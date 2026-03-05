Healthcare Holding Schweiz erwirbt Anteil an Alpin Orthodontics  

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von Anteilen an Alpin Orthodontics AG mit Sitz in Luzern. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory GmbH und KKA Partners verwaltet.

Baar, Schweiz – März 2026

Healthcare Holding Schweiz AG hat die Übernahme von Anteilen der Alpin Orthodontics AG erfolgreich abgeschlossen. Alpin ist einer der führenden Anbieter von kieferorthopädischen Produkten und Verbrauchsmaterialien und vertritt zahlreiche namhafte, innovative internationale Hersteller exklusiv in der Schweiz. Seit 1995 steht Alpin für umfassende Fachkenntnisse in der Beratung, individuellen Service und höchste Zuverlässigkeit. Im Rahmen der Anteilsübernahme beteiligt sich der Gründer Florindo Palladino an der Healthcare Holding Schweiz und bleibt, wie auch sein Sohn Silvio, weiter an der Spitze des Unternehmens.

Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz erklärt hierzu: „Wir heissen Alpin Orthodontics in unserer Unternehmensgruppe herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Die Firma passt perfekt in unsere Strategie, die besten, führenden Schweizer Spezialisten im Dentalbereich zu erwerben. Ich bin überzeugt davon, dass sowohl Kunden als auch Lieferanten immens profitieren werden: Wir decken gemeinsam die gesamte Schweiz noch besser mit einem noch grösseren Produktportfolio ab, und sind noch näher an unseren Kunden.“

Florindo Palladino fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, Teil der Healthcare Holding Schweiz zu werden – das Konzept der Gruppe und die handelnden Personen haben uns absolut überzeugt, dass dies der richtige Weg für Alpin ist. Gemeinsam werden wir die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens nachhaltig weiterführen und gleichzeitig von Synergien innerhalb der Gruppe profitieren. Ganz wichtig ist mir persönlich, dass es weder für unsere Kunden, noch für unsere Lieferanten Änderungen geben wird – mein Sohn und ich bleiben weiter im Unternehmen, wie auch alle anderen Ansprechpartner.“

Über Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio Fagagnini als CEO geführt.

Über KKA Partners

KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstands-beteiligungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.

Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian Brickensteinführen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat.

Weitere Informationen über die Alpin Orthodontics AG finden Sie unter www.alpinorthodontics.ch

Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch,www.senectovia.ch, www.winthermedical.ch, www.mikrona.com, www.orthowalker.ch, www.mcm-schaublin.ch, www.mvb-med.ch, www.dentalaxess.ch, www.effectum-chrep.com, www.cdpswiss.com, www.aestheticbedarf.ch, www.ftcdental.ch, www.inomedicalsolutions.ch, www.quniquegroup.com, www.kundenservicemanagement.ch, www.sevikamedical.com,www.medddbase.com, www.plusortho.ch

Weitere Informationen über KKA Partners finden Sie unter www.kkapartners.com und über Winterberg Advisory GmbH unter www.winterberg.group.

