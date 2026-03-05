Mavenir 与 Turkcell 达成合作，加速 AI 赋能的网络服务部署，推动电信行业创新 #MWC26

西班牙巴塞罗那, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 构建 AI 原生设计移动网络的软件公司 Mavenir，与土耳其领先的电信及科技公司 Turkcell（纽约证券交易所代码：TKC，伊斯坦布尔证券交易所代码：TCELL）今日签署了一份谅解备忘录 (MoU)，计划加速这家移动网络运营商的语音与消息类 AI 应用部署。 此次合作将聚焦于支持 Turkcell 的战略方向，即推出简化客户日常生活、提升其整体体验的 AI 驱动服务。

Mavenir 的云原生 IMS 架构将支持先进新服务的开发与推广，为传统语音和消息功能注入全新价值。 通过将 AI 直接嵌入移动核心网，Mavenir 助力 Turkcell 加速持续创新、交付领先的客户体验、确保运营商级的服务质量，并推进 Turkcell 向 AI 原生通信的演进。 通过此次合作，Turkcell 与 Mavenir 将共同打造基于 AI 的创新增值服务，旨在实现灵活的资费组合、分级策略及卓越的客户体验。

Turkcell 首席技术官 Vehbi Çağrı Güngör 教授（博士）表示：“在 Turkcell，我们持续探索如何将网络创新转化为高质量客户体验与运营效率。 与 Mavenir 的此次合作，将采用他们 AI 原生的设计理念及云原生专业技术，从而加速我们交付尖端技术的进程。”

Mavenir 高级副总裁兼云、AI 与 IMS 业务战略总经理 Brandon Larson 表示：“当 AI 致力于解决实际痛点并深耕真实的客户价值时，它真正的威力才会显现——Turkcell 有着明确的战略目标，其中就包括通过技术赋能推出激动人心的新服务。 AI 正重塑传统语音和消息功能的经济模式，而此次合作将让这一愿景成为现实。”

此次合作反映了行业向 AI 原生网络能力转型的宏观趋势——即智能化直接嵌入核心服务中，而非通过 OTT 应用实现。

对于运营商而言，这开启了以下机遇：

高端 AI 语音和消息服务

AI 驱动的客户关怀赋能

分级的消费者 AI 订阅服务





AI 是从电信公司向科技公司演进的核心，利用 IMS 和云原生核心网络等现有资产，打造差异化、具备创收能力的 AI 服务。

关于 Turkcell

Turkcell 是一家总部位于土耳其的科技与电信公司，通过其移动和固定网络提供独特的语音、数据及 IPTV 服务组合，同时涵盖数字消费、企业服务和科技金融业务。 Turkcell Group 在三个国家/地区运营：土耳其、白俄罗斯和北塞浦路斯。 自 2000 年 7 月 Turkcell 在纽约证券交易所和伊斯坦布尔证券交易所双重上市起，始终是这两家交易所唯一的双重上市公司。 如需了解详情，请访问 www.turkcell.com.tr

关于 Mavenir

Mavenir 致力于为移动运营商开发电信优先、云原生、AI 原生设计的软件解决方案，助力构建智能化、自动化、可编程的网络。 该公司的电信领域深厚专长已获得全球验证，业务部署覆盖 120 多个国家和地区的 300 多家运营商，共同为全球超半数用户提供支持。 Mavenir 将自身深厚的电信经验，与为应对客户现实挑战所必需的云计算、IT 专业知识及数据科学技能相结合。 其成熟的软件解决方案采用 AI 原生设计，正推动运营商向科技公司转型，实现 AI 驱动的未来。

如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

Mavenir 公关联系人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d40e7dd2-87b8-4b45-a3ac-34479830c4be