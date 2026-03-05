Mavenir e Turkcell Fazem Parceria para Acelerar Implantação de Serviços de Rede Habilitados por IA para Inovação na Telecom #MWC26

BARCELONA, Espanha, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, a empresa de software que cria redes móveis de IA por design, e Turkcell (NYSE: TKC) (BIST: TCELL), a principal empresa de telecomunicações e tecnologia da Turquia, assinaram hoje um memorando de entendimento para acelerar a implementação de aplicativos de IA para voz e mensagens na operadora de rede móvel. A parceria se concentrará em apoiar a direção estratégica da Turkcell de introduzir serviços com inteligência artificial que simplifiquem o dia a dia dos clientes e aprimorem sua experiência geral.

A arquitetura IMS nativa da nuvem dará suporte ao desenvolvimento e à implementação de novos serviços avançados, agregando valor às capacidades tradicionais de voz e mensagens. Com a incorporação direta da IA no núcleo móvel, a Mavenir viabiliza que a Turkcell acelere a inovação contínua, ofereça experiências avançadas ao cliente, garanta qualidade de nível de operadora e impulsione a evolução da Turkcell rumo a comunicações nativas de IA. Com essa colaboração, a Turkcell e a Mavenir criarão serviços inovadores de valor agregado baseados em IA, voltados para pacotes e segmentação de produtos flexíveis e uma experiência aprimorada para o cliente.

O Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Diretor de Tecnologia da Turkcell, disse: “Na Turkcell, exploramos continuamente como a inovação em redes pode se traduzir em experiências e eficiência operacional de alta qualidade para o cliente. Essa parceria com a Mavenir, adoção da sua abordagem de IA integrada e sua expertise em nuvem nativa, acelerará nossa entrega de tecnologia de ponta.”

Brandon Larson, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral de Nuvem, IA e Estratégia de Negócios IMS da Mavenir, disse: “A IA tem um poder real quando aplicada com foco claro na resolução de problemas e na geração de valor concreto para o cliente. A Turkcell tem objetivos específicos de alcançar, incluindo a capacidade de lançar serviços novos e empolgantes. A IA redefine a economia das capacidades tradicionais de voz e mensagens, e esta parceria tornará isso realidade.”

Essa parceria reflete uma mudança mais ampla no setor em direção a recursos de rede nativos de IA, onde a inteligência é incorporada diretamente aos serviços principais, e não fornecida por meio de aplicativos OTT.

Para as operadoras, isso abre as portas para:

Serviços premium de voz e mensagens com IA

Habilitação do atendimento ao cliente com IA

Planos de assinatura de IA para consumidores





A IA é essencial para a evolução de uma empresa de telecomunicações para uma empresa de tecnologia pois utiliza ativos existentes como IMS e redes centrais nativas da nuvem para criar serviços de IA diferenciados e geradores de receita.

Sobre a Turkcell

A Turkcell é uma empresa de tecnologia e telecomunicações com sede na Turquia que oferece um portfólio exclusivo de serviços de voz, dados e IPTV por meio das suas redes móveis e fixas, além de serviços digitais de consumo, empresariais e techfin. O Grupo Turkcell opera em três países: Turquia, Bielorrússia e Chipre do Norte. Listada tanto na NYSE quanto na BIST desde julho de 2000, a Turkcell continua sendo a única empresa incluídas nessas duas bolsas. Leia mais em www.turkcell.com.tr

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos.

Para mais informação, visite www.mavenir.com

