Yanik Guillemette annonce le développement d’un module d’intelligence artificielle chez Accolad pour transformer la reconnaissance des employés dans les grandes organisations





BOISBRIAND, Québec, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yanik Guillemette, entrepreneur technologique canadien et Président du Comité consultatif externe en technologies et innovation d’Accolad, annonce aujourd’hui le développement d’un nouveau module d’intelligence artificielle destiné à transformer la façon dont les organisations conçoivent et déploient leurs programmes de reconnaissance des employés.

Cette nouvelle initiative vise à permettre aux entreprises d’utiliser l’analyse de données et l’intelligence artificielle afin de structurer des programmes de reconnaissance plus efficaces, personnalisés et alignés avec leurs objectifs organisationnels.

Dans un contexte où les entreprises font face à une concurrence accrue pour attirer et retenir les talents spécialisés, plusieurs organisations cherchent désormais à moderniser leur expérience employé à l’aide de technologies avancées.

Selon Yanik Guillemette, la reconnaissance des employés représente aujourd’hui un levier stratégique encore largement sous-exploité.

« Pendant des années, les programmes de reconnaissance ont été gérés de façon intuitive ou administrative. L’intelligence artificielle permet désormais de transformer ces initiatives en véritables outils de gestion du capital humain », explique Yanik Guillemette.

L’intelligence artificielle au service de l’engagement des employés

Le module actuellement en développement par Accolad analysera différentes variables organisationnelles afin de recommander des programmes de reconnaissance optimisés pour chaque entreprise.

Parmi les données analysées :

La structure de la masse salariale

L’ancienneté moyenne des employés

La composition démographique des équipes

Les niveaux hiérarchiques et fonctions

Les pratiques de reconnaissance existantes

Les budgets alloués aux initiatives RH

L’intelligence artificielle pourra ensuite générer des recommandations structurées permettant aux organisations de déployer des programmes adaptés à leur réalité opérationnelle.

« L’objectif n’est pas simplement d’automatiser des récompenses. Nous voulons aider les entreprises à bâtir une véritable stratégie de reconnaissance basée sur leurs données internes », précise Yanik Guillemette.

Une nouvelle génération de programmes de reconnaissance

Les programmes de reconnaissance modernes ne se limitent plus à des gestes symboliques ou à des récompenses ponctuelles.

De plus en plus d’organisations cherchent à intégrer ces initiatives dans leur stratégie globale de gestion des talents afin de :

Améliorer la rétention des employés spécialisés

Renforcer la culture organisationnelle

Reconnaître les contributions individuelles et collectives

Soutenir l’engagement des équipes dans un environnement de travail hybride

La plateforme Accolad permet déjà aux organisations d’automatiser plusieurs types de reconnaissances :

Anniversaires d’années de service

Accomplissement d’objectifs professionnels

Initiatives de sécurité ou d’innovation

Programmes de référencement d’employés

Incitatifs de performance



Ces récompenses peuvent être distribuées instantanément sous forme de récompenses numériques sécurisées.

Une approche basée sur les données

L’intégration de l’intelligence artificielle dans les programmes de reconnaissance permettra également d’offrir une meilleure visibilité aux organisations.

Les entreprises pourront notamment :

Mesurer l’impact des programmes sur l’engagement des employés

Analyser les tendances d’utilisation des récompenses

Optimiser les budgets alloués aux initiatives de reconnaissance

Identifier les leviers d’amélioration de la rétention

« Les organisations disposent déjà d’une grande quantité de données sur leurs équipes, mais ces informations sont rarement utilisées pour structurer leurs programmes de reconnaissance », ajoute Yanik Guillemette. « L’intelligence artificielle permet de combler cet écart. »

Une évolution naturelle pour les entreprises technologiques et industrielles

Alors que les organisations investissent massivement dans l’automatisation, l’analytique et l’intelligence artificielle pour améliorer leur productivité, les pratiques de gestion des talents évoluent également.

Pour Yanik Guillemette, les entreprises les plus performantes seront celles capables d’intégrer ces technologies dans l’ensemble de leurs opérations, y compris dans leurs stratégies de reconnaissance des employés.

« Les entreprises ont compris que leur avantage concurrentiel repose de plus en plus sur leur capital humain », conclut Yanik Guillemette. « La reconnaissance structurée et intelligente devient donc un élément essentiel de la performance organisationnelle.

À propos d’Accolad

Accolad Technologies Inc. est une plateforme technologique canadienne spécialisée dans l’automatisation des programmes de reconnaissance des employés, des récompenses numériques et des incitatifs organisationnels.

Sa technologie permet aux entreprises de déployer des initiatives de reconnaissance modernes, sécurisées et évolutives favorisant l’engagement, la rétention et la performance organisationnelle à grande échelle.

