat pada kedudukan bagi memanfaatkan pertumbuhan berterusan selama bertahun-tahun dalam pasaran perindustrian dan komersial. Menurut Grand View Research, pasaran global IoT perindustrian dijangka melebihi $1 trilion menjelang akhir dekad ini. Pasaran global dron pula dijangka mencapai $57.8 bilion menjelang 2030 (Drone Industry Insights, 2025–2030), mengukuhkan lagi permintaan jangka panjang terhadap penyelesaian pengkomputeran edge yang boleh diskalakan dan selamat.

Sorotan untuk Pelabur

Menandakan pencapaian penting dalam penskalaan platform strategi pengkomputeran terbenam Lantronix

Memperluas jumlah pasaran boleh dicapai merentasi IoT perindustrian dan komersial bervolum tinggi

Mengukuhkan ekosistem berbilang silikon dan daya tahan bekalan

Meningkatkan kadar kemenangan merentasi program Edge AI bervolum tinggi yang baharu dan sedia ada

Mempertingkatkan perlindungan margin melalui liputan portfolio yang lebih luas

Menyokong pertumbuhan hasil yang boleh diskalakan dan berulang

Demonstrasi di Embedded World 2026

Lantronix akan mempersembahkan demonstrasi teknologi dron yang dibangunkan bersama Teledyne FLIR OEM di Embedded World 2026 di reruai MediaTek (Nombor 539 di Dewan 3), yang akan berlangsung pada 10–12 Mac 2026 di Nuremberg, Jerman. Demonstrasi ini akan menonjolkan kecerdasan edge masa nyata dalam beban kerja yang berasaskan penglihatan.

Perihal Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) merupakan peneraju global dalam penyelesaian Edge AI dan IoT Industri, yang menyediakan pengkomputeran pintar, sambungan yang selamat dan pengurusan jarak jauh untuk aplikasi kritikal misi. Menyediakan perkhidmatan untuk pasaran berpotensi tinggi termasuk bandar pintar, IT perusahaan serta sistem tanpa pemandu komersial dan pertahanan, Lantronix membolehkan pelanggan mengoptimumkan operasi dan mempercepatkan transformasi digital. Portfolio lengkap perkakasan, perisian dan perkhidmatan Lantronix menyokong aplikasi daripada pengawasan video selamat dan infrastruktur utiliti pintar hinggalah pengurusan rangkaian luar jalur yang tahan lasak. Dengan membawa kepintaran ke hujung rangkaian, Lantronix membantu organisasi mencapai kecekapan, keselamatan dan kelebihan daya saing dalam dunia yang dipacu AI hari ini. Untuk maklumat lanjut, lawati tapak web Lantronix.

Kenyataan “Safe Harbor” di bawah Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995: Siaran berita ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang sekuriti persekutuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kenyataan mengenai jangkaan pertumbuhan dalam pasaran dron global serta kedudukan Lantronix untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan jangka panjang bermargin tinggi dalam pasaran teknologi dron dan pertahanan. Kenyataan pandang ke hadapan ini adalah berdasarkan jangkaan semasa kami dan tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang besar yang boleh menyebabkan keputusan sebenar, perniagaan masa depan, keadaan kewangan atau prestasi kami berbeza secara material daripada keputusan sejarah kami atau yang dinyatakan atau tersirat dalam mana-mana kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam siaran akhbar ini. Risiko dan ketidakpastian yang berpotensi termasuk, tetapi tidak terhad kepada, faktor-faktor seperti kesan keadaan ekonomi serantau dan global yang negatif atau semakin merosot, atau ketidakstabilan pasaran terhadap perniagaan kami termasuk kesannya terhadap keputusan pembelian oleh pelanggan kami; keupayaan kami untuk mengurangkan sebarang gangguan dalam rantaian bekalan kami serta rantaian bekalan pembekal dan vendor kami akibat perubahan dasar perdagangan kerajaan A.S. atau luar negara, termasuk kenaikan tarif baru-baru ini atau pada masa hadapan, wabak penyakit atau pandemik, peperangan dan konflik semasa di Eropah, Asia serta Timur Tengah, atau faktor-faktor lain; tindak balas masa hadapan terhadap dan kesan krisis kesihatan awam; risiko keselamatan siber; perubahan dalam undang-undang dan peraturan kerajaan A.S. serta luar negara yang berkaitan; keupayaan kami untuk melaksanakan strategi pengambilalihan dengan jayanya atau menyepadukan syarikat yang diambil alih; kesukaran dan kos untuk melindungi paten serta hak harta intelek lain; tahap hutang kami, keupayaan kami untuk membayar balik hutang tersebut serta sekatan dalam perjanjian hutang kami; dan sebarang faktor tambahan yang dinyatakan dalam Laporan Tahunan kami dalam Borang 10-K bagi tahun kewangan berakhir pada 30 Jun 2025, yang difailkan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) pada 29 Ogos 2025, termasuk dalam bahagian bertajuk “Faktor Risiko” di Item 1A Bahagian I laporan tersebut, serta dalam pemfailan awam kami yang lain kepada SEC. Faktor risiko tambahan boleh dikenal pasti dari masa ke semasa dalam pemfailan masa hadapan kami. Selain itu, keputusan sebenar mungkin berbeza akibat daripada risiko tambahan dan ketidakpastian yang kami tidak sedari pada masa ini atau yang kami tidak lihat pada masa ini sebagai material kepada perniagaan kami. Atas sebab ini, pelabur diingatkan untuk tidak meletakkan kebergantungan yang tidak wajar pada sebarang pernyataan prospektif. Kenyataan pandang ke hadapan hanya memberikan gambaran setakat tarikh kenyataan tersebut dibuat. Kami secara nyata menafikan sebarang niat atau kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan pandang ke hadapan selepas tarikh ini untuk mematuhi kenyataan tersebut dengan keputusan sebenar atau kepada perubahan dalam pendapat atau jangkaan kami, melainkan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan Nasdaq Stock Market LLC yang terpakai. Jika kami mengemas kini atau membetulkan sebarang kenyataan pandang ke hadapan, pelabur tidak boleh membuat kesimpulan bahawa kami akan membuat kemas kini atau pembetulan tambahan.

©2026 Lantronix, Inc. Hak cipta terpelihara. Lantronix adalah tanda dagangan berdaftar. Tanda dagangan dan nama dagangan lain merupakan milik pemilik masing-masing.

