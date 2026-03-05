Mavenir และ Turkcell จับมือกันเร่งติดตั้งใช้งานบริการเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อผลักดันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม #MWC26

บาร์เซโลนา สเปน, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir บริษัทซอฟต์แวร์ผู้สร้างเครือข่ายมือถือที่ออกแบบด้วยแนวคิด AI-by-design และ Turkcell (NYSE: TKC) (BIST: TCELL) บริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีชั้นนำของตุรกี ได้ลงนามในบันบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อเร่งการติดตั้งใช้งานของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือสำหรับแอปพลิเคชันเสียงและข้อความ AI ความร่วมมือนี้จะมุ่งเน้นการสนับสนุนทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Turkcell ในการนำบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้ เพื่อทำให้ชีวิตประจำวันของลูกค้าง่ายขึ้นและยกระดับประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
สถาปัตยกรรม IMS แบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir จะสนับสนุนการพัฒนาและการเปิดตัวบริการใหม่ ๆ ที่ล้ำสมัย พร้อมยกระดับคุณค่าของความสามารถด้านเสียงและข้อความแบบดั้งเดิมให้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการผสาน AI เข้าไว้ในแกนหลักของเครือข่ายมือถือโดยตรง Mavenir ช่วยให้ Turkcell เร่งการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มอบประสบการณ์ลูกค้าขั้นสูง รักษาคุณภาพระดับผู้ให้บริการเครือข่าย และผลักดันวิวัฒนาการของ Turkcell ไปสู่การสื่อสารที่ใช้ AI เป็นหลัก ความร่วมมือนี้จะทำให้ Turkcell และ Mavenir ร่วมกันสร้างบริการเพิ่มมูลค่าเชิงนวัตกรรมที่ใช้ AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อบรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่น การจัดระดับชั้น และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ศาสตราจารย์ ดร. Vehbi Çağrı Güngör ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Turkcell กล่าวว่า “ที่ Turkcell เรามุ่งสำรวจอย่างต่อเนื่องว่า นวัตกรรมด้านเครือข่ายสามารถแปรเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ลูกค้าคุณภาพสูงและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้อย่างไร ความร่วมมือกับ Mavenir ในครั้งนี้ ซึ่งนำแนวทาง AI‑by‑design และความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์เนทีฟมาใช้ จะช่วยเร่งให้เราสามารถส่งมอบเทคโนโลยีล้ำสมัยได้เร็วขึ้น"
Brandon Larson รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจคลาวด์, AI และ IMS ของ Mavenir กล่าวว่า “AI จะทรงพลังอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อถูกนำมาใช้ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาและเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้า โดย Turkcell มีเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการบรรลุ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือศักยภาพในการเปิดตัวบริการใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น” AI กำลังเศรษฐกิจของความสามารถด้านเสียงและข้อความแบบดั้งเดิม และความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง"
ความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างของอุตสาหกรรม ไปสู่ความสามารถของเครือข่ายที่ใช้ AI เป็นหลัก ซึ่งผสานความฉลาดของระบบเข้าไว้ในบริการหลักของเครือข่ายโดยตรง แทนที่จะส่งผ่านแอปพลิเคชันเสริม
สำหรับผู้ประกอบการ นี่เป็นการเปิดประตูโอกาสสู่:
- บริการเสียงและข้อความ AI ระดับพรีเมียม
- การเสริมศักยภาพงานดูแลลูกค้าด้วย AI
- การสมัครใช้บริการ AI สำหรับผู้บริโภคแบบแบ่งระดับ
AI เป็นหัวใจสำคัญของการวิวัฒนาการจากบริษัทโทรคมนาคม (Telco) ไปสู่บริษัทเทคโนโลยี (TechCo) โดยใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น IMS และเครือข่ายหลักในระบบคลาวด์เนทีฟ เพื่อสร้างสรรค์บริการ AI ที่แตกต่างและสร้างรายได้
