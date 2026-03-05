Région de Québec : février annonce un marché toujours très compétitif pour le printemps

L’ÎLE-DES-SŒURS, Quebec, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de février 2026. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Faits saillants

En février 2026, la région métropolitaine de Québec a enregistré 1 051 transactions résidentielles, une légère hausse de 1 % par rapport à l’an dernier. Cette faible progression est essentiellement portée par la forte croissance des copropriétés de (+10 %), seule catégorie en augmentation, avec 335 transactions. Les unifamiliales et les plex affichent pour leur part de modestes reculs : 636 unifamiliales

(-2 %), 79 plex (-4 %).

(-2 %), 79 plex (-4 %). Avec 725 transactions, l’agglomération de Québec est le seul secteur en croissance (+6 %). La Rive-Sud connaît un léger repli de 3 %, tandis que la périphérie nord subit une baisse plus marquée de 17 %, pour un total de 109 transactions.

L’offre de propriétés mises en marché continue de se contracter pour un 25 e mois consécutif, atteignant son niveau le plus bas jamais observé pour un mois de février. Cette rareté provient surtout du recul des inscriptions en vigueur des unifamiliales (-6 %) et des plex (-4 %). À contre‑courant de cette tendance, les copropriétés affichent une hausse des inscriptions de 11 %.

mois consécutif, atteignant son niveau le plus bas jamais observé pour un mois de février. Cette rareté provient surtout du recul des inscriptions en vigueur des unifamiliales (-6 %) et des plex (-4 %). À contre‑courant de cette tendance, les copropriétés affichent une hausse des inscriptions de 11 %. Cette pénurie persistante maintien des conditions de marché très favorables aux vendeurs, et ce, pour l’ensemble des catégories de propriétés. Le nombre de mois d’inventaire atteint d’ailleurs un creux historique dans la RMR de Québec en février 2026.

Dans ce contexte de forte pression sur l’offre, les prix poursuivent leur ascension : le prix médian des unifamiliales grimpe de 13 %, tandis que celui des copropriétés et des plex augmente de 10 %.

Le nombre moyen de jours sur le marché chute nettement pour les plex (-36 jours) et dans une moindre mesure pour les unifamiliales (-14 jours). Du côté des copropriétés, la situation reste stable, avec 31 jours pour qu’une propriété trouve preneur en moyenne.

« En février, le marché de la région de Québec demeure fortement contraint par une offre insuffisante de propriétés sur le marché, en dépit de quelques timides signes d’ajustement des inscriptions souligne Charles Brant, directeur du service de l’analyse de marché à l’APCIQ. Il explique que malgré tout, les ventes se stabilisent à des niveaux toujours très supérieurs à la moyenne historique pour cette période de l’année, ce qui témoigne d’une demande soutenue.

Dans ce contexte de pénurie, la concurrence entre acheteurs reste intense : près de 45 % des transactions se concluent encore à la suite d’un processus de surenchère, une proportion pratiquement inchangée par rapport à l’an dernier à la même période.

« Cette pression continue d’alimenter une progression rapide des valeurs, ce qui accroît les enjeux d’accessibilité dans la région, particulièrement pour les premiers acheteurs. » soulève Charles Brant.

