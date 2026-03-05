Mavenir 與 Turkcell 合作加速人工智能驅動的網絡服務部署，推動電訊創新 #MWC26

西班牙巴塞隆拿, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力建立人工智能 (AI) 原生設計流動網絡的軟件公司 Mavenir，與土耳其頂尖通訊科技公司 Turkcell (NYSE: TKC) (BIST: TCELL) 今日簽訂合作備忘錄 (MoU)，攜手加快該流動網絡營運商在語音與訊息服務上部署 AI 應用。 是次合作旨在支持 Turkcell 的策略方針，推出各項由 AI 驅動的服務，精簡客戶日常流程，提升整體體驗。

Mavenir 的雲端原生 IP 多媒體子系統 (IMS) 架構支持創新服務的開發與落地，讓傳統的語音及訊息功能煥發新價值。 Mavenir 將 AI 直接嵌入流動網絡核心，讓 Turkcell 能夠加速持續創新，為客戶帶來頂尖體驗，同時保證電訊商級別的服務質素，促進 Turkcell 的發展邁向 AI 原生的通訊未來。 透過是次合作，Turkcell 與 Mavenir 將攜手開發一系列創新、 以 AI 為本的增值服務，支援靈活的套餐組合及分層收費模式，有效提升客戶體驗。

Turkcell 科技總監 Vehbi Çağrı Güngör 教授兼博士表示：「Turkcell 一直積極探索，致力將網絡創新實踐轉化為優質客戶體驗和營運效率。 這次與 Mavenir 聯手，藉其以 AI 為本的設計理念和雲端原生專業知識，定能加快我們推出更多尖端科技的步伐。」

Mavenir 高級副總裁暨雲端、AI 及 IMS 業務策略總經理 Brandon Larson 透露：「AI 的真正力量在於能精準解決問題，為客戶帶來實質價值。Turkcell 擁有具體的清晰目標，當中最著重的，就是推出令人振奮的嶄新服務。 AI 重塑傳統語音與訊息服務的商業模式，而是次合作就是將之付諸實行。」

此合作標誌著業界正朝向 AI 原生網絡能力邁進，將智能直接嵌入核心服務，而非依靠過頂 (OTT) 應用程式提供。

對營運商而言，此舉將為下列服務開啟門戶：

優質 AI 語音及訊息服務

由 AI 驅動的客戶服務支援

分層式消費者 AI 訂閱服務





AI 是營運商從電訊公司演變為科技公司的核心所在，透過善用 IMS 及雲端原生核心網絡等現有資產，打造與別不同的 AI 服務，從而開拓收益來源。

關於 Turkcell

Turkcell 是總部位於土耳其的科技及電訊公司，透過旗下的流動及固網網絡，提供涵蓋語音、數據、IPTV（網絡協定電視），以至數碼消費服務、企業方案和科技金融等一系列獨特服務。 Turkcell 集團業務遍及三個國家及地區：土耳其、白俄羅斯和北塞浦路斯。 Turkcell 自 2000 年 7 月起於紐約證券交易所 (NYSE) 及伊斯坦堡證券交易所 (BIST) 雙雙上市，至今仍是唯一一間同時在兩地掛牌的公司。 詳情請瀏覽 www.turkcell.com.tr

關於 Mavenir

Mavenir 正採用為流動營運商開發電訊優先、雲端原生及 AI 原生設計的軟件解決方案，實現自動化及可編程的智能網絡。 公司擁有豐富的電訊專業知識，已獲全球逾 120 個國家、300 多間營運商的部署案例驗證，這些營運商共同服務全球超過半數的流動用戶。 Mavenir 融合其資深電訊經驗、雲端與資訊科技 (IT) 專業知識，以及解決客戶實際挑戰所需的數據科學技能。 採用 AI 原生設計的軟件方案實證可靠，實現 AI 原生未來及營運商向科技企業 (TechCo) 的轉型。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

Mavenir 公關聯絡人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d40e7dd2-87b8-4b45-a3ac-34479830c4be