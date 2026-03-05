Le CN fait état du transport des céréales en février

MONTRÉAL, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui son meilleur mois de février jamais enregistré pour le transport de céréales, avec des envois de plus de 2,67 millions de tonnes métriques de céréales de l’Ouest canadien. S’appuyant sur son excellent début d’année, le CN a continué de démontrer sa capacité à répondre à la demande saisonnière accrue pendant les périodes de pointe d’envoi des céréales.

Comme les volumes de céréales augmentent généralement pendant les mois d’hiver suivant la récolte, le CN continue de positionner de façon proactive ses ressources et de travailler avec ses clients du secteur céréalier et ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour aider les agriculteurs à acheminer efficacement les céréales canadiennes vers les marchés nationaux et internationaux.

Plan d’exploitation hivernale du CN

Durant ces dernières semaines d’hiver, le CN reste concentré sur la mise en œuvre de son plan d’exploitation hivernale sur l’ensemble de son réseau. Pour plus de renseignements et de détails sur les solutions proactives mises en place par l’entreprise, veuillez consulter le Plan d’exploitation hivernale 2025-2026.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

