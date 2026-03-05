マベニアとトゥルクセル、通信分野のイノベーションに向けてAIを活用したネットワークサービス展開を加速するために提携 #MWC26

スペイン・バルセロナ発, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを設計段階から組み込んだAIバイデザインモバイルネットワークを構築するソフトウェア企業であるマベニア (Mavenir) と、トルコを代表する通信・テクノロジー企業であるトゥルクセル (Turkcell) (NYSE: TKC) (BIST: TCELL) は本日、モバイルネットワーク事業者による音声およびメッセージングAIアプリケーションの展開を加速させるための覚書に署名した。 この提携は、顧客の日常生活を簡素化し、全体的な体験を向上させるAIを活用したサービスを導入するという、トゥルクセルの戦略的方向性を支援することに重点を置くものである。

マベニアのクラウドネイティブIMSアーキテクチャは、高度な新サービスの開発と展開を支援し、従来の音声およびメッセージング機能に新たな価値をもたらす。 モバイルコアに直接AIを組み込むことにより、マベニアは、トゥルクセルが継続的なイノベーションを加速させ、高度な顧客体験を提供し、キャリアグレードの品質を確保し、AIネイティブコミュニケーションに向けたトゥルクセルの進化を前進させることを可能にする。 この提携を通じて、トゥルクセルとマベニアは、柔軟なパッケージング、階層化、そして顧客体験の強化に向けて構築された革新的なAIベースの付加価値サービスを創出する。

トゥルクセルの最高技術責任者 (CTO) であるヴェビ・チャール・ギュンギュル教授 (Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör) は次のように述べている。「トゥルクセルでは、ネットワークイノベーションをいかに高品質な顧客体験と運用効率へと変換できるかを、継続的に探究しています。 マベニアとの今回の提携により、同社のAIバイデザインアプローチとクラウドネイティブ専門知識を取り入れることで、トゥルクセルの最先端テクノロジーの提供を加速させていきます。

マベニアのクラウド、AI & IMS事業戦略担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのブランドン・ラーソン (Brandon Larson) は次のように述べている。「AIは、問題解決と真のカスタマーバリューの創出に明確に焦点を当てて提供されるときに、その本来の力を発揮します。トゥルクセルは、到達すべき具体的な目標を掲げており、その中でも特に重要なのが、魅力的な新サービスを導入する力を得ることです。 AIは、従来の音声およびメッセージング機能の経済性を再定義し、この提携は、その再定義を現実のものとします。」

この提携は、AIネイティブなネットワーク機能へ向けた、より広範な業界のシフトを反映しており、そのインテリジェンスは、オーバーザトップ (OTT) アプリケーションを通じて提供されるのではなく、コアサービスに直接組み込まれる。

事業者にとっては、これにより次のようなサービス提供が可能になる:

プレミアムなAI音声およびメッセージングサービス

AIを活用したカスタマーケア支援

階層型の消費者向けAIサブスクリプション





AIは、TelcoからTechCoへの進化における中核であり、IMSやクラウドネイティブ・コアネットワークなどの既存の資産を活用して、差別化された収益創出型のAIサービスを生み出す。

トゥルクセルについて

トゥルクセルは、トルコに本社を置くテクノロジー・通信企業であり、モバイルおよび固定ネットワークを通じた音声・データ・IPTVサービスの独自のポートフォリオに加え、デジタル消費者・エンタープライズ・テックフィン向けの各種サービスを提供している。 トゥルクセルグループは、トルコ、ベラルーシ、北キプロスの3か国で事業を展開している。 トゥルクセルは2000年7月以来、NYSEとBISTの両方に上場しており、現在もこれらの取引所で二重上場している唯一の企業である。 詳しくは、www.turkcell.com.trを参照されたい。

マベニアについて

マベニアは、モバイル通信事業者向けに通信事業者 (Telco) を第一に考えたクラウドネイティブかつAI設計によるソフトウェアソリューションを開発し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークの実現を可能にしている。 同社は、世界120か国以上で300社を超える通信事業者に導入されており、これらの事業者が世界の加入者の50%以上にサービスを提供していることから、通信分野における深い専門知識が実証されている。 マベニアは、豊富な通信分野の経験に加え、クラウドおよびITの専門知識、ならびにデータサイエンスのスキルを融合し、実際の顧客課題の解決に必要な能力を備えている。 同社の実績あるソフトウェアソリューションはAI設計に基づいており、AIネイティブな未来の実現と通信事業者のテクノロジー企業への進化を支援している。

詳しくは、www.mavenir.comを参照されたい。

