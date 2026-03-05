Lantronix 借助基于 MediaTek 的嵌入式计算扩展，推进平台规模化战略

加利福尼亚州尔湾, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 边缘 AI 应用计算与物联网连接解决方案的全球领导者 Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) 今日宣布，将通过基于 MediaTek Inc. (TWSE: 2454) Genio 系列系统级芯片 (SOC) 平台的新型系统级模块 (SOM) 解决方案，对其嵌入式计算平台实施重大战略扩张。后者作为全球领先的无晶圆厂半导体设计企业，每年为全球超过 20 亿台联网设备提供支持。

此次扩张标志着 Lantronix 在嵌入式计算生态系统规模化方面迈出了战略性一步，不仅拓宽了解决方案组合、扩大了市场覆盖范围，还增强了其服务高增长工业和商业边缘 AI 部署的能力。 通过扩展其硅基架构，Lantronix 进一步提升了在更广泛部署需求和容量层级中，提供性能优化且能效卓越的计算平台的能力。

Lantronix 首席战略官 Mathi Gurusamy 表示：“MediaTek 拓展了我们在边缘 AI 特定部署领域的服务能力——这些部署专为优化功耗、性能与成本比，以及实现可扩展量产而设计。 通过满足这些差异化工作负载需求，我们不仅扩大了总可寻址市场规模、增强了供应韧性，也使 Lantronix 能够在全球更多工业和商业设计项目的竞争中占据优势。”

MediaTek 物联网事业部副总裁兼总经理 CK Wang 表示：“与 Lantronix 的紧密合作，助力我们拓展了基于 Genio 技术的嵌入式计算平台的应用范围。 双方各自优势互补，使我们能够提供高性能、安全且节能的边缘 AI 解决方案，从而推动全球物联网领域的创新发展。”

可扩展平台战略助力业务增长

Lantronix 的嵌入式计算战略核心在于构建可扩展的多硅平台，既能满足多样化客户需求，又能保障利润空间完整性与供应弹性。

通过整合基于 MediaTek 的 SOM 模块，Lantronix 平台的覆盖范围进一步拓宽，可满足高容量、价值优化且节能的边缘 AI 部署需求，使客户能够获取专为跨行业可扩展性打造的高性能、高效推理工作负载，包括：

工业自动化

机器人技术

智能摄像头与视觉系统

人机界面

无人机

仓库自动化

商用物联网平台

智能安防与视觉系统

此次扩张显著提升了 Lantronix 的总可寻址市场规模，并增强了其在更广泛设计周期及全球 OEM 项目中的竞争力。

强化竞争力与供应链定位

此项多硅扩张战略使 Lantronix 能够：

成功赢得更广泛的设计项目

保护并优化各绩效层级的毛利率

提升供应链韧性

降低依赖风险

为客户提供长期平台延续性





根据协议，Lantronix 将整合经过优化的 MediaTek 平台，以简化 AI 模型的开发与部署，同时提供先进的多媒体处理能力及工业级性能。

新一代 SOM 平台将支持 NVIDIA TAO 框架，简化 AI 模型开发流程，并加速其在各类边缘环境中的部署。 这些平台还将提供先进的多媒体功能、多种显示接口以及高可靠性的工业级 I/O 接口。

市场动能

Lantronix 的可扩展计算产品组合，使其能够抓住工业和商业市场持续多年的增长机遇。 据 Grand View Research 预测，全球工业物联网市场规模预计将在 2030 年末突破 1 万亿美元大关。 全球无人机市场规模预计到 2030 年将达到 578 亿美元（《无人机行业洞察：2025–2030》），这进一步凸显了对可扩展且安全的边缘计算解决方案的长期需求。

投资者亮点

标志着 Lantronix 嵌入式计算战略在平台规模化方面取得重大里程碑

拓展高容量工业和商业物联网领域的总可寻址市场

强化多硅生态系统与供应韧性

提升现有与新增高负荷边缘 AI 项目的成功率

通过更广泛的投资组合覆盖范围，强化利润保护

支持可扩展、可复制的收入增长

在 Embedded World 2026 进行现场演示

Lantronix 将于 2026 年 3 月 10 日至 12 日在德国纽伦堡举办的 Embedded World 2026 展会上，于 MediaTek 展位（3 号馆 539 号）展示与 Teledyne FLIR OEM 合作开发的无人机技术。 本次演示将重点展示视觉驱动工作负载中的实时边缘智能。

