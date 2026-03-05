Storaktionærmeddelelse - Lars Ole Kornum

SELSKABSMEDDELELSE nr. 5/2026
København, den 5. marts 2026
Gyldendal A/S
Med henvisning til § 38 i Lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at Lars Ole Kornum den 4. marts 2026 har meddelt Gyldendal A/S, at Lars Ole Kornum ApS pr. 25. november 2025 har overdraget aktier i Gyldendal A/S fra Lars Ole Kornum ApS til Lok Finans ApS og Lars Ole Kornum privat.
Fordelingen pr. 25. november er således:
Lok Finans ApS (CVR-nr. 39961229): Lars Ole Kornum:
A-aktier: 51.029 A-aktier: 15
B-aktier: 51.604 B-aktier: 5.382
Stemmerettigheder: 10,01 % Stemmerettigheder: 0 %
Aktiekapital: 10,06 % Aktiekapital: 0,53 %
Lars Ole Kornum (ultimativt kontrolleret):
A-aktier: 51.044
B-aktier: 56.986
Stemmerettigheder: 10,01 %
Aktiekapital: 10,59 %
Lars Ole Kornum kontrollerer gennem Scanventure A/S datterselskabet Lok Finans ApS, som er direkte aktionær i Gyldendal A/S. Scanventure A/S ejer 100% af stemmerettighederne i Lok Finans ApS.
Lars Ole Kornum er ultimativ ejer af Lok Finans ApS og Scanventure A/S. Lars Ole Kornums samlede besiddelse af stemmerettigheder i Gyldendal A/S udgør derfor 10,01% og den samlede besiddelse af aktiekapital 10,59%.
Med venlig hilsen
Gyldendal A/S
For yderligere oplysninger:
Louisa Greve Finkelstein
Juridisk chef
Mobil +45 2685 0285
