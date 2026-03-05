Mavenir et Turkcell s’associent pour accélérer le déploiement de services réseau alimentés par l’IA afin de favoriser l’innovation dans le secteur des télécommunications #MWC26

BARCELONE, Espagne, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, l’éditeur de logiciels spécialisé dans la conception de réseaux mobiles alimentés par l’IA dès la conception, et Turkcell (NYSE : TKC) (BIST : TCELL), premier groupe de télécommunications et de technologies en Turquie, ont signé aujourd’hui un protocole d’accord visant à accélérer le déploiement d’applications vocales et de messagerie pilotées par l’IA par l’opérateur de réseau mobile. Ce partenariat soutiendra l’orientation stratégique de Turkcell consistant à introduire des services alimentés par l’IA afin de simplifier le quotidien des clients et d’améliorer leur expérience globale.

L’architecture IMS cloud-native de Mavenir soutiendra le développement et le déploiement de nouveaux services avancés, apportant une valeur supplémentaire aux capacités traditionnelles de voix et de messagerie. En intégrant l’IA directement au cœur du réseau mobile, Mavenir permet à Turkcell d’accélérer l’innovation continue, d’offrir des expériences client avancées, de garantir une qualité de niveau opérateur et de progresser vers des communications nativement basées sur l’IA. Grâce à cette collaboration, Turkcell et Mavenir créeront des services innovants à valeur ajoutée alimentés par l’IA, conçus pour un packaging flexible, une tarification par paliers et une expérience client améliorée.

Le professeur Vehbi Çağrı Güngör, directeur technique de Turkcell, a déclaré : « Chez Turkcell, nous explorons en permanence comment l’innovation réseau peut se traduire par des expériences client de haute qualité et une efficacité opérationnelle accrue. Ce partenariat avec Mavenir, fondé sur leur approche AI-by-design et leur expertise cloud-native, accélérera le déploiement de technologies de pointe. »

Brandon Larson, vice-président principal et directeur général de Mavenir, chargé de la stratégie commerciale pour le cloud, l’IA et l’IMS, a souligné : « L’IA révèle toute sa puissance lorsqu’elle est déployée avec un objectif clair : résoudre un problème et créer une réelle valeur pour le client. Turkcell poursuit des objectifs précis, notamment la capacité de lancer de nouveaux services attractifs. L’IA redéfinit l’économie des capacités traditionnelles de voix et de messagerie, et ce partenariat permettra de concrétiser cette vision. »

Ce partenariat illustre une évolution plus large du secteur vers des capacités réseau nativement basées sur l’IA, où l’intelligence est intégrée directement aux services cœur plutôt que fournie via des applications over-the-top.

Pour les opérateurs, cela ouvre la voie à :

Des services premium de voix et de messagerie enrichis par l’IA

Des solutions de service client propulsées par l’IA

Des abonnements IA grand public à tarification différenciée





L’IA est au cœur de la transformation des opérateurs télécoms en entreprises technologiques, en exploitant des actifs existants tels que l’IMS et les réseaux cœur cloud-native afin de créer des services IA différenciés générateurs de revenus.

À propos de Turkcell

Turkcell est une entreprise de télécommunications et de technologies basée en Turquie, proposant un portefeuille complet de services voix, données et IPTV via ses réseaux mobiles et fixes, ainsi que des services numériques destinés aux consommateurs, aux entreprises et aux technologies financières. Le groupe Turkcell est présent dans trois pays : la Turquie, la Biélorussie et la Chypre du Nord. Cotée simultanément au NYSE et au BIST depuis juillet 2000, Turkcell demeure la seule entreprise doublement cotée sur ces deux marchés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.turkcell.com.tr

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud natives, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception, offrant aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.mavenir.com

