Jeunesse, J'écoute annonce de nouvelles nominations à la direction et à la gouvernance

TORONTO, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'organisme Jeunesse, J'écoute (JJE) est ravi d'annoncer la nomination de Rebecca Shields au poste de présidente et directrice générale à compter du 9 mars 2026, ainsi que celle d'Aaron Sanderson au poste de président et directeur général de la Fondation Jeunesse, J'écoute.

Ces nominations marquent une étape importante dans l'évolution de l'organisation. Elles s'accompagnent de la reconduction de Tracy C. Sandler au poste de présidente du conseil d'administration de JJE, ainsi que de la nomination de Paul Griffith au poste de président inaugural du conseil d'administration de la Fondation Jeunesse, J'écoute.

JJE nomme une championne de la santé mentale pour continuer à accroître son impact

Rebecca Shields est une leader très respectée dans le secteur de la santé mentale au Canada, forte de plus de 25 ans d'expérience à la direction d'organisations axées sur l'impact, la croissance et l'équité. Au cours des 13 dernières années, elle a occupé le poste de directrice générale de l'Association canadienne pour la santé mentale — région de York et South Simcoe, où elle a considérablement accru l'impact de l'organisation et amélioré l'accès aux services de santé mentale pour les populations vulnérables. Elle a notamment fait passer le nombre d'employé·e·s de 65 à plus de 350 et le budget de l'organisation de 8 à 50 millions de dollars. Depuis 2018, elle siège au conseil d'administration du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH).

Leader authentique, animée par des valeurs profondes, dotée d'une solide expertise opérationnelle, d'une capacité éprouvée à faire croître les organisations et d'une perspective résolument axée sur l'équité, elle ancre son travail dans la santé mentale des jeunes, l'impact communautaire et l'innovation continue, ce qui la place dans une position idéale pour guider JJE vers sa prochaine ère.

« Je suis honorée de me joindre à JJE et de défendre la mission et la promesse importantes de l'organisation envers les jeunes du Canada, en particulier à une époque où il·elle·s sont confronté·e·s à de nombreux nouveaux défis dans un contexte d'incertitude et de stress », a déclaré Shields. « J'ai hâte de travailler avec mes collègues de tout le pays pour accélérer les programmes, les services, la recherche et l'innovation, et faire avancer le mouvement Libère tes émotions afin de rappeler à tou·te·s les jeunes du Canada que chaque émotion compte. »

Tracy C. Sandler a rejoint le conseil d'administration de JJE en 2020 et en assure la présidence depuis 2024. Avocate de renom, elle est associée chez Osler, Hoskin & Harcourt LLP et soutient JJE depuis longtemps. Sa relation avec l'organisation remonte à 1991, lorsqu'elle a été l'une des premières conseillères juridiques à travailler avec les partenaires fondateurs de JJE. Plus récemment, elle a assuré une gouvernance précieuse de l'organisation durant le processus de recrutement de la direction générale et le lancement de la Fondation Jeunesse, J'écoute.

J'écoute.

Susan Morris, qui occupait le poste de présidente et directrice générale par intérim de JJE, assumera la fonction de Cheffe de groupe par intérim et de Vice-présidente exécutive, Finances et des opérations, à la suite de la nomination de Rebecca Shields au poste de présidente et directrice générale de JJE.

« Au nom du conseil d'administration de JJE, j'exprime notre profonde reconnaissance à Susan pour son leadership exemplaire dans son rôle par intérim », a déclaré Sandler. « L'impact exceptionnel de Susan et son engagement indéfectible envers la santé mentale des jeunes s'étendent sur plusieurs décennies : elle a consacré près de 30 ans à JJE, presque autant que l'organisation existe. »

La Fondation Jeunesse, J'écoute nomme une direction inaugurale visionnaire

Le 1er janvier, Aaron Sanderson a été nommé président et directeur général inaugural de la Fondation JJE. Il s'est joint à JJE en 2020 à titre de Chef de groupe et Vice-président exécutif, Développement philanthropique et expérience des donateur·rice·s, pour diriger les efforts de collecte de fonds de l'organisation, lesquels ont doublé sous sa gouverne. Reconnu comme un leader philanthropique à l'échelle internationale et fort de plus de 18 ans d'expérience au service des enfants et des jeunes, Sanderson aura pour mandat de définir la stratégie de la Fondation JJE, tout en accélérant sa capacité de collecte de fonds afin d'accroître l'impact de JJE et de rejoindre un plus grand nombre de jeunes au Canada.

« Tout ce que fait JJE est centré sur notre mission et notre promesse d'éveiller l'espoir dont les jeunes ont besoin pour s'épanouir dans leur vie », a déclaré Sanderson. « Depuis près de quatre décennies, JJE est un espace sûr et de confiance où les jeunes peuvent exprimer leurs émotions à tout moment. L'équipe inaugurale et extraordinaire de la Fondation JJE contribuera à propulser notre impact collectif pour soutenir la santé mentale des jeunes, qui est le défi le plus pressant auquel il·elle·s sont confronté·e·s aujourd'hui au Canada. »

En tant que nouveau président du conseil d'administration de la Fondation, Paul Griffith apporte une expertise solide en matière de gouvernance, une vision entrepreneuriale affirmée et un engagement de longue date en faveur de l'amélioration de la santé mentale des jeunes au Canada. Membre du conseil d'administration de JJE depuis 2018, il est un entrepreneur social visionnaire qui a fondé Over the Edge Global, une organisation ayant récolté plus de 165 millions de dollars pour de nombreuses causes importantes.

JJE et la Fondation JJE font avancer la santé mentale des jeunes au Canada

En 2025, JJE a annoncé la recherche d'un·e nouveau·elle dirigeant·e, à la suite de la nomination de l'ancienne présidente et directrice générale de l'organisation, Katherine Hay, au Sénat du Canada . L'organisation a également annoncé la création de la Fondation Jeunesse, J'écoute , une fondation nationale dédiée à la santé mentale des jeunes, conçue pour renforcer la capacité de collecte de fonds et garantir la pérennité de l'organisation.

La Fondation JJE et JJE fonctionneront comme deux entités distinctes, mais complémentaires. Cette évolution permettra à chaque organisation de se concentrer pleinement sur sa mission principale, tout en travaillant de concert pour soutenir un plus grand nombre de jeunes, de plus de façons, partout au Canada.

JJE et la Fondation JJE sont également heureuses d'annoncer les membres éminents de leurs conseils d'administration respectifs.

Conseil d'administration de JJE

Tracy C. Sandler, Présidente

Associée, Insolvabilité et restructuration, Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Jennifer Publicover, Vice-présidente

Cheffe de groupe, RBC Assurances



Carole Shankaruk, Vice-présidente

Coordonnatrice de l’éducation Autochtone, division scolaire de Mountain View

Neil Manji, Trésorier

Leader national, Énergie, services publics, ressources, produits industriels et services, PwC Canada

Doug Nathanson, Secrétaire

Vice-président exécutif, chef du développement et chef du contentieux, Empire Company Limited et Sobeys Inc.

Brian Ross, Président sortant

Chef de la direction, Jackman Reinvents

Rebecca Shields, Membre d’office (à partir du 9 mars)

Présidente et directrice générale, JJE

Tonie Chaltas

Chef de la direction, Achēv

Greg Karpel (à partir du 10 mars)

Directeur général et codirecteur des activités canadiennes, Alvarez & Marsal

John McNain

Chef, Paiements de détail et pour les petites entreprises en Amérique du Nord, BMO

Margaret Stuart

Administratrice de sociétés, Cadre dans le secteur des logiciels, Conseillère de direction

Anjana Sudharshan

Coprésidente, Conseil national de la Jeunesse, J’écoute

Mark Taylor

Président et chef de la direction, Lactalis Canada Inc.

Charmaine C. Williams

Doyenne et professeure, Faculté de travail social Factor-Inwentash, Université de Toronto

Jeremy Wilmot

Président et chef de la direction, Interac Corp.

Conseil d'administration de la Fondation JJE :

Paul Griffith, ICD. D, Président

Chef de la direction, Over The Edge

Tony Cugliari, Secrétaire

Vice-président, Affaires juridiques, Avocat général, Lactalis Canada

Lianne Hannaway, Trésorière

Fondatrice, WealthNuvo Financial



Claire Gillies, Présidente sortante

Présidente et directrice générale, Division Consommateurs, BT Group

Aaron Sanderson, Membre d’office

Président et directeur général, Fondation JJE

Mark Cecchetto

Directeur commercial, Crèmes glacées, Nestlé Canada

Mona Hunter

Présidente, Converge Mental Health et conseillère stratégique, Hunter Family Foundation

Brian Levine

Fondateur et président, Envision Sports & Entertainment

Lesley Marks, CFA, MBA, ICD.D

Directeur des investissements, Actions, Placements Mackenzie

Matt McGowan

Vice-président principal, Solutions d’affaires, Bell Média

Linda Schuyler,

Présidente et directrice générale, Skystone Media Inc.; co-créatrice et productrice exécutive, Degrassi





Jeunesse, J’écoute et la Fondation Jeunesse, J’écoute

Jeunesse, J'écoute (JJE) est le seul service de santé mentale en ligne gratuit, national, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, multilingue et confidentiel au Canada, qui permet aux jeunes d'obtenir de l'aide et de libérer leurs émotions. La Fondation Jeunesse, J'écoute inspire la générosité et recueille des fonds partout au Canada afin de tenir la promesse de JJE envers les jeunes. Ensemble, JJE et la Fondation JJE libèrent l'espoir dont les jeunes ont besoin pour s'épanouir dans leur vie, en élargissant l'accès au soutien, en favorisant l'équité et en accélérant l'innovation, afin que les jeunes puissent toujours libérer leurs émotions et obtenir un soutien fiable pour tout sentiment ou problème, grand ou petit. Être écouté·e, ça change tout: jeunessejecoute.ca