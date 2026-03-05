Kuntarahoitus Oyj

Pörssitiedote

5.3.2026 klo 14.00

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj:n (Kuntarahoitus) hallitus ja omistajien nimitysvaliokunta ovat tehneet 26.3.2026 kello 13 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Kuntarahoituksen voitonjakokelpoiset varat ovat 373 789 862,97 euroa, josta tilikauden voitto on 73 118 239,78 euroa.

Kuntarahoituksen voimassa olevan osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on maksaa osinkoina 30–60 % konsernin tilikauden tuloksesta. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,83 euroa osakkeelta, yhteensä 71 486 750,34 euroa. Tämä vastaa 46,4 % konsernin tilikauden tuloksesta.

Kuntarahoituksen tilikauden tulos oli vahva. Hallitus pitää perusteltuna ehdotuksen mukaisen osingon jakamista. Kuntarahoitus ylittää merkittävästi kaikki yhtiölle asetetut vakavaraisuusvaatimukset. Yhtiön taloudellinen asema on tilikauden päättymisen jälkeen edelleen vahva, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen arvion mukaan vaaranna pääomavaateiden täyttämistä tai yhtiön maksuvalmiutta tai ole ristiriidassa Kuntarahoitusta velvoittavan lainsäädännön kanssa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2026. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 9.4.2026 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä toimikausi 2026–2027):

hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 55 000 euroa;

hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 35 000 euroa;

riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 40 000 euroa;

hallituksen jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa ja

kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä viranomaisten edellyttämistä tapaamisista 600 euroa / kokous jäsenille ja varapuheenjohtajalle ja 950 euroa / kokous puheenjohtajille.





Palkkioehdotus tarkoittaa 4000 euron korotusta hallituksen puheenjohtajan ja riski- ja tarkastusvaliokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioihin ja 2000 euron korotusta varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen vuosipalkkioihin. Kokouspalkkioihin ei esitetä muutoksia.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä toimikaudelle 2026–2027. Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä jäsenistä Liisa Harjula, Kari Laukkanen, Juho Malmberg, Tuomo Mäkinen, Henrik Rainio, Elina Stråhlman, Leena Vainiomäki ja Arto Vuojolainen. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Kimmo Mikander. Nykyinen hallituksen jäsen Maaria Kettunen (ent. Eriksson) ei ole enää käytettävissä seuraavalle hallituskaudelle.

Kimmo Mikander on toiminut Kevan varatoimitusjohtajana vuodesta 2015 alkaen ja tätä ennen Mikander toimi pitkään Mikkelin kaupunginjohtajana. Mikanderilla on Kuntarahoitusta hyödyttävää osaamista mm. kuntasektorista ja sijoitustoiminnan riskeistä.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle Kari Laukkasen uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Vainiomäen valintaa varapuheenjohtajaksi. Aiemmin varapuheenjohtajana on toiminut hallituksen jättävä Maaria Kettunen.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2026-2027 valitaan PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, toimii päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouskutsu liitteineen on saatavilla Kuntarahoituksen verkkosivuilla suomen kielellä.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:



Esa Kallio

toimitusjohtaja

puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Konsernin tase on yli 55 miljardia euroa.

Kuntarahoituksen asiakkaita ovat Suomen kunnat ja kuntayhtymät, hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät, näiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä valtion tukema asuntotuotanto. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.



Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi