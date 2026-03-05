Storaktionærmeddelelse - Lars Ole Kornum

SELSKABSMEDDELELSE nr. 5/2026
København, den 5. marts 2026
Gyldendal A/S


Med henvisning til § 38 i Lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at Lars Ole Kornum den 4. marts 2026 har meddelt Gyldendal A/S, at Lars Ole Kornum ApS pr. 25. november 2025 har overdraget aktier i Gyldendal A/S fra Lars Ole Kornum ApS til Lok Finans ApS og Lars Ole Kornum privat.

Fordelingen pr. 25. november er således:

Lok Finans ApS (CVR-nr. 39961229):                            Lars Ole Kornum:
A-aktier: 51.029                                                              A-aktier: 15
B-aktier: 51.604                                                              B-aktier: 5.382  
Stemmerettigheder: 10,01 %                                          Stemmerettigheder: 0 %
Aktiekapital: 10,06 %                                                      Aktiekapital: 0,53 %
                                                                

Lars Ole Kornum (ultimativt kontrolleret):
A-aktier: 51.044
B-aktier: 56.986  
Stemmerettigheder: 10,01 %
Aktiekapital: 10,59 %

Lars Ole Kornum kontrollerer gennem Scanventure A/S datterselskabet Lok Finans ApS, som er direkte aktionær i Gyldendal A/S. Scanventure A/S ejer 100% af stemmerettighederne i Lok Finans ApS.

Lars Ole Kornum er ultimativ ejer af Lok Finans ApS og Scanventure A/S. Lars Ole Kornums samlede besiddelse af stemmerettigheder i Gyldendal A/S udgør derfor 10,01% og den samlede besiddelse af aktiekapital 10,59%.


Med venlig hilsen
Gyldendal A/S

For yderligere oplysninger:

Louisa Greve Finkelstein
Juridisk chef
Mobil +45 2685 0285

