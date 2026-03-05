Mavenir y Turkcell se asocian para acelerar el despliegue de servicios de red con IA e impulsar la innovación en telecomunicaciones #MWC26

BARCELONA, España, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, la empresa de software que desarrolla redes móviles con IA por diseño, y Turkcell (NYSE: TKC) (BIST: TCELL), la principal empresa de telecomunicaciones y tecnología de Turquía, firmaron hoy un memorando de entendimiento para acelerar el despliegue de aplicaciones de IA de voz y mensajería del operador de redes móviles. La alianza se centrará en apoyar la dirección estratégica de Turkcell para introducir servicios impulsados por IA que simplifiquen la vida cotidiana de los clientes y mejoren su experiencia general.

La arquitectura IMS nativa de la nube de Mavenir respaldará el desarrollo y despliegue de nuevos servicios avanzados, aportando nuevo valor a las capacidades tradicionales de voz y mensajería. Al integrar la IA directamente en el núcleo móvil, Mavenir permite a Turkcell acelerar la innovación continua, ofrecer experiencias avanzadas a los clientes, garantizar calidad de nivel operador y avanzar en la evolución de Turkcell hacia comunicaciones nativas de IA. A través de esta colaboración, Turkcell y Mavenir crearán innovadores servicios de valor añadido basados en IA, diseñados para una empaquetación flexible, segmentación por niveles y una mejor experiencia del cliente.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, director de tecnología de Turkcell, dijo: “En Turkcell, exploramos continuamente cómo la innovación en redes puede traducirse en experiencias de alta calidad para los clientes y en eficiencia operativa. Esta asociación con Mavenir, adoptando su enfoque de IA por diseño y su experiencia nativa en la nube, acelerará el despliegue de tecnología de vanguardia.”

Brandon Larson, vicepresidente sénior y director general de estrategia de negocio Cloud, IA e IMS de Mavenir, declaró: “La IA tiene un poder real cuando se aplica con un enfoque claro en la resolución de problemas y en la generación de valor real para el cliente. Turkcell tiene objetivos específicos que busca alcanzar, entre ellos la capacidad de introducir nuevos y emocionantes servicios. La IA redefine la economía de las capacidades tradicionales de voz y mensajería, y esta asociación lo hará realidad.”

Esta asociación refleja un cambio más amplio en la industria hacia capacidades de red nativas de IA, donde la inteligencia se integra directamente en los servicios básicos en lugar de entregarse a través de aplicaciones OTT (over-the-top).

Para los operadores, esto abre la puerta a:

Servicios premium de voz y mensajería con IA

Habilitación de atención al cliente impulsada por IA

Suscripciones de IA para consumidores por niveles





La IA es clave en la evolución de las operadoras de telecomunicaciones hacia modelos TechCo, aprovechando los activos existentes como IMS y las redes centrales nativas de la nube para crear servicios de IA diferenciados y generadores de ingresos.

Acerca de Turkcell

Turkcell es una empresa de tecnología y telecomunicaciones con sede en Turquía, que ofrece una cartera única de servicios de voz, datos e IPTV a través de sus redes móviles y fijas, junto con servicios digitales para consumidores, empresas y tecnología financiera. El Grupo Turkcell opera en tres países: Turquía, Bielorrusia y Chipre del Norte. Cotizada tanto en NYSE como en BIST desde julio de 2000, Turkcell sigue siendo la única empresa con doble cotización en estos mercados. Más información en www.turkcell.com.tr

Acerca de Mavenir

Mavenir está habilitando redes inteligentes, automatizadas y programables mediante el desarrollo de soluciones de software nativas de la nube, orientadas al sector de telecomunicaciones y con IA por diseño para operadores móviles. La profunda experiencia de la empresa en el dominio de las telecomunicaciones ha sido demostrada a través de implementaciones con más de 300 operadores a nivel mundial en más de 120 países, que en conjunto atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Mavenir combina su profunda experiencia en telecomunicaciones con la experiencia en la nube y TI, y las capacidades en ciencia de datos esenciales para resolver los desafíos reales de los clientes. Sus comprobadas soluciones de software son IA por diseño, haciendo realidad el futuro nativo de IA y la evolución de los operadores hacia TechCos.

Para más información, visite www.mavenir.com

