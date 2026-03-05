Mavenir dan Turkcell Bekerjasama untuk Mempercepatkan Pelaksanaan Perkhidmatan Rangkaian Dikuasakan AI bagi Inovasi dalam Telekom #MWC26

BARCELONA, Sepanyol, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, syarikat perisian yang membangunkan rangkaian mudah alih AI-by-design (AI-sejak-reka bentuk) dan Turkcell (NYSE: TKC) (BIST: TCELL), sebuah syarikat telekomunikasi dan teknologi yang terkemuka di Türkiye, hari ini menandatangani MoU untuk mempercepatkan pelaksanaan aplikasi suara dan pemesejan berasaskan AI oleh pengendali rangkaian mudah alih tersebut. Kerjasama ini akan fokus kepada menyokong hala tuju strategik Turkcell dalam memperkenalkan perkhidmatan dikuasakan AI yang memudahkan kehidupan harian pelanggan serta mempertingkatkan pengalaman keseluruhan mereka.

Seni bina IMS natif awan Mavenir akan menyokong pembangunan dan pelancaran perkhidmatan baharu yang lebih maju, sekali gus membawa nilai baharu kepada keupayaan suara dan pemesejan tradisional. Dengan mengintegrasikan AI secara langsung ke dalam teras mudah alih, Mavenir membolehkan Turkcell mempercepatkan inovasi berterusan, menyampaikan pengalaman pelanggan yang lebih canggih, memastikan kualiti bertaraf pengendali, serta memajukan evolusi Turkcell ke arah komunikasi natif-AI. Melalui kerjasama ini, Turkcell dan Mavenir akan membangunkan perkhidmatan nilai tambah berasaskan AI yang inovatif, direka untuk pembungkusan fleksibel, penjenisan berjenjang, serta pengalaman pelanggan yang dipertingkatkan.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Ketua Pegawai Teknologi Turkcell, berkata: “Di Turkcell, kami sentiasa meneroka cara inovasi rangkaian boleh diterjemahkan kepada pengalaman pelanggan berkualiti tinggi dan kecekapan operasi. Kerjasama dengan Mavenir, melalui pendekatan AI-by-design (AI-sejak-reka bentuk) dan kepakaran natif awan mereka, akan mempercepatkan penyampaian teknologi terkini kami.”

Brandon Larson, Naib Presiden Kanan & Pengurus Besar, Cloud, AI & IMS Business Strategy di Mavenir, berkata: “AI mempunyai kuasa sebenar apabila disampaikan dengan fokus yang jelas untuk menyelesaikan masalah dan menambah nilai pelanggan sebenar – Turkcell mempunyai objektif khusus yang ingin dicapai, termasuk keupayaan memperkenalkan perkhidmatan baharu yang menarik. AI mentakrifkan semula ekonomi keupayaan suara dan pemesejan tradisional dan kerjasama ini akan merealisasikan perkara tersebut.”

Kerjasama ini mencerminkan perubahan industri yang lebih luas ke arah keupayaan rangkaian natif AI, di mana kecerdasan diintegrasikan secara langsung ke dalam perkhidmatan teras dan bukannya disampaikan melalui aplikasi over-the-top.

Bagi pengendali, ini membuka peluang kepada:

Perkhidmatan suara dan pemesejan premium berasaskan AI

Pemerkasaan khidmat pelanggan dikuasakan AI

Langganan pengguna AI berjenjang





AI menjadi teras kepada evolusi daripada Telco kepada TechCo. Dengan memanfaatkan aset sedia ada seperti IMS dan rangkaian teras natif awan, pengendali dapat membangunkan perkhidmatan AI yang berbeza, bernilai tambah serta mampu menjana hasil baharu.

Perihal Turkcell

Turkcell ialah sebuah syarikat teknologi dan telekomunikasi yang beribu pejabat di Türkiye, menawarkan portfolio unik perkhidmatan suara, data dan IPTV melalui rangkaian mudah alih dan tetapnya, bersama perkhidmatan digital untuk pengguna, perusahaan dan techfin. Kumpulan Turkcell beroperasi di tiga negara: Türkiye, Belarus dan Cyprus Utara. Tersenarai di NYSE dan BIST sejak Julai 2000, Turkcell kekal sebagai satu-satunya syarikat yang disenaraikan di kedua-dua bursa tersebut. Maklumat lanjut di www.turkcell.com.tr

Perihal Mavenir

Mavenir memperkasakan pembangunan rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan melalui penyelesaian perisian berasaskan pendekatan telekomunikasi (telco-first), natif awan dan direka berasaskan AI untuk pengendali mudah alih. Kepakaran mendalam syarikat dalam bidang telekomunikasi telah terbukti melalui pelaksanaan bersama lebih 300 pengendali di lebih 120 negara, yang secara kolektif menyediakan perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan mudah alih di seluruh dunia. Mavenir menggabungkan kepakaran luas dalam bidang telekomunikasi dengan kemahiran teknologi awan, IT dan sains data yang penting untuk menyelesaikan cabaran sebenar pelanggan. Penyelesaian perisian yang terbukti ini direka berasaskan AI, memacu masa depan berteraskan AI dan membantu pengendali berkembang menjadi syarikat teknologi (TechCos).

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

