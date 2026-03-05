Mavenir와 Turkcell, 통신 혁신 위한 AI 기반 네트워크 서비스 도입 가속 협력… MWC26에서 발표

스페인 바르셀로나, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 중심 설계(AI-by-design) 모바일 네트워크를 구축하는 소프트웨어 기업 Mavenir와 튀르키예의 대표 통신·기술 기업 Turkcell(NYSE: TKC, BIST: TCELL)은 이동통신 사업자의 음성 및 메시징 AI 애플리케이션 도입을 가속화하기 위해 양해각서(MoU)를 체결했다고 밝혔다. 이번 협력은 고객의 일상생활을 보다 간편하게 만들고 전반적인 사용자 경험을 향상시키는 AI 기반 서비스를 도입하려는 Turkcell의 전략적 방향을 지원하는 데 초점을 맞춘다.

Mavenir의 클라우드 네이티브 IMS 아키텍처는 기존 음성 및 메시징 기능에 새로운 가치를 더하는 첨단 서비스의 개발과 출시를 지원하게 된다. 모바일 코어에 AI를 직접 통합함으로써 Mavenir는 Turkcell이 지속적인 혁신을 가속화하고, 향상된 고객 경험을 제공하며, 통신사 수준의 품질을 유지하는 동시에 AI 기반 통신 환경으로의 전환을 추진할 수 있도록 돕는다. 이번 협력을 통해 Turkcell과 Mavenir는 유연한 상품 구성과 단계별 요금 체계, 향상된 고객 경험을 위한 AI 기반 부가가치 서비스를 공동 개발할 예정이다.

Turkcell의 최고기술책임자(CTO)인 Vehbi Çağrı Güngör 교수는 “Turkcell은 네트워크 혁신이 어떻게 높은 수준의 고객 경험과 운영 효율성으로 이어질 수 있는지 지속적으로 모색하고 있다”며 “Mavenir의 AI 중심 설계(AI-by-design) 접근 방식과 클라우드 네이티브 기술을 도입하는 이번 협력은 최첨단 기술 제공을 한층 더 가속화할 것”이라고 말했다.

Mavenir의 클라우드·AI·IMS 사업 전략 총괄 부사장 겸 총괄 책임자인 Brandon Larson은 “AI는 문제 해결과 실제 고객 가치 창출이라는 명확한 목표와 함께 제공될 때 진정한 힘을 발휘한다”며 “Turkcell은 특히 새로운 서비스를 선보일 수 있는 역량 확보 등 구체적인 목표를 갖고 있다. AI는 전통적인 음성 및 메시징 서비스의 경제 구조를 재정의하고 있으며, 이번 파트너십은 이러한 변화를 현실로 만들 것”이라고 밝혔다.

이 협력을 통해 통신 사업자들은 다음과 같은 기회를 얻을 수 있다:

프리미엄 AI 음성 및 메시징 서비스

AI 기반 고객 지원 서비스 강화

단계형 소비자 AI 구독 서비스





AI는 통신 사업자가 Telco에서 TechCo로 진화하는 과정의 핵심 요소로, IMS와 클라우드 네이티브 코어 네트워크와 같은 기존 자산을 활용해 차별화되고 수익을 창출할 수 있는 AI 서비스를 만들어낸다.

Turkcell 소개

Turkcell은 튀르키예에 본사를 둔 기술 및 통신 기업으로, 모바일과 유선 네트워크를 기반으로 음성, 데이터, IPTV 서비스를 포함한 다양한 서비스를 제공한다. 또한 디지털 소비자 서비스, 기업 서비스, 테크핀(techfin) 서비스 등 독자적인 포트폴리오를 운영하고 있다. Turkcell 그룹은 튀르키예, 벨라루스, 북키프로스 등 3개 국가에서 사업을 전개하고 있다. 2000년 7월부터 뉴욕증권거래소(NYSE)와 터키 증권거래소(BIST)에 동시에 상장된 기업으로, 두 거래소에 모두 상장된 유일한 기업이다. 자세한 내용은 www.turkcell.com.tr에서 확인할 수 있다.

Mavenir 소개

Mavenir는 이동통신 사업자를 위해 통신사 중심(telco-first)의 클라우드 네이티브 AI 중심 설계(AI-by-design) 소프트웨어 솔루션을 개발함으로써 지능형·자동화·프로그래머블 네트워크 구현을 지원하고 있다. 이 회사의 깊은 통신 산업 전문성은 전 세계 120개국 이상에서 300개 이상의 통신 사업자와의 구축 사례를 통해 입증됐으며, 이들 사업자는 전 세계 가입자의 절반 이상에게 서비스를 제공하고 있다. Mavenir는 통신 분야에서의 경험에 클라우드와 IT 전문성, 그리고 데이터 과학 역량을 결합해 실제 고객이 직면한 문제를 해결하는 데 필요한 기술을 제공한다. Mavenir의 소프트웨어 솔루션은 AI 중심 설계(AI-by-design)를 기반으로 하며, AI 네이티브 미래를 구현하고 통신 사업자의 TechCo 전환을 지원한다.

자세한 내용은 www.mavenir.com에서 확인할 수 있다.

