Storaktionærmeddelelse - Lars Ole Kornum

SELSKABSMEDDELELSE nr. 5/2026

København, den 5. marts 2026

Gyldendal A/S





Med henvisning til § 38 i Lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at Lars Ole Kornum den 4. marts 2026 har meddelt Gyldendal A/S, at Lars Ole Kornum ApS pr. 25. november 2025 har overdraget aktier i Gyldendal A/S fra Lars Ole Kornum ApS til Lok Finans ApS og Lars Ole Kornum privat.

Fordelingen pr. 25. november er således:

Lok Finans ApS (CVR-nr. 39961229): Lars Ole Kornum:

A-aktier: 51.029 A-aktier: 15

B-aktier: 51.604 B-aktier: 5.382

Stemmerettigheder: 10,01 % Stemmerettigheder: 0 %

Aktiekapital: 10,06 % Aktiekapital: 0,53 %



Lars Ole Kornum (ultimativt kontrolleret):

A-aktier: 51.044

B-aktier: 56.986

Stemmerettigheder: 10,01 %

Aktiekapital: 10,59 %

Lars Ole Kornum kontrollerer gennem Scanventure A/S datterselskabet Lok Finans ApS, som er direkte aktionær i Gyldendal A/S. Scanventure A/S ejer 100% af stemmerettighederne i Lok Finans ApS.

Lars Ole Kornum er ultimativ ejer af Lok Finans ApS og Scanventure A/S. Lars Ole Kornums samlede besiddelse af stemmerettigheder i Gyldendal A/S udgør derfor 10,01% og den samlede besiddelse af aktiekapital 10,59%.





Med venlig hilsen

Gyldendal A/S

For yderligere oplysninger:

Louisa Greve Finkelstein

Juridisk chef

Mobil +45 2685 0285

