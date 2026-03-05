Sýn hf.: Boðun aðalfundar

Aðalfundur Sýnar hf. verður haldinn fimmtudaginn 26. mars kl. 15:00.
Meðfylgjandi er fundarboð, dagskrá og tillögur stjórnar, skýrsla tilnefningarnefndar, og tillaga að breyttri starfskjarastefnu með auðkenndum breytingum innan hornkolfa.

Allar frekari upplýsingar varðandi aðalfundinn auk fundargagna er hægt að nálgast á heimasíðu félagsins:  https://syn.is/fjarfestatengsl/adalfundur

