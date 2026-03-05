Lantronix เดินหน้าพัฒนาแผนกลยุทธ์การขยายแพลตฟอร์มด้วยการขยายการประมวลผลแบบฝังโดยใช้ MediaTek

เออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการประมวลผลและ IoT การเชื่อมต่อ ที่ขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน Edge AI ประกาศในวันนี้ถึงการขยายเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญของแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบฝังผ่านโซลูชัน System-on-Module (SOM) ใหม่ที่ใช้แพลตฟอร์ม System-on-Chip (SOC) ตระกูล Genio จาก MediaTek Inc. (TWSE: 2454) ผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์แบบไร้โรงงานผลิต ซึ่งขับเคลื่อนอุปกรณ์เชื่อมต่อมากกว่าสองพันล้านเครื่องทั่วโลกในแต่ละปี
การขยายตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการขยายระบบนิเวศการประมวลผลแบบฝังตัวของ Lantronix โดยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชัน เพิ่มความครอบคลุมของตลาด และเสริมสร้างความสามารถในการให้บริการการใช้งาน Edge AI ในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่มีการเติบโตสูง ด้วยการขยายฐานการผลิตชิปซิลิคอน Lantronix จึงเพิ่มขีดความสามารถในการส่งมอบแพลตฟอร์มประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงปริมาณการใช้งานที่มากขึ้นด้วย
“MediaTek ช่วยขยายขีดความสามารถของเราในการให้บริการกลุ่มเฉพาะของการใช้งาน AI บนอุปกรณ์ปลายทาง ซึ่งก็คือกลุ่มที่เน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อัตราส่วนประสิทธิภาพต่อต้นทุน และการผลิตในปริมาณมากที่สามารถปรับขนาดได้” Mathi Gurusamy ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Lantronix กล่าว “ด้วยการตอบสนองความต้องการด้านปริมาณงานที่แตกต่างกันเหล่านี้ เราเพิ่มขนาดตลาดเป้าหมายโดยรวม เสริมสร้างความยืดหยุ่นด้านอุปทาน และวางตำแหน่งให้ Lantronix สามารถคว้าโครงการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นทั่วโลก”
“การทำงานร่วมกับ Lantronix อย่างใกล้ชิดช่วยขยายขอบเขตการใช้งานแพลตฟอร์มประมวลผลแบบฝังตัวที่ใช้ Genio ของเราให้กว้างขึ้น” CK Wang รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของหน่วยธุรกิจ IoT ที่ MediaTek กล่าว “จุดแข็งรวมกันของเราช่วยให้เราสามารถส่งมอบโซลูชัน Edge AI ที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน ซึ่งจำเป็นต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมในแวดวง IoT ทั่วโลก”
กลยุทธ์แพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้เพื่อการเติบโต
กลยุทธ์ด้านการประมวลผลแบบฝังตัวของ Lantronix มุ่งเน้นไปที่การสร้างแพลตฟอร์มแบบมัลติซิลิคอนที่ปรับขนาดได้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็รักษาความสมบูรณ์ของอัตรากำไรและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
การเพิ่ม SOM ที่ใช้ MediaTek เข้ามาช่วยขยายแพลตฟอร์มของ Lantronix เพื่อรองรับการใช้งาน Edge AI ในปริมาณมาก คุ้มค่า และประหยัดพลังงาน ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเวิร์กโหลดการอนุมานที่มีประสิทธิภาพสูงและออกแบบมาเพื่อความสามารถในการขยายขนาดในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่:
- ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
- หุ่นยนต์
- กล้องอัจฉริยะและระบบตรวจจับภาพ
- HMI
- โดรน
- ระบบอัตโนมัติในคลังสินค้า
- แพลตฟอร์ม IoT เชิงพาณิชย์
- ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบตรวจจับอัจฉริยะ
การขยายครั้งนี้จะเพิ่มขนาดตลาดเป้าหมายโดยรวมของ Lantronix อย่างมีนัยสำคัญ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในวงจรการออกแบบที่กว้างขึ้นและโครงการ OEM ระดับโลก
เสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและตำแหน่งด้านการจัดหา
กลยุทธ์การใช้ซิลิคอนหลายชนิดที่ขยายขอบเขตออกไปนี้ ทำให้ Lantronix สามารถ:
- คว้าชัยชนะด้านการออกแบบในวงกว้างยิ่งขึ้น
- ปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพอัตรากำไรขั้นต้นในทุกระดับผลการดำเนินงาน
- ปรับปรุงความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
- ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา
- มอบความต่อเนื่องของแพลตฟอร์มในระยะยาวแก่ลูกค้า
ภายใต้ข้อตกลงนี้ Lantronix จะผสานรวมแพลตฟอร์ม MediaTek ที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อลดความซับซ้อนในการพัฒนาและใช้งานโมเดล AI ในขณะเดียวกันก็มอบการประมวลผลมัลติมีเดียขั้นสูงและความสามารถระดับอุตสาหกรรม
แพลตฟอร์ม SOM ใหม่จะรองรับเฟรมเวิร์ก NVIDIA TAO ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนาโมเดล AI และเร่งการใช้งานในสภาพแวดล้อม Edge แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังจะมอบความสามารถด้านมัลติมีเดียขั้นสูง อินเทอร์เฟซการแสดงผลหลายจอ และ I/O อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง
แรงเหวี่ยงในตลาด
กลุ่มผลิตภัณฑ์การประมวลผลแบบปรับขนาดได้ของ Lantronix ทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในการใช้ประโยชน์จากการเติบโตอย่างยั่งยืนหลายปีในตลาดอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ จากข้อมูลของ Grand View Research ตลาด IoT อุตสาหกรรมทั่วโลกคาดว่าจะเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษนี้ ตลาดโดรนทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 57.8 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 (Drone Industry Insights, 2025–2030) ซึ่งตอกย้ำความต้องการในระยะยาวสำหรับโซลูชันการประมวลผล Edge ที่ปรับขนาดได้และปลอดภัย
จุดเด่นสำหรับนักลงทุน
- นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายแพลตฟอร์มในกลยุทธ์การประมวลผลแบบฝังตัวของ Lantronix
- ขยายตลาดเป้าหมายโดยรวมในกลุ่ม IoT อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่มีปริมาณมาก
- เสริมสร้างระบบนิเวศแบบหลายซิลิคอนและความยืดหยุ่นในการจัดหา
- เพิ่มอัตราการชนะในโครงการ Edge AI ที่มีปริมาณมากและโครงการใหม่ๆ
- เสริมสร้างการป้องกันอัตรากำไรผ่านการครอบคลุมพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขึ้น
- สนับสนุนการเติบโตของรายได้ที่ปรับขนาดได้และทำซ้ำได้
การสาธิตที่งาน Embedded World 2026
Lantronix จะจัดแสดงการสาธิตเทคโนโลยีโดรนที่พัฒนาขึ้นร่วมกับ Teledyne FLIR OEM ที่งาน Embedded World 2026 ณ บูธของ MediaTek (หมายเลข 539 ใน Hall 3) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2026 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี การสาธิตนี้จะเน้นไปที่ระบบอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ที่ขอบเครือข่ายในงานที่ขับเคลื่อนด้วยภาพ
เกี่ยวกับ Lantronix
Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน Edge AI และ IoT ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งมอบการประมวลผลอัจฉริยะ การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และการจัดการจากระยะไกลสำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อภารกิจ Lantronix ให้บริการตลาดที่มีการเติบโตสูง รวมถึงเมืองอัจฉริยะ ระบบไอทีระดับองค์กร และระบบไร้คนขับสำหรับการพาณิชย์และการป้องกันประเทศ โดยช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่ครอบคลุมของบริษัทช่วยขับเคลื่อนแอปพลิเคชันต่างๆ ตั้งแต่ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคแบบอัจฉริยะไปจนถึงการจัดการที่ยืดหยุ่นสำหรับเครือข่ายนอกเครือข่ายหลัก Lantronix ช่วยให้องค์กรต่างๆ บรรลุผลด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความได้เปรียบทางการแข่งขันในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยนำความชาญฉลาดมาสู่บริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ Lantronix
คำชี้แจง "หลักการยกเว้นความรับผิด" ตามพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995: ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีคำชี้แจงเชิงคาดการณ์ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เกี่ยวกับการเติบโตของตลาดโดรนระดับโลก และการดำเนินกลยุทธ์ของ Lantronix เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตระยะยาวและการสร้างผลกำไรในตลาดเทคโนโลยีด้านโดรนและการป้องกันประเทศ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบันของเรา และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ธุรกิจในอนาคต สถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของเราแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอดีตของเรา หรือสิ่งที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคและทั่วโลกในเชิงลบหรือแย่ลง หรือความไม่มั่นคงของตลาดต่อธุรกิจของเรา รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าของเรา ความสามารถของเราในการบรรเทาการหยุดชะงักใด ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของเราและซัพพลายเออร์และผู้ขายอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือต่างประเทศ รวมถึงภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือในอนาคต การระบาดใหญ่หรือการแพร่ระบาดอื่น ๆ สงครามและความขัดแย้งล่าสุดในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง หรือปัจจัยอื่น ๆ การตอบสนองและผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขในอนาคต ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ความสามารถของเราในการปรับใช้กลยุทธ์การซื้อกิจการของเราหรือบูรณาการบริษัทที่ถูกซื้อกิจการให้ประสบความสำเร็จ ปัญหาและค่าใช้จ่ายในการปกป้องสิทธิบัตรและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ระดับหนี้ของเรา ความสามารถของเราในการให้บริการหนี้ของเรา และข้อจำกัดในข้อตกลงหนี้ของเรา และปัจจัยเพิ่มเติมใด ๆ ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2025 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") ในวันที่ 29 สิงหาคม 2025 รวมถึงในส่วนหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง" ในหัวข้อ 1A ของส่วนที่ 1 ของรายงานดังกล่าว รวมถึงในเอกสารที่แสดงต่อสาธารณะอื่น ๆ ของเราที่ยื่นต่อ SEC อาจมีการระบุปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในเอกสารที่เรายื่นในอนาคต นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่เราไม่ทราบในปัจจุบัน หรือที่เราไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของเราในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ นักลงทุนจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใดๆ มากเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเราจะใช้ได้ ณ วันที่ประกาศเท่านั้น เราปฏิเสธเจตนาหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่จะอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หลังจากวันที่นี้เพื่อให้ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือการเปลี่ยนแปลงในความคิดเห็นหรือความคาดหวังของเรา เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกฎของ Nasdaq Stock Market LLC กำหนด หากเราอัปเดตหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ นักลงทุนไม่ควรสรุปว่าเราจะทำการอัปเดตหรือแก้ไขเพิ่มเติม
©2026 Lantronix, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Lantronix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อด้านสื่อ Lantronix:
media@lantronix.com
949-212-0960
ข้อมูลติดต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนของ Lantronix:
investors@lantronix.com