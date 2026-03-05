Mavenir ו-Turkcell משתפות פעולה להאצת פריסות שירותי רשת מבוססות בינה מלאכותית לחדשנות בטלקום #MWC26

ברצלונה, ספרד, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, חברת התוכנה שבונה רשתות סלולר שמבוססות מראש על בינה מלאכותית, ו-Turkcell (NYSE: TKC) (BIST: TCELL), חברת התקשורת והטכנולוגיה המובילה בטורקיה, חתמו על מזכר הבנות להאצת פריסת יישומי בינה מלאכותית לתקשורת קולית והודעות עבור מפעילת הרשת הסלולרית. השותפות תתמקד בתמיכה בכיוון האסטרטגי של Turkcell להציג שירותים מונעי בינה מלאכותית אשר מפשטים את חיי היומיום של הלקוחות ומשפרים את החוויה הכוללת שלהם.

ארכיטקטורת ה-IMS של Mavenir, הפועלת באופן טבעי בענן, תתמוך בפיתוח ובפריסה של שירותים חדשים ומתקדמים, ותביא ערך חדש ליכולות העברת קול והעברת הודעות מסורתיות. על ידי הטמעת בינה מלאכותית ישירות בליבת המובייל, Mavenir מאפשרת ל-Turkcell להאיץ חדשנות מתמשכת, לספק חוויות לקוח מתקדמות, להבטיח איכות ברמת ספקית ולקדם את התפתחותה של Turkcell לעבר תקשורת המבוססת על בינה מלאכותית. באמצעות שיתוף הפעולה, Turkcell ו-Mavenir ייצרו שירותי ערך מוסף חדשניים מבוססי בינה מלאכותית, הבנויים עבור אריזה, שכבות וחוויית לקוח משופר וגמישה.

פרופ' ד"ר והבי צ'אגרי גונגור (Vehbi Çağrı Güngör), מנהל הטכנולוגיה הראשי של Turkcell, אמר: "בטורקסל, אנו בוחנים ללא הרף כיצד חדשנות ברשת יכולה להתבטא בחוויות לקוח איכותיות ויעילות תפעולית. שותפות זו עם Mavenir, המאמצת את גישת הבינה המלאכותית בעיצוב שלהם ואת המומחיות שלהם בענן, תאיץ את אספקת הטכנולוגיה המתקדמת שלנו".

ברנדון לרסון (Brandon Larson), סגן נשיא בכיר ומנהל כללי של אסטרטגיית ענן, בינה מלאכותית ו-IMS ב-Mavenir, אמר: "יש כוח אמיתי בבינה מלאכותית כאשר היא מסופקת עם דגש ברור על פתרון בעיה והוספת ערך אמיתי ללקוח - לטורקסל יש יעדים ספציפיים שהיא שואפת להשיג, ובמיוחד את הכוח להציג שירותים חדשים ומרגשים. בינה מלאכותית מגדירה מחדש את הכלכלה של יכולות קול והעברת מסרים מסורתיות, ושותפות זו תחיה זאת".

שותפות זו משקפת שינוי רחב יותר בתעשייה לעבר יכולות רשת מבוססות בינה מלאכותית, שבהן בינה משובצת ישירות בשירותי הליבה במקום להיות מסופקת באמצעות יישומים מובנים.

עבור מפעילות, זה פותח את הדלת ל:

שירותי קול והודעות איכותיים מבוססי בינה מלאכותית

הפעלת שירות לקוחות מונעת בינה מלאכותית

שכבות של מנויי בינה מלאכותית צרכנית





בינה מלאכותית נמצאת במרכז בהתפתחות מחברות טלקום לחברות טכנולוגיה, והיא רותמת נכסים קיימים כמו IMS ורשתות ליבה מקומיות שפועלות בענן כדי ליצור שירותי בינה מלאכותית מובחנים ומייצרים הכנסות.

אודות Turkcell

Turkcell היא חברת טכנולוגיה ותקשורת שמרכזה בטורקיה, המציעה פורטפוליו ייחודי של שירותי קול, נתונים ו-IPTV ברשתות הסלולר והקווי שלה, לצד שירותי צרכנים דיגיטליים, ארגוניים וטכנולוגיים. קבוצת טורקסל פועלת בשלוש מדינות: טורקיה, בלארוס וצפון קפריסין. מאז יולי 2000, רשומה בבורסות ניו יורק ו-BIST, Turkcell נותרה החברה היחידה הנסחרת בבורסות אלו. קראו עוד ב-www.turkcell.com.tr

אודות Mavenir

Mavenir מאפשרת רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות באמצעות פיתוח פתרונות תוכנה מבוססי בינה מלאכותית, להרצה בענן, עבור מפעילות סלולר. המומחיות המעמיקה של החברה בתחום הטלקום הוכחה באמצעות פריסות עם יותר מ-300 מפעילות ברחבי העולם ביותר מ-120 מדינות, המשרתות יחד יותר מ-50% ממנויי הסלולר העולם. Mavenir משלבת את ניסיונה המעמיק בתחום הטלקום עם מומחיות ענן ו-IT ומיומנויות מדעי הנתונים החיוניות כדי לפתור אתגרים אמיתיים של הלקוחות. פתרונות התוכנה המוכחים שלה משלבים בינה מלאכותית מהבסיס, ומספקים עתיד עם שילוב טבעי של בינה מלאכותית ואת התפתחות של המפעילות לחברות טכנולוגיה.



