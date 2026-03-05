Suave arrive au Canada et redéfinit les soins personnels abordables

TORONTO, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suave arrive officiellement au Canada et est désormais offerte exclusivement chez Walmart. Conçue pour offrir des produits performants à prix abordable, la marque propose notamment des antisudorifiques offrant une protection de 48 heures ainsi que des nettoyants pour le corps à la mousse riche et aux parfums durables, au prix de 3,97 $ chacun.

Dans le cadre de son lancement au Canada, Suave dévoile l’Indice du coût de la bonne senteur, un sondage national qui explore la perception des Canadiens face aux dépenses en soins personnels dans le contexte économique actuel. Alors que les routines de soins personnels deviennent de plus en plus complexes et coûteuses, plusieurs Canadiens ressentent la pression et repensent activement leurs habitudes d’achat dans cette catégorie.

Les résultats du sondage révèlent que le coût de la vie actuelle empêche plus de 19 millions de Canadiens de prioriser leurs soins personnels. Par ailleurs, 79 % des répondants affirment qu’ils délaisseraient une marque de prestige ou de luxe si une option plus abordable offrait une performance équivalente. Ces comportements témoignent d’un changement clair : les Canadiens recherchent des produits de soins personnels efficaces à des prix qui correspondent à la réalité de leur quotidien. D’autres conclusions de l’Indice du coût de la bonne senteur peuvent être consultées ici.

« À une époque où les Canadiens ressentent fortement la hausse du coût de la vie et font face à un choix presque infini de produits, nous voulons simplifier les soins personnels sans compromettre la performance », a déclaré Dennis Marcel, directeur du développement du marché pour Suave. « Notre lancement chez Walmart Canada reflète une conviction partagée : une grande qualité ne devrait pas s'accompagner d'un prix élevé. L'Indice du coût de la bonne senteur montre que pour pouvoir se payer des soins personnels, les Canadiens font des compromis ailleurs, environ un tiers d'entre eux réduisant leurs dépenses dans des domaines comme les restaurants, l'achat de vêtements et les loisirs. Les Canadiens affirment qu'ils sont prêts pour une option plus intelligente et accessible, et c'est exactement ce que Suave leur propose. »

Pour présenter la marque et l'Indice du coût de la bonne senteur, Suave s'associe à Sarah Nicole Landry, militante pour la confiance corporelle, animatrice de balado hebdomadaire et fondatrice du blogue The Birds Papaya. « Les soins personnels sont très importants pour moi; en tant que mère et entrepreneure, trouver des moyens de me prioriser sans me ruiner est essentiel », a confié Sarah Nicole Landry. « C'est pourquoi Suave est mon choix par excellence. Elle offre des résultats dont je peux vraiment faire confiance, sans compromettre mon budget ni mes standards. Les soins personnels devraient être accessibles, et non une source de stress supplémentaire. »

Avec ses formules éprouvées, ses parfums agréables et ses prix accessibles, Suave redéfinit la notion de valeur dans les soins personnels pour les Canadiens d'un océan à l'autre.

À propos de Suave

Suave est une marque de premier plan du portefeuille Evermark, nouvellement fusionné, de Yellow Wood Partners. La mission de Suave est de rendre accessibles à tous des produits de beauté et de soins personnels de haute qualité et de confiance.

Depuis près de 90 ans, Suave sert les consommateurs avec des produits exceptionnels à un excellent rapport qualité-prix. Fondée à l'origine avec la vision de démocratiser les soins de qualité professionnelle, l'entreprise a évolué pour offrir une gamme complète de produits de soins capillaires et corporels pour les femmes, les hommes et les enfants. Suave a été reconnue comme l'une des meilleures marques mondiales par le magazine TIME et l'une des marques les plus dignes de confiance par Newsweek. Les produits Suave peuvent être achetés partout au Canada exclusivement chez Walmart. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.suave.com.

Méthodologie :

Ce sondage a été réalisé par The Harris Poll Canada. Il s’est déroulé du 30 au 31 janvier 2026 auprès de 1 531 adultes canadiens sélectionnés au hasard parmi les panélistes en ligne.

Les résultats ont été pondérés selon l'âge, le sexe, la région et le niveau de scolarité (et au Québec, selon la langue) pour correspondre à la population, conformément aux données du recensement. Cela permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada.

À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille présente une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de ±2,5 %, 19 fois sur 20. Les écarts dans ou entre les totaux par rapport aux tableaux de données sont dus à l'arrondissement.