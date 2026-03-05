Mavenir 与 Turkcell 达成合作，加速 AI 赋能的网络服务部署，推动电信行业创新 #MWC26

西班牙巴塞罗那, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 构建 AI 原生设计移动网络的软件公司 Mavenir，与土耳其领先的电信及科技公司 Turkcell（纽约证券交易所代码：TKC，伊斯坦布尔证券交易所代码：TCELL）今日签署了一份谅解备忘录 (MoU)，计划加速这家移动网络运营商的语音与消息类 AI 应用部署。 此次合作将聚焦于支持 Turkcell 的战略方向，即推出简化客户日常生活、提升其整体体验的 AI 驱动服务。
Mavenir 的云原生 IMS 架构将支持先进新服务的开发与推广，为传统语音和消息功能注入全新价值。 通过将 AI 直接嵌入移动核心网，Mavenir 助力 Turkcell 加速持续创新、交付领先的客户体验、确保运营商级的服务质量，并推进 Turkcell 向 AI 原生通信的演进。 通过此次合作，Turkcell 与 Mavenir 将共同打造基于 AI 的创新增值服务，旨在实现灵活的资费组合、分级策略及卓越的客户体验。
Turkcell 首席技术官 Vehbi Çağrı Güngör 教授（博士）表示：“在 Turkcell，我们持续探索如何将网络创新转化为高质量客户体验与运营效率。 与 Mavenir 的此次合作，将采用他们 AI 原生的设计理念及云原生专业技术，从而加速我们交付尖端技术的进程。”
Mavenir 高级副总裁兼云、AI 与 IMS 业务战略总经理 Brandon Larson 表示：“当 AI 致力于解决实际痛点并深耕真实的客户价值时，它真正的威力才会显现——Turkcell 有着明确的战略目标，其中就包括通过技术赋能推出激动人心的新服务。 AI 正重塑传统语音和消息功能的经济模式，而此次合作将让这一愿景成为现实。”
此次合作反映了行业向 AI 原生网络能力转型的宏观趋势——即智能化直接嵌入核心服务中，而非通过 OTT 应用实现。
对于运营商而言，这开启了以下机遇：
- 高端 AI 语音和消息服务
- AI 驱动的客户关怀赋能
- 分级的消费者 AI 订阅服务
AI 是从电信公司向科技公司演进的核心，利用 IMS 和云原生核心网络等现有资产，打造差异化、具备创收能力的 AI 服务。
关于 Turkcell
Turkcell 是一家总部位于土耳其的科技与电信公司，通过其移动和固定网络提供独特的语音、数据及 IPTV 服务组合，同时涵盖数字消费、企业服务和科技金融业务。 Turkcell Group 在三个国家/地区运营：土耳其、白俄罗斯和北塞浦路斯。 自 2000 年 7 月 Turkcell 在纽约证券交易所和伊斯坦布尔证券交易所双重上市起，始终是这两家交易所唯一的双重上市公司。 如需了解详情，请访问 www.turkcell.com.tr
关于 Mavenir
Mavenir 致力于为移动运营商开发电信优先、云原生、AI 原生设计的软件解决方案，助力构建智能化、自动化、可编程的网络。 该公司的电信领域深厚专长已获得全球验证，业务部署覆盖 120 多个国家和地区的 300 多家运营商，共同为全球超半数用户提供支持。 Mavenir 将自身深厚的电信经验，与为应对客户现实挑战所必需的云计算、IT 专业知识及数据科学技能相结合。 其成熟的软件解决方案采用 AI 原生设计，正推动运营商向科技公司转型，实现 AI 驱动的未来。
如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com
