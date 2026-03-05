Lantronix 運用以 MediaTek 為基礎的嵌入式運算擴充解決方案，推動平台擴展策略

加州爾灣, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為邊緣人工智能 (Edge AI) 應用提供動力的運算和連接物聯網 (IoT) 解決方案全球領導者 Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) 今日宣佈其嵌入式運算平台迎來重大策略擴展，將推出以 MediaTek Inc. (TWSE: 2454) 為基礎，Genio 系列系統晶片 (SOC) 平台的全新系統模組 (SOM) 解決方案。MediaTek Inc. 是無晶圓半導體設計的全球龍頭企業，每年驅動全球超過 20 億部聯網裝置。

是次擴展是 Lantronix 擴大嵌入式運算生態系統的策略舉措，目的在於擴闊解決方案組合、增加市場覆蓋範圍，並加強服務高速增長的工商業邊緣人工智能 (Edge AI) 部署。 透過擴充晶片基礎，Lantronix 能在更多元的部署要求和出貨量級別上，提供性能卓越且高能源效益的運算平台。

Lantronix 策略總監 Mathi Gurusamy 表示：「MediaTek 讓我們能更有效地服務 Edge AI 部署中的特定領域，這些項目特別看重能源效益、性價比以及可擴展的量產能力。 回應這些不同的工作量要求，不但能開拓更廣闊的市場空間，更能鞏固供應鏈的穩健發展，使 Lantronix 在全球工商業設計領域中脫穎而出，贏得更多項目。」

MediaTek 物聯網業務部副總裁兼總經理 CK Wang 說：「與 Lantronix 緊密合作，有助我們由 Genio 驅動的嵌入式運算平台進一步拓展市場。 集雙方之大成，就能提供性能卓越、安全可靠而又節能的 Edge AI 解決方案，從而推動全球物聯網創新。」

平台規模化，增長新動能

Lantronix 的嵌入式運算策略，核心在於建構可擴展的多晶片平台，既能滿足客戶多樣化需求，又能保障利潤空間及供應鏈穩健。

加入以 MediaTek 為基礎的 SOM 後，Lantronix 平台能加強服務於追求高性價比及能源效益的大規模 Edge AI 部署。客戶可藉此獲得性能卓越而專為高效推理而設計的運算解決方案，易於擴展，適用於各行各業，包括：

工業自動化

機械人技術

智能鏡頭和視覺系統

人機介面 (HMI)

無人機

倉庫自動化

商業物聯網平台

智能安全和視覺系統

是次擴展大幅擴大 Lantronix 的潛在市場，並提升其在廣泛設計週期和全球原始設備製造商 (OEM) 項目中的競爭力。

強化競爭優勢與供應鏈佈局

經擴展的多晶片策略讓 Lantronix 能夠：

贏取更多元化的設計項目

在不同性能級別中保障和提升毛利率

提升供應鏈穩健發展

降低依賴風險

為客戶賦予長遠穩定的平台支援





根據協議，Lantronix 將整合 MediaTek 平台，該更臻完善的平台專為簡化 AI 模型開發與部署流程而設，並具備先進的多媒體處理功能及工業級別效能。

全新的 SOM 平台將支援 NVIDIA TAO 框架，有助簡化 AI 模型開發流程，並加快在邊緣環境部署。 這些平台還將提供先進的多媒體功能、多個顯示介面，以及強大的工業輸入/輸出 (I/O)。

市場動力

Lantronix 擁有具規模的運算產品組合，因而能夠充分把握工商業市場長達多年的持續增長趨勢。 根據 Grand View Research 的報告，全球工業物聯網市場預計將於 2030 年前突破 1 萬億美元。 全球無人機市場預計到 2030 年將達 578 億美元（Drone Industry Insights，2025-2030 年），這進一步印證市場對安全可靠的可擴展邊緣運算方案有著長期而穩定的需求。

投資者焦點

標誌著 Lantronix 嵌入式運算策略邁向平台規模化的重要里程碑

擴大在高流量工商業物聯網領域的總體可服務市場

強化多晶片生態系統及供應鏈穩健發展

提高於全新及現有高流量 Edge AI 項目的勝出率

透過更廣泛的產品組合覆蓋，加強利潤保障

支持可擴展、可重複的收入增長

在 2026 年嵌入式世界展會 (Embedded World) 上示範

Lantronix 將於 2026 年 3 月 10 日至 12 日在德國紐倫堡舉行的 2026 年嵌入式世界展會 (Embedded World 2026) 上，於 MediaTek 的展位（3 號展館，539 號攤位）展出與 Teledyne FLIR OEM 合作開發的無人機技術方案。 該示範將聚焦於視覺驅動工作負載中的即時邊緣智能。

關於 Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) 是邊緣人工智能 (Edge AI) 與工業物聯網 (IoT) 解决方案的全球領導者，為關鍵任務應用提供智能計算、安全連線及遙距管理。 Lantronix 服務高增長市場，包括智能城市、企業資訊科技 (IT) 及商用與國防無人系統（包括無人機），推動客戶完善營運並加快數碼轉型。 全面的硬件、軟件與服務組合，支援從安全影片監控、智能公用設施基礎架構以至穩健靈活帶外網絡管理的各種應用。 透過將智能帶到網絡邊緣，Lantronix 協助機構於現今由 AI 驅動的世界中高效率運作、安全營運和盡享競爭優勢。 欲了解更多資訊，請瀏覽 Lantronix 的網站 。

根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》的「安全港」聲明：本新聞稿載有聯邦證券法定義的前瞻性陳述，包括但不限於有關全球無人機市場增長預期，以及 Lantronix 定位於把握無人機及國防科技市場長期高利潤增長機遇的表述。 該等前瞻性陳述是基於我們目前的期望，並受到可能導致我們實際業績、未來業務、財務狀況或表現與我們過去的業績或本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述存在重大差異的重大風險和不確定性的影響。 潛在風險與不確定因素包括但不限於：區域及全球經濟狀況惡化或市場動盪對我們業務的影響，包括對客戶採購決策的影響；我們能否減輕因美國或外國政府貿易政策變化（包括近期加徵或未來的關稅）、疫情或其他疾病爆發、歐洲、亞洲和中東的戰爭及近期衝突或其他因素對我們及供應商與廠商供應鏈造成的中斷；對公共衛生危機的未來應對措施及影響；網絡安全風險；美國及外國政府適用法律與法規的變更；我們能否成功實施收購策略或整合被收購公司；保護專利及其他專有權利的困難與成本；我們的負債水平、償還債務的能力以及債務協議中的限制條款；以及我們於 2025 年 8 月 29 日向證券交易委員會 (SEC) 提交的截至 2025 年 6 月 30 日財政年度 10-K 表格年報中所載的任何其他因素，包括該報告第一部分第 1A 項「風險因素」章節的內容，以及我們向 SEC 提交的其他公開文件中所提及的因素。 額外的風險因素可能會在我們未來的提交文件中不時被識別出來。 此外，實際結果可能因我們目前未察覺或未視為對業務重要的額外風險和不確定性而存在差異。 基於上述原因，我們提醒投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述。 我們所作的前瞻性陳述僅反映其發佈之日的情況。 我們明確聲明，除非法律或 Nasdaq Stock Market LLC 的規則另有要求，否則我們無需承擔更新任何前瞻性聲明的意圖或意務，以使其與實際結果或我們的意見或預期變化一致。 如果我們更新或更正任何前瞻性陳述，投資者不應推斷我們會進行額外的更新或更正。

© 2026 Lantronix, Inc. 版權所有。 Lantronix 是註冊商標。 其他商標和商標名稱均為其各自所有者的財產。

Lantronix 傳媒聯絡：

media@lantronix.com

949-212-0960