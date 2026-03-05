Vaisala Oyj

Pörssitiedote

5.3.2026 klo 15.00

Vaisala Oyj:n osakepalkkiojärjestelmien mukainen omien osakkeiden luovutus

Vaisala Oyj on luovuttanut yhteensä 24 120 yhtiön hallussa olevaa Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään 2023–2025 kuuluville 44 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Lisäksi Vaisala Oyj on luovuttanut yhteensä 1 750 yhtiön hallussa olevaa Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään 2022–2026 kuuluville kolmelle avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatuilla maksuttomilla osakeanneilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 25.3.2025 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksien jälkeen yhtiön hallussa on 154 420 omaa A-sarjan osaketta.





Lisätietoja

Niina Ala-Luopa, sijoittajasuhteet

0400 728 957, ir@vaisala.com

Vaisala Oyj

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita yli 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.vaisala.fi